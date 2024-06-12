Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Торговля
Право
Приёмная
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Торговля

Продавцы пожаловались на перекупщиков на «Мегамаркете», которые зарабатывают на перепродаже их товаров — РБК

Выкупленную продукцию они выставляют на «Авито» и других маркетплейсах.

  • О проблеме рассказали РБК несколько участников рынка онлайн-торговли, а также представители DNS, «Марвел-Дистрибуции» и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).
  • Как отмечают собеседники издания, «Мегамаркет» инвестирует много денег в скидки, промокоды и кешбэк, поэтому финальные цены там могут быть на 40-50% ниже среднерыночных, а иногда и больше.
  • При этом «самыми активными покупателями» товаров, которые продают по «сильно сниженным» ценам, становятся не «честные» потребители, а перекупщики. Они выкупают «большие партии», перепродают их подороже и «гоняют туда-сюда скидки и бонусы». За ценами следят с помощью парсеров — инструментов для сбора и анализа данных.
Источник фото: <a href="https://www.sostav.ru/publication/ice-cross-festival-megamarket-66702.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Sostav</a>
Источник фото: Sostav
  • В «Авито» сообщили, что среди товаров, которые пользователи отмечают как купленные на «Мегамаркете», много смартфонов, ноутбуков, приставок, наушников, видеокарт и электросамокатов. Но перепродажа — это не нарушение, поскольку, выкупив вещь, человек становится её собственником.
  • В РАТЭК отметили, что в периоды больших скидочных кампаний «Мегамаркета» падают продажи и трафик у крупных торговых сетей. Это подтвердил и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, напомнив: чистая прибыль «Сбера», в чью экосистему входит маркетплейс, составила 1,5 трлн рублей в 2023 году, так что скидки вряд ли прекратятся.
  • В «Мегамаркете», Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.
Замечали, что цены на «Мегамаркете» ощутимо ниже, чем на других маркетплейсах?
Да
Нет
Нет голосовАнонимный

#новости #мегамаркет #маркетплейсы

2
1
1
46
46 комментариев
Давид Азарян

а в чем претензия собственно, перепродавать товары у нас вроде пока еще не запрещено, на том же ВБ тупо товары с садовода продаются

14
1
Ответить
Иностранный агент

В том, что обычные люди не успевают купить товар из-за перекупов

1
Ответить
S.Capusta

Хорошая попытка Мегамаркет, но нет. ))

14
1
Ответить
Ddd

перекупщики пожаловались на перекупщиков

5
2
Ответить
sardelkin

ничего не покупаю на мегамаркете т.к. читаю в приёмной регулярно про обман с бонусами

3
1
Ответить
Хэнк Седые Муди

Перекупы и жалуются.

1
1
Ответить
dru dru

Я купил у них airpods pro 2 за 10500 оригинальные, продавцами были они. Бонусы мне пришли и я их ОЧЕНЬ хорошо потратил.

Ответить