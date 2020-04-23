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Торговля
Галина Мубаракшина
1950

WSJ уличила Amazon в использовании данных о продавцах популярных товаров, чтобы выпускать такие же под своими брендами Материал редакции

Работники маркетплейса знали о запрете, но нарушали его, чтобы повышать продажи товаров под маркой Amazon, рассказали бывшие сотрудники.

25 комментариев
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Сотрудники Amazon использовали данные независимых продавцов платформы, чтобы развивать собственные конкурирующие продукты, пишет Wall Street Journal. Эта практика противоречит заявленной компанией политике, но в Amazon она распространена, утверждает газета.

Нарушения со стороны маркетплейса подтверждают интервью издания с более чем 20 бывшими сотрудниками компании-производителя продукции под брендом Amazon, а также документы, с которыми ознакомилась WSJ.

Частную информацию компания могла использовать, решая, какую цену установить, какие характеристики скопировать при запуске продукта, рассказали бывшие и один действующий сотрудник компании, пишет газета.

В одном случае сотрудники Amazon получили доступ к документам и данным о самом популярном на площадке органайзере для багажников — продажу его продукции организовала сторонняя компания. Они узнали общее количество продаж, сколько продавец заплатил Amazon за доставку и рекламу, сколько маркетплейс заработал на каждой продаже. Позже у Amazon вышел собственный органайзер.

В Amazon рассказали газете, что отслеживают данные о продажах, чтобы покупатели получили наилучший опыт. Но подчеркнули, что запрещают сотрудникам использовать непубличные, специфичные данные продавцов для запуска собственных продуктов, и пообещали провести внутреннее расследование.

Amazon заявляла, что у неё есть ограничения, запрещающие владельцам торговых марок получать данные о конкретных продавцах. Однако сотрудники маркетплейса рассказали изданию, что эти требования не всегда соблюдались. Напротив, обсуждение этой информации было обычной практикой, в том числе на собраниях, которые они посещали.

«Мы знали, что не должны. Но в то же время мы производим продукты под маркой Amazon и хотим, чтобы они продавались», — цитирует газета одного из сотрудников компании.

Данные о бестселлерах могли запрашивать руководители, а если доступ был ограничен, они просили бизнес-аналитика сделать выгрузку. Это называлось «переходом через забор», рассказал WSJ один из сотрудников. Бывшие руководители сообщили изданию, что менеджмент компании ставил план по увеличению доли продаж брендовой продукции до 10% к 2022 году.

Бизнес Amazon включает более 45 брендов и около 243 тысяч продуктов, от аккумуляторов до мебели, уточняет WSJ. По данным компании, эти бренды приносят 1% от $158 млрд розничных продаж в год, не считая продажи устройств: колонок Echo, электронных книг Kindle и звонков с видеокамерой Ring.

Расследование в отношении компании в 2018 году проводил антимонопольный орган Евросоюза, поскольку ритейлер одновременно продаёт свои товары и товары сторонних компаний. В июле 2019 года использование данных продавцов технологическими компаниями, включая Amazon, исследовали министерство юстиции, Федеральная торговая комиссия и Конгресс США, напоминает газета.

#новость #amazon

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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25 комментариев
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Роман Манаев

14

художественный фильм "Сп$здили"

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Sergey Ontime

11

В условиях конкуренции в принципе не может быть игры по правилам, если соблюдение правил не входит в условия выигрыша.
На рынке в условия выигрыша входит только доход. Рыночная система на этом построена.
Но до сих пор находятся те, кто врут и те кто верят.

Если ты продаёшь товар на площадке конкурента, ты не обойдёшь конкурента. Это первоклассник даже понимает.

Но конкурент будет говорить: Не не, я честный)) Чтобы получить данные, конечно.

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Константин Шукалов

Sergey
3

Тут вопрос чистоплотности площадки и её репутации, которая в бизнесе играет роль.

При таком подходе есть шанс, что какой нибудь альтернативный, молодой и проворный маркетплейс откусит у амазона кусок, либо синергия из альтернативных, но аналогичных по качеству и скорости логистов, платформ для создания интернет магазинов и т.д. и т.п. в будущем пошатнут позиции Амазона.

Еще есть шанс, что к ним придут антимонопольщики и потребуют разделить компанию. История уже знает такие случаи в других вертикалях.

Так что Амазон в погоне за краткосрочной прибылью рискует в долгосрочной перспективе как попасть под нож у себя в стране, так и попасть под раздачу на чужих берегах. )

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Алексей Терехов

Sergey
0

у колодца и не напиться? Я вас умоляю)

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Анатолий Б.

8

«Ваши идеи ничего не стоят...»
- Ага, слышали уже.

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Denis Bystruev

7

WSJ открыли Америку!

По-моему, чуть ли не здесь в одной из статей на тему «как начать бизнес на Amazon» чёрным по белому говорилось, что если вы нашли успешную нишу, у вас максимум полгода, чтобы снять сливки — потом Amazon скопирует.

Удивительно не то, что Amazon отожмёт.

Удивительно то, что кто-то наконец посчитал такую практику нечестной конкуренцией.

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Nanokassa_ru

3

Ну вы уж, наверное, и сами уже знали это) Об этом много раз писали, но с этим приходилось мириться чтобы зарабатывать..

Ответить

Сергей Щукин

1

Так это же и есть капитализм - нажива любым способом 🤷‍♂️

Амазон использовала своё нечестное преимущество - что не так?

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
3

У них один ответ: "ой, случайно алгоритм не тот активировали".

Ответить

Dmitry Ryzhov

2

Да ладно!!?!!! Никогда такого не было, и вот опять....

Ответить

Влад Лисицин

2

Не может быть!  ) 

Ответить

lakoros

1

Они думают их просто так в чужой магазин пускают?  Миллионы сами себя не зарабатывают)

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Anatoly

0

КМБУ

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Слышал, что и Wildberries такое делал в 2017-2018 годах, но отказался, так как это ещё один бизнес, которым нужно управлять. Шили платья, юбки, футболки — простую одежду в самых ходовых цветах и моделях.

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Злой Полушубок

0

Продавцы говорят об этом уже лет 5, а то и больше.

Ответить

COVID-22

0

Почему Яндекс ворует, Маил.ру ворует, Сбербанк ворует, Майкрософт ворует, а Амазон нельзя?

Ответить

Sergey Ontime

COVID-22
0

Чисто из-за ника заблокировал

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Мага Навелпорядок

0

Совсем не новость, но радует, что такие вещи снова и снова всплывают в прессе.
Чем-то подобным занимался еще покойный нынче викимарт, только там было не производство, а прямая закупка популярных товаров.

в целом, это всё, что нужно знать о маркетплейсах.

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Dmitry Ryzhov

Мага
0

интересно обсудить эволюцию - вначале были бренды, которые вкладывали тонны денег в маркетинг. потом появились маркетплейсы, чтобы производителям можно было на них по себестоимости продавать товары минуя бренды-накрутчики и наценку за бренд. и вот уже сами маркетплейсы вкладывают тонны в свой бренд и начинают выпуск своих товаров, которые постепенно обрастут наценкой на бренд ))

Ответить

Ivan Kolyhalov

0

Чет вообще не понимаю смысла так заморачиваться с копированием. Этож бешеные накладные на администрирование. Не проще ли поиграться с комиссиями и услугами для бестселлеров?

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Мага Навелпорядок

Ivan
0

Навскидку:
-у Амазон есть отдел развития частных марок, у них есть план. Почему бы не срезать углы,  исключить риски скопировав проверенную историю, учитывая, что есть доступ к горячей аудитории?
-в Китае по вашей кальке можно сделать всё, что угодно. Не займет много времени и сил, тем более для такого гиганта как Амазон.
-маржи на частных марках навалом, поэтому все стараются пересадить своих покупателей на них.
-повышение комиссии сразу всплывет в профильных сообществах, а в случае с Амазоном во всех СМИ "Шок! Амазон задирает комиссии"

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Dmitry Ryzhov

Мага
0

это не срезание углов, а осознанная позиция. поэтому отдел частных марок и появился - чтобы выпускать наиболее маржинальные товары самостоятельно

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Дмитрий Евсеев

0

А сколько продавцов используют данные Амазона, чтобы выпускать товары?

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Яна Кашаева

0

Запахло яндексом

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Lidia Khomchenko

0

Как неожиданно! Прям и не верится 🤦

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