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Таня Боброва
Торговля

Lamoda представила собственный бренд обуви Founds

Весной 2024 года ритейлер начал продавать первую одежду под собственными брендами.

  • Компания рассказала о бренде в Telegram. В коллекции мужская и женская обувь: сабо, кеды, кроссовки и сланцы «в стиле casual». Цены — от 2490 рублей до 11 990 рублей за пару.
  • В компании уточнили vc.ru, что всего представлено 55 моделей. За дизайн отвечает команда дизайнеров Lamoda.
Lamoda представила собственный бренд обуви Founds
  • Весной 2024 года Lamoda представила собственные бренды женской и мужской одежды Nume и Mademan. Тогда же компания подала заявки на регистрацию товарных знаков Expect, Found, Junes, Mate, Pose и Renew.
  • В Lamoda рассказывали «Ъ», что выпускать одежду будут в Китае и Турции. Интерес к запуску линеек ритейлер объяснял высоким спросом на повседневную одежду и поиском потребителями новых брендов после ухода с российского рынка некоторых компаний.

#новости #lamoda

6
19
19 комментариев
debil
2
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Артем Захаров

Что смешного?

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Максим Абдрахманов

Это понятно. Но зачем продавать Биркенсток?

2
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Obi Van Goga

если вам не нравится , не значит что всем должна не нравиться такая обувь , на лето самое то

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Alchakov Developer

Максимум что там от Ламода это шильдик и «дизайнеры», материал и качество China Podval Edition Found

2
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S.Capusta

Мне сегодня девочка звонила из Ламоды, и зачем-то сказала, что она робот-ассистент. А потом чихнула. ))

2
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Klonin DevApp

Это прям имитация имитаций😄

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