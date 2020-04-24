Сотрудничество с YouDrive и «Делимобилем» позволило нам в несколько раз ускорить выход «Самоката» в новые районы города. Всего за неделю мы открыли доступ к сервису для 28 новых территорий, где планировалось размещение складов в мае.

Мы видим большой потенциал нашего партнерства и планируем продолжить совместную работу после окончания режима «самоизоляции». Будем рады видеть в числе наших партнеров компании, которые готовы также быстро реализовывать совместные проекты.