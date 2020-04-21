Организация доставки займет пять минут, обещают в компании.

В закладки

Сервис «Яндекс.Такси» запустил личный кабинет для управления доставкой для малого бизнеса: в нём можно создавать заказы и смотреть подробные отчёты. Подключение бесплатно, рассказали vc.ru в компании.

Услуга подойдёт небольшим интернет-магазинам, домашним кулинарам, ремесленникам и другим предпринимателям, которым необходима доставка, говорят в сервисе. Доставлять товары будут водители «Яндекс.Такси», сервис работает по всей России.

В «Яндекс.Такси» обещают, что организация доставки займёт пять минут, оплата происходит банковской картой. С одного аккаунта можно одновременно делать до пяти заказов.

​«Яндекс.Такси»