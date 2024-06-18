«Леруа Мерлен» сменит название в России на «Лемана про»

Новое название «Лема́на про» (Lemа́na Pro) отражает все ключевые приоритеты компании:
Le — leader (фр.) — лидер рынка.
Ma — maison (фр.) — дом, пространство.
Na — nature (фр.) — экологическая и социальная ответственность.
Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов.
Блять, только не говорите, что вы провели маркетинговое исследование, которое показало, что людям зашло это название…
Ле - потому что отсыл к Леруа, точно так же, как и с Деспортом. Ваш, кэп.
Мана - потому что тыц-тыц-тырыды, напишем какую-нибудь фигню про французские слоги...
Про - ну это классика же. Без Про ничего не продастся, это же база маркетинга.
Говнолого из нулевых на сдачу )
Блэт, а получше ничего не нашлось?
Очевидно же, что должно быть Мерлин Мурло
А чего не про макс?
Про макс ультра се блэк эдишн +