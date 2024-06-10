«Дикси» начал тестировать «Дикси Go!» — небольшие магазины площадью 70-110 м²

Пока работают только три магазина в Москве и Московской области.Фото здесь и далее: «Магнит»Магазины располагаются на первом этаже жилых домов, сообщил «Магнит» (он купил «Дикси» в 2021 году). Компания планирует проанализировать результаты их работы, а после решит — расширять ли формат.«Дикси Go!» отличаются небольшой торговой площадью в 70-110 м² и ассортиментом в около 2000 позиций. Для сравнения, у стандартных «Дикси» средняя площадь составляет 331 м², ассортимент — 6100 наименований.В магазинах установлены кассы самообслуживания. Большая часть ассортимента — напитки, бакалея, кондитерские изделия. Есть фрукты и овощи, готовая еда, можно взять выпечку и сделать себе кофе.Подобные небольшие магазины есть и у «Магнита» — например, в декабре 2023-го ритейлер стал тестировать точки площадью 60-80 м². X5 Group тоже планирует развивать формат малых магазинов по франшизе под названием «Около». «Вкусвилл» открыл первые «Вкусвилл Мини» площадью 60-80 м² в начале 2023 года.#новости #дикси #магнит
О, небольшая площадь: больше тухлятины на квадратный метр!
Ещё и в жилых домах. Приходите тараканы, я вас чаем угощу (с)
Изобрели формат кб))
Еще хуже? Казалось бы это невозможно, но Дикси сможет!
Кофейные автоматы будут какое то время работать, их не будут мыть и обслуживать, а потом и вовсе сломаются и повесят табличку не работает.
Проходили уже
Товар бы качественный был и не просроченный, и площадь не важна
Очередь на одну кассу будет начинаться с улицы 😍😍
Везде кассы самообслуживания есть