Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Приёмная
Дизайн
Право
Торговля
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Старая версия
Евгения Евсеева
Торговля

«Дикси» начал тестировать «Дикси Go!» — небольшие магазины площадью 70-110 м²

Пока работают только три магазина в Москве и Московской области.

Фото здесь и далее: «Магнит»
Фото здесь и далее: «Магнит»
  • Магазины располагаются на первом этаже жилых домов, сообщил «Магнит» (он купил «Дикси» в 2021 году). Компания планирует проанализировать результаты их работы, а после решит — расширять ли формат.
  • «Дикси Go!» отличаются небольшой торговой площадью в 70-110 м² и ассортиментом в около 2000 позиций. Для сравнения, у стандартных «Дикси» средняя площадь составляет 331 м², ассортимент — 6100 наименований.
  • В магазинах установлены кассы самообслуживания. Большая часть ассортимента — напитки, бакалея, кондитерские изделия. Есть фрукты и овощи, готовая еда, можно взять выпечку и сделать себе кофе.
«Дикси» начал тестировать «Дикси Go!» — небольшие магазины площадью 70-110 м²
«Дикси» начал тестировать «Дикси Go!» — небольшие магазины площадью 70-110 м²
«Дикси» начал тестировать «Дикси Go!» — небольшие магазины площадью 70-110 м²
«Дикси» начал тестировать «Дикси Go!» — небольшие магазины площадью 70-110 м²
  • Подобные небольшие магазины есть и у «Магнита» — например, в декабре 2023-го ритейлер стал тестировать точки площадью 60-80 м². X5 Group тоже планирует развивать формат малых магазинов по франшизе под названием «Около». «Вкусвилл» открыл первые «Вкусвилл Мини» площадью 60-80 м² в начале 2023 года.

#новости #дикси #магнит

3
19
19 комментариев
Вадим Д.

О, небольшая площадь: больше тухлятины на квадратный метр!

Ещё и в жилых домах. Приходите тараканы, я вас чаем угощу (с)

5
Ответить
Микс из мусоровоза

Изобрели формат кб))

2
Ответить
Рикардо Бормотухин

Еще хуже? Казалось бы это невозможно, но Дикси сможет!

3
Ответить
Микс из мусоровоза

Кофейные автоматы будут какое то время работать, их не будут мыть и обслуживать, а потом и вовсе сломаются и повесят табличку не работает.

Проходили уже

2
Ответить
Ирина Семенова

Товар бы качественный был и не просроченный, и площадь не важна

1
Ответить
Артем Шилкин

Очередь на одну кассу будет начинаться с улицы 😍😍

Ответить
Fred Han

Везде кассы самообслуживания есть

Ответить