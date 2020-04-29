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Торговля
Лиана Липанова
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Ozon запустил подписку на регулярную доставку товаров в Москве Материал редакции

Пользователи смогут один раз оформить заказ на сумму от 3500 рублей и получать товары каждую неделю, месяц или другой период.

14 комментариев
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Ozon начал тестировать подписку на регулярную доставку товаров повседневного спроса, сообщил vc.ru представитель компании. На этапе пилота сервис доступен 50% пользователей в Москве.

Сейчас пользователи могут заказать товары из 200 наименований в категории «Зоо». Компания планирует ближайшее время подключить к тестированию подписки детские товары, средства гигиены, спортивное питание, бытовую химию и товары для взрослых. Ассортимент вырастет до 5000 наименований, уточнили в Ozon.

Подключить подписку можно на этапе оформления заказа. Для этого нужно набрать товары на 3500 рублей и выбрать даты и временные интервалы для регулярной доставки. Для подписчиков Ozon.Premium минимальная сумма заказа для оформления подписки составит 2000 рублей.

Перед очередной доставкой Ozon будет напоминать о заказе. Изменить график доставки или отменить подписку можно в любой момент, пока заказ не выдан курьеру, уточнили в компании. Товары по подписке первое время будут доставлять только курьеры.

Подписка гарантирует наличие конкретно товара — он будет бронироваться в поставке под заказ пользователя, объяснили в компании.

При оформлении подписки пользователь получит скидку до 5% на первый заказ, добавили в Ozon. Размер скидки может меняться — он зависит от количества запланированных доставок. Максимально можно сэкономить 25%, объяснили в компании.

Функция автоматического повторного заказа есть и у американского маркетплейса Amazon и пользуется популярностью, утверждают в российской компании.

#новость #ozon

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Anton Smets

1

Учитывая, что каждый мой второй заказ на озоне частично отменяется именно на товарах повседневного спроса, очень интересно.

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Nikolay Ganin

Anton
0

Антон, под регулярную доставку по подписке, будут резервироваться товары в поставке, что означает гарантированное наличие товара для клиента. К тому же, в тесте участвует только 200 SKU (далее будет 5000) - такое количество проще контролировать на наличие, чем весь ассортимент в 3 миллиона товарных наименований.

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Laugh Radiant

1

Сижу сегодня жду доставку с минуты на минуту, как вдруг получаю пуш и смс

И так каждый раз.

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Nikolay Ganin

Laugh
–1

Добрый день! Пришлите, пожалуйста, номер вашего заказа - можно здесь или в ЛС. Я разберусь, что произошло, почему заказа перенесли и проверю, возможно ли его привезти раньше.

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Valentin Dombrovsky

0

Были попытки запускать в России подписочные сервисы, но они провалились из-за особенностей логистики. Кажется, постаматы могли бы решать эту проблему, но Озон решил пойти по традиционному пути. 

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Олег Волков

Valentin
1

Потому что узкие подписки на носки / духи / корм, а у Озона есть шанс, так как может доставлять широкий спектр товаров, запланировал расход по статистике и не паришься:
- корм
- химию
- туалетную бумагу / мусорные пакеты

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Sergei Timofeyev

Олег
0

При установке датчика на унитаз или туалетную бумагу, можно будет предсказывать следующий заказ.

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Полет Нормальный

0

ничего не понял
зачем эта подписка нужна?

типа, если купил что-то на 3.500 то в течении месяца доставка других продуктов будет бесплатной?

Или заплатил 3.500 и тебе что-то в течении месяца будут привозить?

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Nikolay Ganin

Полет
1

Это ограниченный список товаров, которые регулярно нужны покупателям. Для начала участвуют только товары категории Зоо - корма для животных. При подписке на регулярную доставку, заказ будет сам оформляться через определённое количество времени и курьер будет доставлять вам товар. То есть вам не нужно каждый раз самостоятельно искать этот товар и заказывать его - мы всё сделаем за вас, а ещё гарантируем наличие товара к дате, когда он должен снова быть оформлен и доставлен вам.

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Полет Нормальный

Nikolay
0

Ок. Т.е. я оплачиваю весь товар вперед, а мне его доставляют не сразу, а частями?

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Nikolay Ganin

Полет
0

Вы подключаете подписку, деньги будут списываться каждый раз в определенный период. Тогда же будет комплектоваться и отправляться вам заказ. То есть регулярное оформление нужных товаров, но без участия клиента - оформили подписку один раз и дальше всё работает самостоятельно. 

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Sergey Ontime

0

Я обсуждал это с товарищем в коридоре месяц назад. А какой-то продакт получит зарплату))

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Sergey Ontime

0

Минимальные суммы совсем не минимальные. Урезают выборку, проблема с доставкой?

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Nikolay Ganin

Sergey
0

Добрый день, Сергей! От 3500 рублей у нас бесплатная доставка, поэтому порог именно такой.  Выборка товаров лишь на тесте составляет 200 SKU - далее она будет постепенно расширяться до 5000 или даже больше.

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