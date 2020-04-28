Сеть не шла в «ногу со временем» и не развивала онлайн-продажи, отметил эксперт.
- Российская сеть магазинов одежды Fashion House 23 апреля направила сотрудникам письмо о прекращении работы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
- Его подлинность подтвердили два сотрудника магазинов сети и топ-менеджер Fashion House. «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство», — говорится в письме.
- Компания потратила все средства на выплату зарплат, на счетах деньги закончились, заявили в компании. Магазины сети закрыты из-за распространения коронавируса на «нерабочие» дни с 28 марта по 30 апреля, иные платежи не предвидятся, пишут «Ведомости».
- Сотрудники получали зарплату в последний раз 27 марта, рассказал один из собеседников издания. В компании работает более 300 человек. По словам двух сотрудников Fashion House, руководство предложило работникам расторгнуть трудовые договоры. Иначе сотрудники могут остаться «без трудовых книжек, необходимых для дальнейшего трудоустройства справок и личных вещей, оставленных в офисе», пишет газета.
- Сеть не шла в «ногу со временем», считает Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики». По его словам, компания не смогла предложить привлекательную франшизу и не развивала онлайн-продажи.
- По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Артемида», владельца товарного знака Fashion House, по итогам 2018 года составила 9,2 млн рублей с ростом на 89% по сравнению с 2017 годом, чистая прибыль — 1,8 млн рублей. Суммарная выручка юрлиц, входящих в группу, составила 704 млн рублей, чистая прибыль — 81 млн рублей. Fashion House работает с 2001 года и управляет 25 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и Туле.
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Дмитрий Стальненко
Данные по выручке и прибыли уж совсем детские для 25 магазинов. Явно там другая схема юр лиц.
Лиана ЛипановаДмитрий
Добавила ещё суммарную выручку всех юрлиц, входящих в группу
Roman Trifonov
Иначе сотрудники могут остаться без трудовых книжек, необходимых для дальнейшего трудоустройства справок и личных вещей, оставленных в офисе.
Такие запугивания все еще работают?
KeleriusRoman
Увольняйся по-собственному, а иначе уволим!
Wera Ferat
"и не развивала онлайн-продажи."
А что это могло спасти в период карантина и продержать такой штат сотрудников? Что то с трудом верится.
Vitaliy DoroshenkoWera
Эксперт же сказал.
Denis BystruevWera
Действительно, не могло.
Так как в онлайн фэшн-ритейле уже есть свои лидеры — от Farfetch и Lamoda до Wildberries.
Аудиория Fashion House — именно те, кто не хотел покупать онлайн. После их исчезновения исчез и бизнес.
Николай Шелопугин
Первый пошёл
Николай ДемидовНиколай
по итогам 2018 года составила 9,2 млн рублей
Такие киоски каждый день умирают и без помощи короновируса.
Николай ШелопугинНиколай
Там чёрной выручки х20, с таким количеством точек
Vladislav SНиколай
Или уже не первый
Alexandre SvergounНиколай
С языка снял
Vladislav S
Пока беспомощная власть бездействует закроется не только фэшн магазов, но других бизнесов. Горе тем, кто ведёт бизнес в России.
Андрей ДеревянкоVladislav
Работали вчёрную, иначе прибыль в 1,8 млн для себя объяснить не могу (25 магазинов, 20 лет работы).
Да, видимо это тот бизнес, который нужно было поддержать.
upd статью отредактировали - 704 млн более реально. Беру свои слова обратно
Дмитрий СтальненкоАндрей
Скорее некорректная статья. Взяли только данные по владельцу торговой марки. Магазины и, соответственно, выручка, наверняка на других юр лицах
KeleriusАндрей
А как же Азино? Он системообразующий?
Лиана ЛипановаАндрей
Это выручка владельца товарного знака, а общая выручка всех юрлиц группы — 704 млн рублей. Добавила в последний абзац
Николай ДемидовЛиана
Так кто банкортится?
Владелец торговой марки?
KeleriusVladislav
Пока беспомощная власть бездействует закроется не только фэшн магазов, но других бизнесов. Горе тем, кто ведёт бизнес в Америке.
Дмитрий Стальненко
Они реализаторы, купи-продай, ничего своего. Сложно выжить без своего производства в фэшн ритейле.
Убийца Гугла
Закрылись потому что бизнес в России - теперь глупая и неуместная благотворительность