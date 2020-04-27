Раньше ритейлер продавал свои товары только через собственные офлайн- и онлайн-магазины и критиковал маркетплейсы.
- «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи своих товаров на маркетплейсе Ozon, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя группы.
- 27 апреля на Ozon открылась витрина «М.Видео», а 29 апреля заработает и «Эльдорадо». На площадке появится около 20 тысяч товаров группы — 80% ассортимента обоих магазинов. Цены на Ozon будут такими же, как при покупке у самого ритейлера, пишет газета.
- Так группа надеется привлечь новую аудиторию, которая по стилю потребления отличается от её постоянных покупателей, объяснил представитель «М.Видео-Эльдорадо». Пользователи маркетплейсов обычно совершают небольшие покупки, но часто, а в магазины «М.Видео» потребители приходят за важными покупками, объяснили в компании.
- «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon, скорее всего, будут сотрудничать на индивидуальных условиях, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ритейлер будет платить нетиповую комиссию, сопоставимую с собственными издержками на бесплатную доставку, предположил Бурмистров.
- Раньше «М.Видео-Эльдорадо» продавала свои товары только через собственные офлайн- и онлайн-магазины, а также через свой маркетплейс Goods.ru. При этом группа выступала против сотрудничества с маркетплейсами: в 2014 году основатель «М.Видео» Александр Тынкован заявлял, что товары на «Яндекс.Маркет» «в подавляющем большинстве являются контрафактными».
- В 2015 году представитель группы сказал, что компания выступает «последовательным противником такого подхода, так как модель маркетплейса размывает изначальный бренд компании и не даёт сфокусироваться на одной экспертизе, особенно если до этого компания развивалась как монобренд».
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Комментарий удален
Silverjohn
Вчера заметил товары М.Видео ага. Вот это новость для многих продавцов похуже, чем выкрутасы Озона даже. Если М.Видео получит необоснованные преимущества по комиссии, при том что на многие вещи там демпинговые цены реально, на Озоне станет тесно в некоторых категориях.
Ждем новость про то, что Озон стал торговать на Гудсе.
А вообще М.Видео стоит на Озоне поучиться, как делать интерфейс маркетплейса. Т.к. у самого Гудса юзабилити кривое, как турецкая сабля.