«Дав» вместо Dove: Unilever решила русифицировать названия своих брендов для России

Представитель «Юнилевер» подтвердил изданию, что компания «приняла решение о русификации своих англоязычных торговых марок, выпускаемых на производственных мощностях OOO “Юнилевер Русь”». Переход будет проходить «поэтапно», первые такие товары появятся в продаже в августе 2024 года.