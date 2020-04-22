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Торговля
Галина Мубаракшина
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Покупатель контрольного пакета акций Victoria’s Secret объявил о выходе из сделки на $525 млн Материал редакции

Компания обвинила текущего владельца в том, что он закрыл магазины во время пандемии Covid-2019.

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Инвесткомпания Sycamore Partners, которая планировала выкупить контрольный пакет акций компании-производителя женского нижнего белья Victoria’s Secret за $525 млн, намерена выйти из сделки. Об этом сообщил текущий владелец бренда L Brands.

22 апреля 2020 года Sycamore Partners уведомила L Brands о расторжении соглашения о продаже 55% акций, а также направила иск в суд штата Делавэр о признании этого уведомления действительным. L Brands намерена «энергично защищать» собственные интересы и добиваться соблюдения условий договора.

В иске Sycamore Partners обвинила владельца Victoria’s Secret в нарушении условий сделки, пишет CNBC. В апреле L Brands закрыла свои магазины и не оплатила аренду, указывала компания. В условиях сделки возможное «существенное неблагоприятное воздействие» пандемии на бизнес оговаривалось, отмечает CNBC.

О планируемой продаже контроля над Victoria’s Secret холдинг L Brands сообщил в феврале. В ходе сделки компания, которой принадлежат бренды Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty и Pink, была оценена в $1,1 млрд. В соглашении говорилось, что Victoria’s Secret станет самостоятельной компанией и использует средства от продажи на погашение долгов.

#новость #victoriassecret

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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Ilya Brin

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Компания, которая заработала капитал на голых жопах чуть не оставила с голой жопой нового владельца? 😏

Остросюжетно 👍

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Игорь Рачук

Ilya
2
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