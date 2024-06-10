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Евгения Евсеева
Торговля

«Дав» вместо Dove: Unilever решила русифицировать названия своих брендов для России

Первые товары под новыми названиями появятся в продаже уже в августе 2024 года.

Источник: Telegram-канал «Бюро названий»
Источник: Telegram-канал «Бюро названий»
  • Telegram-канал «Бюро названий» со ссылкой на Роспатент сообщил, что Unilever подала заявки на регистрацию своих брендов, записанных кириллицей: Dove стал «Дав», Domestos — «Доместос», Cif — «Сиф».
  • Издание Shopper's также заметило, что компания подала декларации о соответствии, где названия косметических средств написаны уже кириллицей.

  • Представитель «Юнилевер» подтвердил изданию, что компания «приняла решение о русификации своих англоязычных торговых марок, выпускаемых на производственных мощностях OOO “Юнилевер Русь”». Переход будет проходить «поэтапно», первые такие товары появятся в продаже в августе 2024 года.

  • В компании отметили, что так смогут «более эффективно управлять критичными рисками — например, в случае выявления контрафакта, оперативно реагировать на запросы по предоставлению дополнительных документов со стороны партнёров и госорганов».

Источник: Telegram-канал «Бюро названий»
Источник: Telegram-канал «Бюро названий»
Источник: Telegram-канал «Бюро названий»
Источник: Telegram-канал «Бюро названий»
  • В марте 2022 года Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта продукции в России, оставив в продаже продукты питания и средства гигиены, произведённые внутри страны. В феврале 2023-го компания допускала, что ей придётся полностью прекратить работу и списать активы.
  • В апреле 2023 года названия своих брендов русифицировала Lab Industries (российское подразделение Henkel, которое выкупил консорциум инвесторов): Persil переименовали в «Персил», Bref — в «Бреф», а Vernel — в «Вернель».
Таня Боброва
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Компания приостановила экспорт и импорт ещё в марте 2022 года.

Источник: BalazsSebok / Shutterstock

#новости #unilever

3
1
27
27 комментариев
Невероятный Блондин

Даже иностранцы не ссут называться кириллицей, а наши как всегда ссут.

11
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ANIN

Вот согласна 🤝

4
1
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Dima Katin

Сразу как будто теряется товарный вид, до этого смотрелось подороже))

2
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ANIN

Стало выглядеть дешевле , но это потому что мы привыкли ко всему европейскому, название иностранное считается уже эталоном качества, к сожалению

6
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Andrey Vasilev

Базаришь. Всегда чувствовал себя свободнее и демократичнее, обмазываясь Dove. А тут ну что это такое.

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О. Чайкина

Вообще ни разу. Фиолетово.

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Фил Гуд

Жуть колхозная.

3
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