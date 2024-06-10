Wildberries совместно с сетью складов «Даркстор у дома» начал развивать экспресс-доставку в Москве

Доступ к новой услуге продавцам открывают «постепенно». О запуске экспресс-доставки заказов с Wildberries в Москве «Ведомостям» рассказали в компании «Даркстор у дома», которая выступает партнёром маркетплейса.В Wildberries уточнили, что «постепенно» подключают продавцов к новой модели доставки и не готовы объявить о её полноценном запуске для всех партнёров. Об этом сообщат отдельно, когда будут знать точные сроки.Пока к сервису подключились 20 продавцов в категориях «техника» и «товары для дома». В середине июня 2024-го начнётся подключение всех желающих в городах присутствия «Даркстора у дома»: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске и других.Экспресс-доставка работает по модели DBS (delivery by seller). Продавец хранит товар на складе «Даркстора», а после получения заказа сам оформляет заявку на доставку.Пользователи могут выбрать экспресс-доставку (если она доступна) при оформлении заказа. Товар привезут в течение четырёх часов.Сервис быстрой доставки Ozon Express есть у Ozon. В 2021-м доставку за 1-2 часа в Москве запустил «Яндекс Маркет».#новости #wildberries #дарксторудома
Целесообразность экспресс-доставки есть в одной категории: алкоголь.
* еще туалетная бумага
для этого случая они предлагают слишком медленную экспресс доставку, в течение 4 часов, столько явно же никто ждать не будет и побежит в магазин через 15 минут 😁
Даркстор - странноватое название. Как-будто хранилище товаров из даркнета
А как по мне это ассоциация с дарнетом и наркошопами
Повестки, штрафы, взыскания - быстро и удобно.
Если как у озона экспресс будет, заказываешь на определение время, привозят с опозданием 2-3 часа, а то и к вечеру. То фейл будет