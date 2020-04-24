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Это позволит ему расширить зону доставки. Так же ранее сделала «Лавка», которая начала доставлять товары с помощью водителей «Яндекс.Такси».
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» договорился о партнёрстве с каршерингами YouDrive и «Делимобиль», рассказали vc.ru в компаниях. Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.
Доставкой будут заниматься сотрудники YouDrive и «Делимобиля», которые получили медкнижки и подключились к внутренней системе заказов «Самоката», уточнили в компании.
Для клиентов условия заказа не изменятся: доставка на автомобилях каршеринга будет бесплатной с минимальной суммой заказа от 100 рублей. Сервис обещает доставить продукты за 15-30 минут.
Сотрудничество позволит расширить зону покрытия сервиса на 28 новых районов Москвы и Подмосковья. В Санкт-Петербурге у «Самоката» уже есть почти полное покрытие города, говорят в сервисе, поэтому с помощью каршеринга компания планирует охватить пригород.
Доставку с помощью водителей-партнёров «Яндекс.Такси» развивает и сервис экспресс-доставки продуктов «Лавка». За счёт подключения к сервису водителей такси он увеличил зону доставки вдвое в Москве и на 70% в Санкт-Петербурге.
В приложении «Яндекс.Еда» появился раздел «Теперь доедет», в котором собраны рестораны, доставка из которых осуществляется с помощью водителей-партнёров «Яндекс.Такси».
«Это часть эксперимента с двух-трёхкратным расширением зон доставки ресторанов — одна из наших мер поддержки бизнеса. Заказы в радиусе нескольких километров продолжают доставлять пешие и велосипедные курьеры. А заказы на дальние адреса теперь назначают на водителей, партнеров “Яндекс.Такси”», — уточнили vc.ru в «Яндексе».
Сейчас к сервису доставки водителями подключены 250 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, до 26 апреля «Яндекс» планирует нарастить их количество до 1000, а затем начать подключать другие города.
Самокат я смотрю не по дням а по часам развивается! Молодцы ребята, успехов!
Да. Сервис выстрелил буквально за считанные недели. Главное, что в основе склад и логистика. А гипермаркеты так и не справились с доставкой. Сроки доставки у того же iGoods сейчас до двух недель. Единственное, что у самоката плохо, так это упаковка. Нужны какие-то ящики или коробки, а то возят в авоськах и дешманских пакетах. Брезгливо немного. А так молодцы.
Живу в Москве, р-н Текстильщики, до моего адреса даже пешком буквально 12 минут от метро. Так на мой адрес не доставляют. И живу ведь не в захолустье, а многое что не могу заказать в нормальной доставке (где нет минималки, либо есть, но совсем небольшая, либо доставка бесплатная), как прокаженные
Я на Пресне живу. у нас Яндекс.Лавка неделю назад появилась, так что не унывайте:) Это не только от географического расположения зависит:)
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