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Торговля
Галина Мубаракшина
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Price.ru: спрос на средства дезинфекции для рук вырос в апреле на 21 000% Материал редакции

Меньше всего россияне интересовались средствами от загара и авиабилетами.

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Агрегатор товарных предложений Price.ru подсчитал, насколько изменился спрос на товары непродуктового сегмента во время «карантина», с 1 по 23 апреля 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Forbes.

Больше всего спрос вырос на средства дезинфекции — на 21 021%, подсчитали аналитики. Также выросла популярность аксессуаров для волос (+617%), настольного тенниса (+254%), VR-гарнитур (+211%) и товаров для взрослых (+180%). В число популярных в этом году также вошли канцтовары, тренажёры и книги.

Больше всего снизился спрос на средства для загара и защиты от солнца (-81%), авиа- и железнодорожные билеты (-71%), а также ортопедическую обувь, автомобильные кондиционеры, солнцезащитные очки и другие товары.

Самые популярные товары, в сравнении с апрелем 2020 года. Forbes

На Price.ru, по собственным данным площадки, представлены 20 млн товаров от 6000 интернет-магазинов.

Период с 30 марта по 30 апреля 2020 года был объявлен «нерабочим» в России на фоне пандемии Covid-2019. Исключение было сделано для продуктовых магазинов, аптек и некоторых других видов бизнеса.

#бизнеснакарантине #коронавирус

Галина Мубаракшина
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