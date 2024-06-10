Ритейлер косметики и парфюмерии «Лэтуаль» открыл первый магазин в Катаре

Инвестиции в запуск составили около $1,5 млн, или свыше 133 млн рублей по курсу на 10 июня 2024 года.В ассортименте представлены товары более 550 брендов, рассказали «Ведомостям» в «Лэтуале». Это первая точка сети в странах Ближнего Востока.В компании считают решение логичным с точки зрения стратегического развития. В Катаре «высокий» спрос на нишевую парфюмерию, а также есть потребность в средствах с солнцезащитными фильтрами, уходовых товарах для рук и декоративной косметике для глаз.Опрошенные газетой участники рынка отмечают, что в стране высокая платёжеспособность и действительно хороший спрос на косметическую продукцию и парфюм. По данным члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анны Дычевой-Смирновой, «в среднем местные тратят [на это] до $2 млн на каждого жителя в год».Но есть и потенциальные сложности — высокая конкуренция (в том числе с известными сетями вроде Sephora) и необходимость учитывать, что в косметике не может быть ингредиентов животного происхождения, а реклама должна быть «сдержанной».Источник фото: «Ведомости»Первый магазин «Лэтуаль» заработал в 1997 году в Москве. В 2024 году компания насчитывает около 1000 точек в 250 городах России, среди которых и магазины «Подружка».По данным источников «Ъ» от 2023 года, выйти в Катар планировала и сеть «Золотое яблоко», но к июню 2024-го новости об этом так и не появились.#лэтуаль #новости
«в среднем местные тратят [на это] до $2 млн на каждого жителя в год»
странно что не до $2 млрд
скорее всего, вообще трлн, просто решили не смущать остальных такими большими деньгами
Сомневаюсь что туда кто-то будет ходить.
Эксперты в комментах на виси: С - стабильность.
До закрытия единственного магазина «Лэтуаль» в Катаре осталось 3 ... 2 ... ?
Сильно сомневаюсь что они смогут всей мощью одного магазина конкурировать с местным рынком.
спросом конечно будет пользоваться но это да, не конкурент
Невская косметика настало твоё время!