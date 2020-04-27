Ведомство выбрало 38 ритейлеров.

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Минпромторг расширил список системообразующих предприятий: в него вошли 519 компаний из 25 отраслей. Полный список опубликовал «Интерфакс».

В частности, ведомство выбрало 38 компаний розничной торговли. Критерием для включения в список была годовая выручка от 22 млрд рублей и уплата налогов от 1,8 млрд рублей.

В обновленном списке ритейлеров нет сетей магазинов косметики «Л’Этуаль» (ООО «Алькор и ко») и «Рив Гош» (ООО «Аромалюкс»). Также из списка исключили сеть алкомаркетов «Красное и белое» (ООО «Лабиринт-Волга», ООО «Альфа Владимир», ООО «Альфа Пенза» и другие). Все три компании были в первом списке системообразующих предприятий, составленном правительством.

В списке остались:

«Лента» (ООО «Лента»).

«Вкусвилл» (ООО «Вкусвилл»).



«М.Видео» и «Эльдорадо» (ПАО «Компания "М.видео"»).



«Детский мир» (ПАО «Детский мир»).



«Спортмастер» (ООО «Спортмастер»).



DNS (ООО «ДНС ритейл»).



«Бристоль» (ООО «Альбион-2002») и другие.

