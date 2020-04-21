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Торговля
Лиана Липанова
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Сеть магазинов Whole Foods от Amazon создала «тепловую карту» для оценки риска объединения сотрудников в профсоюзы Материал редакции

В компании объясняют это попыткой решить проблемы на ранней стадии, но сотрудники самого Amazon выходят на забастовки.

3 комментария
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Принадлежащая Amazon сеть супермаркетов здорового питания Whole Foods с помощью «тепловой карты» отслеживает ситуацию в магазинах и оценивает вероятность объединения сотрудников в профсоюзы, сообщает Business Insider со ссылкой на источники.

На основе более 20 показателей компания оценивает каждый из 510 своих магазинов и присваивает ему рейтинг. Красный цвет означает, что магазин находится в зоне риска создания профсоюза.

При оценке компания учитывает лояльность сотрудников, «текучку» кадров, расовое разнообразие, среднюю оплату труда, количество обращений в отдел кадров, близкое расположение магазина к профсоюзной организации и количество нарушений, зарегистрированных Управлением охраны труда и промышленной безопасности, и несчастные случаи на производстве.

Кроме того, учитываются местные экономические и демографические условия, например уровень безработицы и доля бедных семей в районе.

«Обнаружение риска позволяет направить в магазины ресурсы для решения проблем на ранней стадии», — пояснили в Whole Foods. О каких именно ресурсах идёт речь, в компании не уточнили.

В Whole Foods подчеркнули, что «подавляющее большинство» сотрудников предпочитает общаться с компаний напрямую без профсоюзов. Всего в компании работает более 95 тысяч человек.

Отслеживание потенциальной возможности объединения в профсоюзы широко распространено в крупных компаниях, но редко обсуждается публично, пишет издание со ссылкой на экспертов.

«Работодатели тратят "миллионы долларов" в год на консультантов, которые оценивают риск объединения работников в профсоюзы», - сказала Селин МакНиколас (Celine McNicholas), советник по вопросам труда Института экономической политики.

Профсоюзы предоставляют сотрудникам больше возможностей для ведения переговоров о зарплате и медстраховке, объясняет эксперт. Создание такого объединения также увеличивает вероятность забастовок, добавила МакНиколас.

Члены профсоюзов, как правило, получают более высокую зарплату и медстраховку, пишет Business Insider со ссылкой на исследования. Однако критики таких объединений утверждают, что профсоюз наносит компаниям экономический вред.

В самой Amazon с более чем 650 тысячами сотрудников нет профсоюзов, но у компании периодически проходят забастовки. Например, в июле 2019 года сотрудники устроили забастовку против тяжёлых условий труда, в октябре — против строгих правил компании в отношении отгулов, в апреле 2020 года — из-за недостаточных мер безопасности против распространения коронавируса.

#новость #amazon

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3 комментария
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Michael Shramko

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ДИТ не смотри сюда 😃

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А Профсоюз, это плохо?

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Alexey Nekrasov

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Для капиталистов очень

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