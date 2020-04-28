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Торговля
Лиана Липанова
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«Ведомости»: российская сеть магазинов Fashion House объявила о закрытии из-за пандемии Материал редакции

Сеть не шла в «ногу со временем» и не развивала онлайн-продажи, отметил эксперт.

  • Российская сеть магазинов одежды Fashion House 23 апреля направила сотрудникам письмо о прекращении работы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
  • Его подлинность подтвердили два сотрудника магазинов сети и топ-менеджер Fashion House. «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство», — говорится в письме.
  • Компания потратила все средства на выплату зарплат, на счетах деньги закончились, заявили в компании. Магазины сети закрыты из-за распространения коронавируса на «нерабочие» дни с 28 марта по 30 апреля, иные платежи не предвидятся, пишут «Ведомости».
  • Сотрудники получали зарплату в последний раз 27 марта, рассказал один из собеседников издания. В компании работает более 300 человек. По словам двух сотрудников Fashion House, руководство предложило работникам расторгнуть трудовые договоры. Иначе сотрудники могут остаться «без трудовых книжек, необходимых для дальнейшего трудоустройства справок и личных вещей, оставленных в офисе», пишет газета.
  • Сеть не шла в «ногу со временем», считает Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики». По его словам, компания не смогла предложить привлекательную франшизу и не развивала онлайн-продажи.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Артемида», владельца товарного знака Fashion House, по итогам 2018 года составила 9,2 млн рублей с ростом на 89% по сравнению с 2017 годом, чистая прибыль — 1,8 млн рублей. Суммарная выручка юрлиц, входящих в группу, составила 704 млн рублей, чистая прибыль — 81 млн рублей. Fashion House работает с 2001 года и управляет 25 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и Туле.

#новость #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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21 комментарий
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Дмитрий Стальненко

7

Данные по выручке и прибыли уж совсем детские для 25 магазинов. Явно там другая схема юр лиц.

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Лиана Липанова

Дмитрий
2

Добавила ещё суммарную выручку всех юрлиц, входящих в группу

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Roman Trifonov

6

 Иначе сотрудники могут остаться без трудовых книжек, необходимых для дальнейшего трудоустройства справок и личных вещей, оставленных в офисе.

Такие запугивания все еще работают?

Ответить

Kelerius

Roman
2

Увольняйся по-собственному, а иначе уволим!

Ответить

Wera Ferat

6

 "и не развивала онлайн-продажи."
А что это могло спасти в период карантина и продержать такой штат сотрудников? Что то с трудом верится. 

Ответить

Vitaliy Doroshenko

Wera
2

Эксперт же сказал.

Ответить

Denis Bystruev

Wera
0

Действительно, не могло.

Так как в онлайн фэшн-ритейле уже есть свои лидеры — от Farfetch и Lamoda до Wildberries.

Аудиория Fashion House — именно те, кто не хотел покупать онлайн.  После их исчезновения исчез и бизнес.

Ответить

Николай Шелопугин

4

Первый пошёл

Ответить

Николай Демидов

Николай
3

 по итогам 2018 года составила 9,2 млн рублей

Такие киоски каждый день умирают и без помощи короновируса.

Ответить

Николай Шелопугин

Николай
5

Там чёрной выручки х20, с таким количеством точек

Ответить

Vladislav S

Николай
1

Или уже не первый

Ответить

Alexandre Svergoun

Николай
0

С языка снял

Ответить

Vladislav S

0

Пока беспомощная власть бездействует закроется не только фэшн магазов, но других бизнесов. Горе тем, кто ведёт бизнес в России. 

Ответить

Андрей Деревянко

Vladislav
1

Работали вчёрную, иначе прибыль в 1,8 млн для себя объяснить не могу (25 магазинов, 20 лет работы).
Да, видимо это тот бизнес, который нужно было поддержать.

upd статью отредактировали - 704 млн более реально. Беру свои слова обратно

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Дмитрий Стальненко

Андрей
1

Скорее некорректная статья. Взяли только данные по владельцу торговой марки. Магазины и, соответственно, выручка, наверняка на других юр лицах

Ответить

Kelerius

Андрей
1

А как же Азино? Он системообразующий?

Ответить

Лиана Липанова

Андрей
1

Это выручка владельца товарного знака, а общая выручка всех юрлиц группы — 704 млн рублей. Добавила в последний абзац

Ответить

Николай Демидов

Лиана
0

Так кто банкортится?
Владелец торговой марки?

Ответить

Kelerius

Vladislav
0

Пока беспомощная власть бездействует закроется не только фэшн магазов, но других бизнесов. Горе тем, кто ведёт бизнес в Америке. 

Ответить

Дмитрий Стальненко

0

Они реализаторы, купи-продай, ничего своего. Сложно выжить без своего производства в фэшн ритейле.

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Убийца Гугла

0

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