Компания обвинила текущего владельца в том, что он закрыл магазины во время пандемии Covid-2019.

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Инвесткомпания Sycamore Partners, которая планировала выкупить контрольный пакет акций компании-производителя женского нижнего белья Victoria’s Secret за $525 млн, намерена выйти из сделки. Об этом сообщил текущий владелец бренда L Brands.

22 апреля 2020 года Sycamore Partners уведомила L Brands о расторжении соглашения о продаже 55% акций, а также направила иск в суд штата Делавэр о признании этого уведомления действительным. L Brands намерена «энергично защищать» собственные интересы и добиваться соблюдения условий договора.

В иске Sycamore Partners обвинила владельца Victoria’s Secret в нарушении условий сделки, пишет CNBC. В апреле L Brands закрыла свои магазины и не оплатила аренду, указывала компания. В условиях сделки возможное «существенное неблагоприятное воздействие» пандемии на бизнес оговаривалось, отмечает CNBC.