«Дав» вместо Dove: Unilever решила русифицировать названия своих брендов для России

Первые товары под новыми названиями появятся в продаже уже в августе 2024 года.Источник: Telegram-канал «Бюро названий»Telegram-канал «Бюро названий» со ссылкой на Роспатент сообщил, что Unilever подала заявки на регистрацию своих брендов, записанных кириллицей: Dove стал «Дав», Domestos — «Доместос», Cif — «Сиф». Издание Shopper's также заметило, что компания подала декларации о соответствии, где названия косметических средств написаны уже кириллицей.Представитель «Юнилевер» подтвердил изданию, что компания «приняла решение о русификации своих англоязычных торговых марок, выпускаемых на производственных мощностях OOO “Юнилевер Русь”». Переход будет проходить «поэтапно», первые такие товары появятся в продаже в августе 2024 года. В компании отметили, что так смогут «более эффективно управлять критичными рисками — например, в случае выявления контрафакта, оперативно реагировать на запросы по предоставлению дополнительных документов со стороны партнёров и госорганов».Источник: Telegram-канал «Бюро названий»Источник: Telegram-канал «Бюро названий»В марте 2022 года Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта продукции в России, оставив в продаже продукты питания и средства гигиены, произведённые внутри страны. В феврале 2023-го компания допускала, что ей придётся полностью прекратить работу и списать активы.В апреле 2023 года названия своих брендов русифицировала Lab Industries (российское подразделение Henkel, которое выкупил консорциум инвесторов): Persil переименовали в «Персил», Bref — в «Бреф», а Vernel — в «Вернель».Таня БоброваТорговля25.07.2023«Продолжать бизнес в ограниченном объёме — наименее плохой вариант»: Unilever — о работе в России Компания приостановила экспорт и импорт ещё в марте 2022 года.#новости #unilever
Даже иностранцы не ссут называться кириллицей, а наши как всегда ссут.
Вот согласна 🤝
Сразу как будто теряется товарный вид, до этого смотрелось подороже))
Стало выглядеть дешевле , но это потому что мы привыкли ко всему европейскому, название иностранное считается уже эталоном качества, к сожалению
Базаришь. Всегда чувствовал себя свободнее и демократичнее, обмазываясь Dove. А тут ну что это такое.
Вообще ни разу. Фиолетово.
Жуть колхозная.