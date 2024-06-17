«Магнит Маркет» официально объявил о начале работы в Москве

Москва — приоритетный регион для нас в 2024 году. Уровень конкуренции между маркетплейсами здесь высок, но наша задача стать удобным инструментом онлайн-покупок в первую очередь для аудитории магазинов «Магнит».
Константин Измайлов, гендиректор «Магнит Маркет»
Конкуренция всегда хорошо для потребителя
Походу обычные магазины с непродовольственными товарами скоро просто вымрут, да и с продовольственными тоже мне кажется
Да ну нет, обычные магазину будут еще очень долго
Вот насчёт конкуренции это конечно же хорошо для потребителя. Они однозначно выиграют от этого. А вот для самого маркетплейса это конечно же тяжело будет. Завоевать доверие потребителей и занять эту нишу. Наверное самое то у них что доставка за один день. Акцент будет именно на скорость доставки.
А чем это новость для Москвы? Яндекс Маркет и Ozon доставляют за пару часов большое количество товаров
Процветания КазаньЭкспрессу!
Как человек, который заказывает только с алика, не могу не порадоваться увеличению конкуренции на рынке РФ)