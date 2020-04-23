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Работники маркетплейса знали о запрете, но нарушали его, чтобы повышать продажи товаров под маркой Amazon, рассказали бывшие сотрудники.
Сотрудники Amazon использовали данные независимых продавцов платформы, чтобы развивать собственные конкурирующие продукты, пишет Wall Street Journal. Эта практика противоречит заявленной компанией политике, но в Amazon она распространена, утверждает газета.
Нарушения со стороны маркетплейса подтверждают интервью издания с более чем 20 бывшими сотрудниками компании-производителя продукции под брендом Amazon, а также документы, с которыми ознакомилась WSJ.
Частную информацию компания могла использовать, решая, какую цену установить, какие характеристики скопировать при запуске продукта, рассказали бывшие и один действующий сотрудник компании, пишет газета.
В одном случае сотрудники Amazon получили доступ к документам и данным о самом популярном на площадке органайзере для багажников — продажу его продукции организовала сторонняя компания. Они узнали общее количество продаж, сколько продавец заплатил Amazon за доставку и рекламу, сколько маркетплейс заработал на каждой продаже. Позже у Amazon вышел собственный органайзер.
В Amazon рассказали газете, что отслеживают данные о продажах, чтобы покупатели получили наилучший опыт. Но подчеркнули, что запрещают сотрудникам использовать непубличные, специфичные данные продавцов для запуска собственных продуктов, и пообещали провести внутреннее расследование.
Amazon заявляла, что у неё есть ограничения, запрещающие владельцам торговых марок получать данные о конкретных продавцах. Однако сотрудники маркетплейса рассказали изданию, что эти требования не всегда соблюдались. Напротив, обсуждение этой информации было обычной практикой, в том числе на собраниях, которые они посещали.
«Мы знали, что не должны. Но в то же время мы производим продукты под маркой Amazon и хотим, чтобы они продавались», — цитирует газета одного из сотрудников компании.
Данные о бестселлерах могли запрашивать руководители, а если доступ был ограничен, они просили бизнес-аналитика сделать выгрузку. Это называлось «переходом через забор», рассказал WSJ один из сотрудников. Бывшие руководители сообщили изданию, что менеджмент компании ставил план по увеличению доли продаж брендовой продукции до 10% к 2022 году.
Бизнес Amazon включает более 45 брендов и около 243 тысяч продуктов, от аккумуляторов до мебели, уточняет WSJ. По данным компании, эти бренды приносят 1% от $158 млрд розничных продаж в год, не считая продажи устройств: колонок Echo, электронных книг Kindle и звонков с видеокамерой Ring.
Расследование в отношении компании в 2018 году проводил антимонопольный орган Евросоюза, поскольку ритейлер одновременно продаёт свои товары и товары сторонних компаний. В июле 2019 года использование данных продавцов технологическими компаниями, включая Amazon, исследовали министерство юстиции, Федеральная торговая комиссия и Конгресс США, напоминает газета.
В условиях конкуренции в принципе не может быть игры по правилам, если соблюдение правил не входит в условия выигрыша.
На рынке в условия выигрыша входит только доход. Рыночная система на этом построена.
Но до сих пор находятся те, кто врут и те кто верят.
Если ты продаёшь товар на площадке конкурента, ты не обойдёшь конкурента. Это первоклассник даже понимает.
Но конкурент будет говорить: Не не, я честный)) Чтобы получить данные, конечно.
Тут вопрос чистоплотности площадки и её репутации, которая в бизнесе играет роль.
При таком подходе есть шанс, что какой нибудь альтернативный, молодой и проворный маркетплейс откусит у амазона кусок, либо синергия из альтернативных, но аналогичных по качеству и скорости логистов, платформ для создания интернет магазинов и т.д. и т.п. в будущем пошатнут позиции Амазона.
Еще есть шанс, что к ним придут антимонопольщики и потребуют разделить компанию. История уже знает такие случаи в других вертикалях.
Так что Амазон в погоне за краткосрочной прибылью рискует в долгосрочной перспективе как попасть под нож у себя в стране, так и попасть под раздачу на чужих берегах. )
WSJ открыли Америку!
По-моему, чуть ли не здесь в одной из статей на тему «как начать бизнес на Amazon» чёрным по белому говорилось, что если вы нашли успешную нишу, у вас максимум полгода, чтобы снять сливки — потом Amazon скопирует.
Удивительно не то, что Amazon отожмёт.
Удивительно то, что кто-то наконец посчитал такую практику нечестной конкуренцией.
Ну вы уж, наверное, и сами уже знали это) Об этом много раз писали, но с этим приходилось мириться чтобы зарабатывать..
Так это же и есть капитализм - нажива любым способом 🤷♂️
Амазон использовала своё нечестное преимущество - что не так?
Они думают их просто так в чужой магазин пускают? Миллионы сами себя не зарабатывают)
Слышал, что и Wildberries такое делал в 2017-2018 годах, но отказался, так как это ещё один бизнес, которым нужно управлять. Шили платья, юбки, футболки — простую одежду в самых ходовых цветах и моделях.
Почему Яндекс ворует, Маил.ру ворует, Сбербанк ворует, Майкрософт ворует, а Амазон нельзя?
Совсем не новость, но радует, что такие вещи снова и снова всплывают в прессе.
Чем-то подобным занимался еще покойный нынче викимарт, только там было не производство, а прямая закупка популярных товаров.
в целом, это всё, что нужно знать о маркетплейсах.
интересно обсудить эволюцию - вначале были бренды, которые вкладывали тонны денег в маркетинг. потом появились маркетплейсы, чтобы производителям можно было на них по себестоимости продавать товары минуя бренды-накрутчики и наценку за бренд. и вот уже сами маркетплейсы вкладывают тонны в свой бренд и начинают выпуск своих товаров, которые постепенно обрастут наценкой на бренд ))
Чет вообще не понимаю смысла так заморачиваться с копированием. Этож бешеные накладные на администрирование. Не проще ли поиграться с комиссиями и услугами для бестселлеров?
Навскидку:
-у Амазон есть отдел развития частных марок, у них есть план. Почему бы не срезать углы, исключить риски скопировав проверенную историю, учитывая, что есть доступ к горячей аудитории?
-в Китае по вашей кальке можно сделать всё, что угодно. Не займет много времени и сил, тем более для такого гиганта как Амазон.
-маржи на частных марках навалом, поэтому все стараются пересадить своих покупателей на них.
-повышение комиссии сразу всплывет в профильных сообществах, а в случае с Амазоном во всех СМИ "Шок! Амазон задирает комиссии"
это не срезание углов, а осознанная позиция. поэтому отдел частных марок и появился - чтобы выпускать наиболее маржинальные товары самостоятельно
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