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Полина Лааксо
Торговля

Ритейлер косметики и парфюмерии «Лэтуаль» открыл первый магазин в Катаре

Инвестиции в запуск составили около $1,5 млн, или свыше 133 млн рублей по курсу на 10 июня 2024 года.

  • В ассортименте представлены товары более 550 брендов, рассказали «Ведомостям» в «Лэтуале». Это первая точка сети в странах Ближнего Востока.
  • В компании считают решение логичным с точки зрения стратегического развития. В Катаре «высокий» спрос на нишевую парфюмерию, а также есть потребность в средствах с солнцезащитными фильтрами, уходовых товарах для рук и декоративной косметике для глаз.
  • Опрошенные газетой участники рынка отмечают, что в стране высокая платёжеспособность и действительно хороший спрос на косметическую продукцию и парфюм. По данным члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анны Дычевой-Смирновой, «в среднем местные тратят [на это] до $2 млн на каждого жителя в год».
  • Но есть и потенциальные сложности — высокая конкуренция (в том числе с известными сетями вроде Sephora) и необходимость учитывать, что в косметике не может быть ингредиентов животного происхождения, а реклама должна быть «сдержанной».
Источник фото: «<a href="https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/11/921692-letual-aptechnii-biznes" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ведомости</a>»
Источник фото: «Ведомости»
  • Первый магазин «Лэтуаль» заработал в 1997 году в Москве. В 2024 году компания насчитывает около 1000 точек в 250 городах России, среди которых и магазины «Подружка».
  • По данным источников «Ъ» от 2023 года, выйти в Катар планировала и сеть «Золотое яблоко», но к июню 2024-го новости об этом так и не появились.

#лэтуаль #новости

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12
12 комментариев
Nikita Yani

«в среднем местные тратят [на это] до $2 млн на каждого жителя в год»

странно что не до $2 млрд

3
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Полина Лааксо
Автор

скорее всего, вообще трлн, просто решили не смущать остальных такими большими деньгами

1
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Aratara1337

Сомневаюсь что туда кто-то будет ходить.

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noname

Эксперты в комментах на виси: С - стабильность.

1
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Вадим Д.

До закрытия единственного магазина «Лэтуаль» в Катаре осталось 3 ... 2 ... ?
Сильно сомневаюсь что они смогут всей мощью одного магазина конкурировать с местным рынком.

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Алексей Попов

спросом конечно будет пользоваться но это да, не конкурент

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Tarki

Невская косметика настало твоё время!

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