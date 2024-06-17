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Таня Боброва
Торговля

«Магнит Маркет» официально объявил о начале работы в Москве

Тестовые пункты выдачи заказов маркетплейс открывал с конца марта 2024 года.

  • «Магнит Маркет» (бывший KazanExpress) официально начал работу в Москве и запустил маркетинговую кампанию, которая охватила более 300 медианосителей.
  • Первые тестовые пункты выдачи заказов маркетплейс открыл в столице в конце марта 2024 года, но тогда отмечал, что «говорить о полноценном запуске ещё рано».
  • На июнь 2024-го в городе работает более 300 ПВЗ. До конца лета ритейлер планирует увеличить их количество до 1000. Пункты выдачи открывают в магазинах «Магнита» форматов «у дома» и дрогери.
Москва — приоритетный регион для нас в 2024 году. Уровень конкуренции между маркетплейсами здесь высок, но наша задача стать удобным инструментом онлайн-покупок в первую очередь для аудитории магазинов «Магнит».
Константин Измайлов, гендиректор «Магнит Маркет»
  • «Магнит» развивает «Магнит Маркет» на базе маркетплейса KazanExpress, который выкупил в 2023 году. В феврале 2024-го компания открыла первый пункт выдачи «Магнит Маркета» в Казани и возобновила регистрацию продавцов. В Москве KazanExpress не работал, напоминает Shopper's.
Источник: Shopper's

#новости #магнитмаркет

3
18
18 комментариев
местный житель

Конкуренция всегда хорошо для потребителя

7
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Виктория Коц

Походу обычные магазины с непродовольственными товарами скоро просто вымрут, да и с продовольственными тоже мне кажется

2
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Арбузио Бандерос

Да ну нет, обычные магазину будут еще очень долго

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Daniil Ratnik

Вот насчёт конкуренции это конечно же хорошо для потребителя. Они однозначно выиграют от этого. А вот для самого маркетплейса это конечно же тяжело будет. Завоевать доверие потребителей и занять эту нишу. Наверное самое то у них что доставка за один день. Акцент будет именно на скорость доставки.

1
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Max Voloshinskii

А чем это новость для Москвы? Яндекс Маркет и Ozon доставляют за пару часов большое количество товаров

1
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умный человек

Процветания КазаньЭкспрессу!

1
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Томский Сибирячок

Как человек, который заказывает только с алика, не могу не порадоваться увеличению конкуренции на рынке РФ)

1
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