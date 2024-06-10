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Артур Томилко
Торговля

Wildberries совместно с сетью складов «Даркстор у дома» начал развивать экспресс-доставку в Москве

Доступ к новой услуге продавцам открывают «постепенно».

  • О запуске экспресс-доставки заказов с Wildberries в Москве «Ведомостям» рассказали в компании «Даркстор у дома», которая выступает партнёром маркетплейса.
  • В Wildberries уточнили, что «постепенно» подключают продавцов к новой модели доставки и не готовы объявить о её полноценном запуске для всех партнёров. Об этом сообщат отдельно, когда будут знать точные сроки.
  • Пока к сервису подключились 20 продавцов в категориях «техника» и «товары для дома». В середине июня 2024-го начнётся подключение всех желающих в городах присутствия «Даркстора у дома»: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске и других.
  • Экспресс-доставка работает по модели DBS (delivery by seller). Продавец хранит товар на складе «Даркстора», а после получения заказа сам оформляет заявку на доставку.
  • Пользователи могут выбрать экспресс-доставку (если она доступна) при оформлении заказа. Товар привезут в течение четырёх часов.
  • Сервис быстрой доставки Ozon Express есть у Ozon. В 2021-м доставку за 1-2 часа в Москве запустил «Яндекс Маркет».

#новости #wildberries #дарксторудома

2
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12 комментариев
Griby Lenina

Целесообразность экспресс-доставки есть в одной категории: алкоголь.

2
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S.Capusta

* еще туалетная бумага

3
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Valentin Sadok

для этого случая они предлагают слишком медленную экспресс доставку, в течение 4 часов, столько явно же никто ждать не будет и побежит в магазин через 15 минут 😁

1
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Максим Исаев

Даркстор - странноватое название. Как-будто хранилище товаров из даркнета

2
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Микс из мусоровоза

А как по мне это ассоциация с дарнетом и наркошопами

1
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Вадим Д.

Повестки, штрафы, взыскания - быстро и удобно.

1
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pavel

Если как у озона экспресс будет, заказываешь на определение время, привозят с опозданием 2-3 часа, а то и к вечеру. То фейл будет

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