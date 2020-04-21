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Торговля
Татьяна Боброва
1277

Сервис «Яндекс.Такси» предложил доставку товаров для ремесленников, интернет-магазинов и другого микробизнеса Материал редакции

Организация доставки займет пять минут, обещают в компании.

12 комментариев
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Сервис «Яндекс.Такси» запустил личный кабинет для управления доставкой для малого бизнеса: в нём можно создавать заказы и смотреть подробные отчёты. Подключение бесплатно, рассказали vc.ru в компании.

Услуга подойдёт небольшим интернет-магазинам, домашним кулинарам, ремесленникам и другим предпринимателям, которым необходима доставка, говорят в сервисе. Доставлять товары будут водители «Яндекс.Такси», сервис работает по всей России.

В «Яндекс.Такси» обещают, что организация доставки займёт пять минут, оплата происходит банковской картой. С одного аккаунта можно одновременно делать до пяти заказов.

​«Яндекс.Такси»

Продукт ориентирован на микро- и малый бизнес, если пользователю нужны, например, большие объёмы он может подключить корпоративный аккаунт в сервисе быстрой доставки для бизнеса, уточнили в компании.

#новость #доставка #яндекстакси

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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12 комментариев
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Yury Kotov

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Да давайте уже Всемирную Яндекс доставку, со своими самолётами и кораблями

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Denis Kiselev

Yury
0

Они работают в этом направлении!

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Max Moulin

3

Браво, Яндекс 👍 то, что нужно. Уже подал заявку на подключение. Потом дам обратную связь, как это работает.

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Michael Shramko

1

Следующее предложение рождение детей из пробирки Яндекс. Яндекс дети. Яндекс мир. Нефть бренда яндекс. Яндекс рентв

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Максим Честов

Michael
0

Яндекс.яндекс

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Денис Демидов

1

Не понятно в чем разница это все можно делать из простого приложение , зачем делать отдельно?

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Дмитрий Цапенко

Денис
0

Кажется, что есть потребители, кому удобно оформлять заказы на ПК

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Машрум

0

в чем разница от доставки таксистами товаров из магазинов?

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Кшиштоф Граблевский

Машрум
1

Да нету никакой разницы. Это и есть сервис доставки таксистами. К тому же достаточно сырой на данный момент. например у них там одна из проблем- это отсутствие документального подтверждения передачи товара клиенту от таксиста. Т.е. в ситуации, когда таксист говорит, что он товар передал, а клиент, что не получил, правого не найти, что как бы не очень.
Или например доставку могут назначить, таксист приедет за заказом, а потом передумает стоя в очереди на получение. Заказ в таком случае сбрасывается и клиент должен повторно его разместить, когда узнает, что его прокинули.
Может они пофиксят это однажды, но пока у них как-то это предлагается.

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Машрум

Кшиштоф
0

янедекс никогда не славился качественными сервисами. Все на уровне MVP

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Michael Shramko

Машрум
0

Исходя из новости очередной шаг поглощения рынка и создание конкуренции для МСП

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Машрум

Michael
0

Чтобы поглощать новые рынки, нужны деньги. Вроде, как Яндексу больше не дают.

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