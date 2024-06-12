Продавцы пожаловались на перекупщиков на «Мегамаркете», которые зарабатывают на перепродаже их товаров — РБК

Выкупленную продукцию они выставляют на «Авито» и других маркетплейсах.О проблеме рассказали РБК несколько участников рынка онлайн-торговли, а также представители DNS, «Марвел-Дистрибуции» и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).Как отмечают собеседники издания, «Мегамаркет» инвестирует много денег в скидки, промокоды и кешбэк, поэтому финальные цены там могут быть на 40-50% ниже среднерыночных, а иногда и больше.При этом «самыми активными покупателями» товаров, которые продают по «сильно сниженным» ценам, становятся не «честные» потребители, а перекупщики. Они выкупают «большие партии», перепродают их подороже и «гоняют туда-сюда скидки и бонусы». За ценами следят с помощью парсеров — инструментов для сбора и анализа данных.Источник фото: SostavВ «Авито» сообщили, что среди товаров, которые пользователи отмечают как купленные на «Мегамаркете», много смартфонов, ноутбуков, приставок, наушников, видеокарт и электросамокатов. Но перепродажа — это не нарушение, поскольку, выкупив вещь, человек становится её собственником.В РАТЭК отметили, что в периоды больших скидочных кампаний «Мегамаркета» падают продажи и трафик у крупных торговых сетей. Это подтвердил и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, напомнив: чистая прибыль «Сбера», в чью экосистему входит маркетплейс, составила 1,5 трлн рублей в 2023 году, так что скидки вряд ли прекратятся.В «Мегамаркете», Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.Замечали, что цены на «Мегамаркете» ощутимо ниже, чем на других маркетплейсах?ДаНетНет голосовАнонимный#новости #мегамаркет #маркетплейсы
а в чем претензия собственно, перепродавать товары у нас вроде пока еще не запрещено, на том же ВБ тупо товары с садовода продаются
В том, что обычные люди не успевают купить товар из-за перекупов
Хорошая попытка Мегамаркет, но нет. ))
перекупщики пожаловались на перекупщиков
ничего не покупаю на мегамаркете т.к. читаю в приёмной регулярно про обман с бонусами
Перекупы и жалуются.
Я купил у них airpods pro 2 за 10500 оригинальные, продавцами были они. Бонусы мне пришли и я их ОЧЕНЬ хорошо потратил.