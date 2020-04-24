В 2019 году iGooods был лидером среди сервисов доставки продуктов.
- В первом квартале 2020 года оборот сервиса доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,5 млрд рублей, рассказали vc.ru в компании. Оборот сервиса за весь 2019 год составлял 1,8 млрд рублей.
- Количество заказов в сервисе за три месяца увеличилось более чем в пять раз и превысило 350 тысяч, а количество сборщиков и курьеров — с 1200 до 3650. Сервис сотрудничает со 115 магазинами.
- По обороту за первый квартал «СберМаркет» обошёл лидера рынка — сервис iGooods, оборот которого за три месяца составил 1,26 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в первом квартале 2019 года, рассказал vc.ru представитель компании.
- Количество заказов в iGooods достигло 306 тысяч, средний чек — 4 073 рубля. К доставке из iGooods подключено более 150 магазинов, уточнили в компании. Также сервис запустил онлайн-перевод чаевых для курьеров и закупщиков. В период «карантина» сумма чаевых выросла на 20%, средний размер составил 150 рублей.
- В 2019 году iGooods был лидером сегмента и занимал около 7% рынка. Годовой оборот сервиса тогда составил 2,6 млрд рублей — в два раза больше, чем в 2018 году.
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Arthur Niazyan
Интересно, какой взлёт выручки за апрель у услуг ЖКХ? Вот в чьи акции нужно было вкладываться в марте :) Воды и электричества продали на год вперёд.
Иннокентий ФефиловArthur
Там скорее на рост дебиторки надо ставить.
Dmitry IlyinArthur
щас же мораторий на пени по неуплате ЖКХ введен до 1 января 21 года.
скорее долги будут расти.
Arthur NiazyanDmitry
ЖКХ-шники походу клали прибор на это. Мы только вбили показания счётчиков у нас сразу на кране высветился долг на эту сумму и угрозы что всё отключим, если не оплатите.
COVID-22Arthur
точно не Сбербанк. Просел сильно
Вася Пражкин
Оборот хороший, а прибыль-то есть? Или джентльмены такие вопросы не задают?
Николай Малков
Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать
копеек. Звери в удивлении. Как так? В чем обман?
Лиса обменяла, все нормально. Не кинул косой. Деньги настоящие, вот
рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил.
Думают, когда же Косой разорится. А он все меняет и меняет. Дошла
наконец весть до Медведя. Пришел разобраться что к чему:
- Косой, меняешь?
- Меняю!
- Рубль на рубль двадцать?
- Да!
Обменялись, деньги настоящие.. Медведь не в понятках.
- Косой, а в чем бизнес то?
- Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать
- Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?
- Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!!!
Dmitry Ilyin
Квартальный оборот сервиса «СберМаркет» вырос до 1,5 млрд рублей
ИНтересно было бы сравнить с оборотами Самоката и Я.Лавки, которые играют в той же нише, но развозят "свои" продукты, а не продуктовых сетей.
В долгой перспективе бизнес-модель "Самоката" и "Я.Лавки" определённо перспективнее - они смогут быть более гибкими в ценах и получать бОльшую маржу, закупаясь напрямую у производителей.
COVID-22
еще бы не вырос, в него столько влили денег, трафика и рекламы. От этого сервис не стал лучше