Прямой эфир
компанию-создателя
Он поможет маркетплейсу справляться с выросшей из-за пандемии нагрузкой и критикой со стороны покупателей и сотрудников.
Основатель Amazon Джефф Безос перешёл к текущему управлению компанией, поскольку из-за пандемии она ежедневно сталкивается с новыми проблемами, пишет New York Times со ссылкой на представителей Amazon.
Ежедневная деятельность Безоса включает, например, решение вопросов со складами и проверками, а также поддержание связей с общественностью на фоне критики компании, уточняет Business Insider.
Ранее глава Amazon передал управление компанией своим заместителям, чтобы сосредоточиться на других важных и долгосрочных проектах, в том числе голосовом помощнике Alexa и магазинах без продавцов Amazon Go, поясняет издание.
В апреле 2020 года впервые за долгое время Безос побеседовал с правительственными чиновниками и побывал на одном из складов компании, добавляет Business Insider.
В середине марта компания предупредила покупателей, что на фоне растущего количества заказов будет отдавать приоритет товарам первой необходимости. Тогда же Amazon объявила, что планирует нанять ещё 100 тысяч работников. Позже число открытых вакансий выросло до 175 тысяч.
Очень плохой показатель для компании такого уровня, если ему приходится возвращаться, чтобы заниматься ручным управлением.
Ну кстати пару лет назад когда майкрасофту тоже было тяжко, даже билл вернулся, поколдовал и снова ушел когда у них заметно стали лучше дела:) так что может быть это и хорошо
Испугался, что Wallmart сейчас быстро рынок займет
Блоги компаний
Показать еще