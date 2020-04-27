Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
748

Минпромторг представил список системообразующей розницы: из него исключили «Л’Этуаль» и «Рив Гош» Материал редакции

Ведомство выбрало 38 ритейлеров.

13 комментариев
В закладки

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий: в него вошли 519 компаний из 25 отраслей. Полный список опубликовал «Интерфакс».

В частности, ведомство выбрало 38 компаний розничной торговли. Критерием для включения в список была годовая выручка от 22 млрд рублей и уплата налогов от 1,8 млрд рублей.

В обновленном списке ритейлеров нет сетей магазинов косметики «Л’Этуаль» (ООО «Алькор и ко») и «Рив Гош» (ООО «Аромалюкс»). Также из списка исключили сеть алкомаркетов «Красное и белое» (ООО «Лабиринт-Волга», ООО «Альфа Владимир», ООО «Альфа Пенза» и другие). Все три компании были в первом списке системообразующих предприятий, составленном правительством.

В списке остались:

  • «Лента» (ООО «Лента»).
  • «Вкусвилл» (ООО «Вкусвилл»).
  • «М.Видео» и «Эльдорадо» (ПАО «Компания "М.видео"»).
  • «Детский мир» (ПАО «Детский мир»).
  • «Спортмастер» (ООО «Спортмастер»).
  • DNS (ООО «ДНС ритейл»).
  • «Бристоль» (ООО «Альбион-2002») и другие.

В апреле 2020 года «Л’Этуаль» и «Рив Гош» сообщили о сложностях, связанных с «карантином» из-за пандемии Covid-19: «Рив Гош» предупредила контрагентов, что не сможет заплатить до возобновления работы магазинов, а в «Л’Этуаль» заявили о потере «десятков миллионов» рублей в день из-за закрытия торговых точек.

#минпромторг #новость

Лиана Липанова
+15 538
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0438\u043d\u043f\u0440\u043e\u043c\u0442\u043e\u0440\u0433"], "comments": 13, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 123352, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Apr 2020 14:33:18 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Самое время разобраться в себе
Онлайн-курс о психологии человека от Андрея Курпатова
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Valera Rybakoff

9

«Красное и белое» - это государствообразующая. 😅

Ответить

Александр Попов

Valera
1

Фундамент

Ответить

Anatoly Ivanov

Александр
1

главспирттрест

Ответить

Александр Попов

Anatoly
1

Воистину

Ответить

Александр Попов

Александр
0

РосГробтранс

Ответить

Андрей Тычинин

Valera
1

Скрепо-образующая))

Ответить

Arthur Niazyan

4

Можно каждую неделю рандомно по два предприятия выкидывать. К лету пустой список можно будет предоставить обществу.

Ответить

Антон

1

Крупные компании Газпром, Роснефть и тд.тоже исключайте. Они должны приносить деньги в бюджет, а не наоборот.

Ответить

IO

Антон
1

Вы как из басни про комара и корову. 

Ответить

Никита Вдовин

2

так бристоль вроде тоже сеть алкомаркетов?

Ответить

Алёна Жданова

0

Как же часто они меняют эти списки 🤦‍♀️ такое чувство что больше нечем заняться....

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Косметика точно не товар первой необходимости

Ответить

Vladislav S

0

Вместо мер реальной помощи они работают над списками. Кажется их цель - убить все, что не подконтрольно. Вещи все должны покупать у Алишера, еду у Фридмана, Газ у милера, а бензин у Сечина. В попытках удержать власть государство все больше скатывается к системе  орды. Тогда, кстати, тоже была общность церкви с государством) 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Как Маркет помогает магазинам в принятии решений
Яндекс.Маркет — это больше, чем просто сервис, где покупатель встречается с продавцом. Здесь и в отдельном продукте — Я…
0
Лаборатория Касперского
Подписан
Отписаться
«Лаборатория Касперского» ищет стартапы на стыке малого бизнеса и кибербезопасности
vc.ru
Подписан
Отписаться
Шпаргалка: что проверить в материале перед публикацией, чтобы он выглядел опрятно
И почему это важно. Разобрали типичные проблемы пользовательских текстов — добавляйте в закладки.
10

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Семенов
за день
А сменить место работы-жилья можно будет один раз в год. На Юрьев день.
Два российских банка организовали места для жизни сотрудников в офисе
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Месье Никита

Два российских банка…

Шакиров Сергей

Инвестиционный лохотрон…

Валерий Бабин

«Кофе можно будет настроить…

IO

Минпромторг представил список…

Станислав Курочкин

«Ведомости»: Минкомсвязи…

Kelerius

Отсутствие клиентов и…

Vladislav S

Минпромторг представил список…

Yuri Ahmedov

Кабмин: компании смогут…

Sergey Rozenblat

Инвестиционный лохотрон…

Валерий Бабин

«Кофе можно будет настроить…

Beryl Hardness

Инвестиционный лохотрон…

Влад Валов

Какую помощь от государства и…

Mike Glukhov

BMW запустила в России сервис…

Sergey Rozenblat

Инвестиционный лохотрон…

Paul Koval

20+ расширений Google Chrome…

Kelerius

«Ведомости»: Минкомсвязи…

денькя

«Ведомости»: Минкомсвязи…

Kelerius

«Ведомости»: Минкомсвязи…

Месье Никита

Два российских банка…

Tony Urban

Кабмин: компании смогут…