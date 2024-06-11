Lamoda представила собственный бренд обуви Founds

Весной 2024 года ритейлер начал продавать первую одежду под собственными брендами.Компания рассказала о бренде в Telegram. В коллекции мужская и женская обувь: сабо, кеды, кроссовки и сланцы «в стиле casual». Цены — от 2490 рублей до 11 990 рублей за пару.В компании уточнили vc.ru, что всего представлено 55 моделей. За дизайн отвечает команда дизайнеров Lamoda.Весной 2024 года Lamoda представила собственные бренды женской и мужской одежды Nume и Mademan. Тогда же компания подала заявки на регистрацию товарных знаков Expect, Found, Junes, Mate, Pose и Renew.В Lamoda рассказывали «Ъ», что выпускать одежду будут в Китае и Турции. Интерес к запуску линеек ритейлер объяснял высоким спросом на повседневную одежду и поиском потребителями новых брендов после ухода с российского рынка некоторых компаний.#новости #lamoda
Что смешного?
Это понятно. Но зачем продавать Биркенсток?
если вам не нравится , не значит что всем должна не нравиться такая обувь , на лето самое то
Максимум что там от Ламода это шильдик и «дизайнеры», материал и качество China Podval Edition Found
Мне сегодня девочка звонила из Ламоды, и зачем-то сказала, что она робот-ассистент. А потом чихнула. ))
Это прям имитация имитаций😄