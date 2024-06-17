«Магнит Маркет» официально объявил о начале работы в Москве

Москва — приоритетный регион для нас в 2024 году. Уровень конкуренции между маркетплейсами здесь высок, но наша задача стать удобным инструментом онлайн-покупок в первую очередь для аудитории магазинов «Магнит».

Константин Измайлов, гендиректор «Магнит Маркет»