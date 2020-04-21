Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Организация доставки займет пять минут, обещают в компании.
Сервис «Яндекс.Такси» запустил личный кабинет для управления доставкой для малого бизнеса: в нём можно создавать заказы и смотреть подробные отчёты. Подключение бесплатно, рассказали vc.ru в компании.
Услуга подойдёт небольшим интернет-магазинам, домашним кулинарам, ремесленникам и другим предпринимателям, которым необходима доставка, говорят в сервисе. Доставлять товары будут водители «Яндекс.Такси», сервис работает по всей России.
В «Яндекс.Такси» обещают, что организация доставки займёт пять минут, оплата происходит банковской картой. С одного аккаунта можно одновременно делать до пяти заказов.
Продукт ориентирован на микро- и малый бизнес, если пользователю нужны, например, большие объёмы он может подключить корпоративный аккаунт в сервисе быстрой доставки для бизнеса, уточнили в компании.
Да давайте уже Всемирную Яндекс доставку, со своими самолётами и кораблями
Браво, Яндекс 👍 то, что нужно. Уже подал заявку на подключение. Потом дам обратную связь, как это работает.
Следующее предложение рождение детей из пробирки Яндекс. Яндекс дети. Яндекс мир. Нефть бренда яндекс. Яндекс рентв
Не понятно в чем разница это все можно делать из простого приложение , зачем делать отдельно?
в чем разница от доставки таксистами товаров из магазинов?
Да нету никакой разницы. Это и есть сервис доставки таксистами. К тому же достаточно сырой на данный момент. например у них там одна из проблем- это отсутствие документального подтверждения передачи товара клиенту от таксиста. Т.е. в ситуации, когда таксист говорит, что он товар передал, а клиент, что не получил, правого не найти, что как бы не очень.
Или например доставку могут назначить, таксист приедет за заказом, а потом передумает стоя в очереди на получение. Заказ в таком случае сбрасывается и клиент должен повторно его разместить, когда узнает, что его прокинули.
Может они пофиксят это однажды, но пока у них как-то это предлагается.
Исходя из новости очередной шаг поглощения рынка и создание конкуренции для МСП
Блоги компаний
Показать еще