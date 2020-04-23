Он поможет маркетплейсу справляться с выросшей из-за пандемии нагрузкой и критикой со стороны покупателей и сотрудников.

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Основатель Amazon Джефф Безос перешёл к текущему управлению компанией, поскольку из-за пандемии она ежедневно сталкивается с новыми проблемами, пишет New York Times со ссылкой на представителей Amazon.

Ежедневная деятельность Безоса включает, например, решение вопросов со складами и проверками, а также поддержание связей с общественностью на фоне критики компании, уточняет Business Insider.

Ранее глава Amazon передал управление компанией своим заместителям, чтобы сосредоточиться на других важных и долгосрочных проектах, в том числе голосовом помощнике Alexa и магазинах без продавцов Amazon Go, поясняет издание.

В апреле 2020 года впервые за долгое время Безос побеседовал с правительственными чиновниками и побывал на одном из складов компании, добавляет Business Insider.