Пользователи смогут один раз оформить заказ на сумму от 3500 рублей и получать товары каждую неделю, месяц или другой период.

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Ozon начал тестировать подписку на регулярную доставку товаров повседневного спроса, сообщил vc.ru представитель компании. На этапе пилота сервис доступен 50% пользователей в Москве.

Сейчас пользователи могут заказать товары из 200 наименований в категории «Зоо». Компания планирует ближайшее время подключить к тестированию подписки детские товары, средства гигиены, спортивное питание, бытовую химию и товары для взрослых. Ассортимент вырастет до 5000 наименований, уточнили в Ozon.

Подключить подписку можно на этапе оформления заказа. Для этого нужно набрать товары на 3500 рублей и выбрать даты и временные интервалы для регулярной доставки. Для подписчиков Ozon.Premium минимальная сумма заказа для оформления подписки составит 2000 рублей.

Перед очередной доставкой Ozon будет напоминать о заказе. Изменить график доставки или отменить подписку можно в любой момент, пока заказ не выдан курьеру, уточнили в компании. Товары по подписке первое время будут доставлять только курьеры.

Подписка гарантирует наличие конкретно товара — он будет бронироваться в поставке под заказ пользователя, объяснили в компании.

При оформлении подписки пользователь получит скидку до 5% на первый заказ, добавили в Ozon. Размер скидки может меняться — он зависит от количества запланированных доставок. Максимально можно сэкономить 25%, объяснили в компании.