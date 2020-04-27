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Ведомство выбрало 38 ритейлеров.
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий: в него вошли 519 компаний из 25 отраслей. Полный список опубликовал «Интерфакс».
В частности, ведомство выбрало 38 компаний розничной торговли. Критерием для включения в список была годовая выручка от 22 млрд рублей и уплата налогов от 1,8 млрд рублей.
В обновленном списке ритейлеров нет сетей магазинов косметики «Л’Этуаль» (ООО «Алькор и ко») и «Рив Гош» (ООО «Аромалюкс»). Также из списка исключили сеть алкомаркетов «Красное и белое» (ООО «Лабиринт-Волга», ООО «Альфа Владимир», ООО «Альфа Пенза» и другие). Все три компании были в первом списке системообразующих предприятий, составленном правительством.
В списке остались:
В апреле 2020 года «Л’Этуаль» и «Рив Гош» сообщили о сложностях, связанных с «карантином» из-за пандемии Covid-19: «Рив Гош» предупредила контрагентов, что не сможет заплатить до возобновления работы магазинов, а в «Л’Этуаль» заявили о потере «десятков миллионов» рублей в день из-за закрытия торговых точек.
«Красное и белое» - это государствообразующая. 😅
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главспирттрест
Можно каждую неделю рандомно по два предприятия выкидывать. К лету пустой список можно будет предоставить обществу.
Крупные компании Газпром, Роснефть и тд.тоже исключайте. Они должны приносить деньги в бюджет, а не наоборот.
Как же часто они меняют эти списки 🤦♀️ такое чувство что больше нечем заняться....
Вместо мер реальной помощи они работают над списками. Кажется их цель - убить все, что не подконтрольно. Вещи все должны покупать у Алишера, еду у Фридмана, Газ у милера, а бензин у Сечина. В попытках удержать власть государство все больше скатывается к системе орды. Тогда, кстати, тоже была общность церкви с государством)
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