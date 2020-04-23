Работники маркетплейса знали о запрете, но нарушали его, чтобы повышать продажи товаров под маркой Amazon, рассказали бывшие сотрудники.

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Сотрудники Amazon использовали данные независимых продавцов платформы, чтобы развивать собственные конкурирующие продукты, пишет Wall Street Journal. Эта практика противоречит заявленной компанией политике, но в Amazon она распространена, утверждает газета.

Нарушения со стороны маркетплейса подтверждают интервью издания с более чем 20 бывшими сотрудниками компании-производителя продукции под брендом Amazon, а также документы, с которыми ознакомилась WSJ.

Частную информацию компания могла использовать, решая, какую цену установить, какие характеристики скопировать при запуске продукта, рассказали бывшие и один действующий сотрудник компании, пишет газета.

В одном случае сотрудники Amazon получили доступ к документам и данным о самом популярном на площадке органайзере для багажников — продажу его продукции организовала сторонняя компания. Они узнали общее количество продаж, сколько продавец заплатил Amazon за доставку и рекламу, сколько маркетплейс заработал на каждой продаже. Позже у Amazon вышел собственный органайзер.

В Amazon рассказали газете, что отслеживают данные о продажах, чтобы покупатели получили наилучший опыт. Но подчеркнули, что запрещают сотрудникам использовать непубличные, специфичные данные продавцов для запуска собственных продуктов, и пообещали провести внутреннее расследование.

Amazon заявляла, что у неё есть ограничения, запрещающие владельцам торговых марок получать данные о конкретных продавцах. Однако сотрудники маркетплейса рассказали изданию, что эти требования не всегда соблюдались. Напротив, обсуждение этой информации было обычной практикой, в том числе на собраниях, которые они посещали.

«Мы знали, что не должны. Но в то же время мы производим продукты под маркой Amazon и хотим, чтобы они продавались», — цитирует газета одного из сотрудников компании.

Данные о бестселлерах могли запрашивать руководители, а если доступ был ограничен, они просили бизнес-аналитика сделать выгрузку. Это называлось «переходом через забор», рассказал WSJ один из сотрудников. Бывшие руководители сообщили изданию, что менеджмент компании ставил план по увеличению доли продаж брендовой продукции до 10% к 2022 году.

Бизнес Amazon включает более 45 брендов и около 243 тысяч продуктов, от аккумуляторов до мебели, уточняет WSJ. По данным компании, эти бренды приносят 1% от $158 млрд розничных продаж в год, не считая продажи устройств: колонок Echo, электронных книг Kindle и звонков с видеокамерой Ring.