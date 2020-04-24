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Торговля
Татьяна Боброва
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Сервис «Самокат» договорился о доставке продуктов в Москве с помощью каршерингов YouDrive и «Делимобиль» Материал редакции

Это позволит ему расширить зону доставки. Так же ранее сделала «Лавка», которая начала доставлять товары с помощью водителей «Яндекс.Такси».

4 комментария
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Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» договорился о партнёрстве с каршерингами YouDrive и «Делимобиль», рассказали vc.ru в компаниях. Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.

Доставкой будут заниматься сотрудники YouDrive и «Делимобиля», которые получили медкнижки и подключились к внутренней системе заказов «Самоката», уточнили в компании.

Для клиентов условия заказа не изменятся: доставка на автомобилях каршеринга будет бесплатной с минимальной суммой заказа от 100 рублей. Сервис обещает доставить продукты за 15-30 минут.

Сотрудничество с YouDrive и «Делимобилем» позволило нам в несколько раз ускорить выход «Самоката» в новые районы города. Всего за неделю мы открыли доступ к сервису для 28 новых территорий, где планировалось размещение складов в мае.

Мы видим большой потенциал нашего партнерства и планируем продолжить совместную работу после окончания режима «самоизоляции». Будем рады видеть в числе наших партнеров компании, которые готовы также быстро реализовывать совместные проекты.

Вячеслав Бочаров
сооснователь «Самоката»

Сотрудничество позволит расширить зону покрытия сервиса на 28 новых районов Москвы и Подмосковья. В Санкт-Петербурге у «Самоката» уже есть почти полное покрытие города, говорят в сервисе, поэтому с помощью каршеринга компания планирует охватить пригород.

Доставку с помощью водителей-партнёров «Яндекс.Такси» развивает и сервис экспресс-доставки продуктов «Лавка». За счёт подключения к сервису водителей такси он увеличил зону доставки вдвое в Москве и на 70% в Санкт-Петербурге.

В приложении «Яндекс.Еда» появился раздел «Теперь доедет», в котором собраны рестораны, доставка из которых осуществляется с помощью водителей-партнёров «Яндекс.Такси».

«Это часть эксперимента с двух-трёхкратным расширением зон доставки ресторанов — одна из наших мер поддержки бизнеса. Заказы в радиусе нескольких километров продолжают доставлять пешие и велосипедные курьеры. А заказы на дальние адреса теперь назначают на водителей, партнеров “Яндекс.Такси”», — уточнили vc.ru в «Яндексе».

Сейчас к сервису доставки водителями подключены 250 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, до 26 апреля «Яндекс» планирует нарастить их количество до 1000, а затем начать подключать другие города.

#новость #яндекславка #самокат #youdrive #делимобиль

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Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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4 комментария
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Артем Голендберг

2

Самокат я смотрю не по дням а по часам развивается! Молодцы ребята, успехов!

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Vitold Sedyshev

Артем
1

Да. Сервис выстрелил буквально за считанные недели. Главное, что в основе склад и логистика. А гипермаркеты так и не справились с доставкой. Сроки доставки у того же iGoods сейчас до двух недель. Единственное, что у самоката плохо, так это упаковка. Нужны какие-то ящики или коробки, а то возят в авоськах и дешманских пакетах. Брезгливо немного. А так молодцы.

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Елена Сорокина

0

Живу в Москве, р-н Текстильщики, до моего адреса даже пешком буквально 12 минут от метро. Так на мой адрес не доставляют. И живу ведь не в захолустье, а многое что не могу заказать в нормальной доставке (где нет минималки, либо есть, но совсем небольшая, либо доставка бесплатная), как прокаженные

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Михаил Иванович

Елена
0

Я на Пресне живу. у нас Яндекс.Лавка неделю назад появилась, так что не унывайте:) Это не только от географического расположения зависит:)

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