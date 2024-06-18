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Таня Боброва
Торговля

«Леруа Мерлен» сменит название в России на «Лемана про»

В 2023 году российский бизнес ритейлера перешёл под контроль местного менеджмента.

  • Сеть магазинов товаров для строительства и обустройства дома «Леруа Мерлен» проведёт ребрендинг в России и сменит название на «Лемана про», пишут ТАСС и РБК.

  • Ребрендинг пройдёт в несколько этапов: первые магазины компания планирует открыть под новой вывеской в 2024 году, весь процесс завершить в 2025-м.

Новое название «Лема́на про» (Lemа́na Pro) отражает все ключевые приоритеты компании:

Le — leader (фр.) — лидер рынка.

Ma — maison (фр.) — дом, пространство.

Na — nature (фр.) — экологическая и социальная ответственность.

Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов.

«Леруа Мерлен» (цитата по РБК)
  • В обновлённом логотипе сети — стилизованное изображение дома, основные цвета — графитовый и жёлтый.
Новый логотип / Источник: «Лемана Про», ТАСС
Новый логотип / Источник: «Лемана Про», ТАСС
  • Ребрендинг включает замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Дизайн сайта и приложения обновят «в ближайшее время».
  • В компании отметили, что смена бренда не повлияет на работу магазинов, взаимоотношения с партнёрами, обслуживание клиентов и работу сотрудников.
  • Первый магазин в России «Леруа Мерлен» открыла в 2004 году, сейчас в стране более 100 гипермаркетов, говорится на сайте ритейлера. В марте 2023 года владелец сети, французская группа ADEO, сообщила о передаче российского бизнеса местному менеджменту.
Источник: Retail.ru
Источник: Retail.ru

#новости #леруамерлен

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25
25 комментариев
user0564335
16
1
Ответить
Айрат Галиуллин

Блять, только не говорите, что вы провели маркетинговое исследование, которое показало, что людям зашло это название…

4
1
Ответить
Точка Лагранжа

Ле - потому что отсыл к Леруа, точно так же, как и с Деспортом. Ваш, кэп.
Мана - потому что тыц-тыц-тырыды, напишем какую-нибудь фигню про французские слоги...
Про - ну это классика же. Без Про ничего не продастся, это же база маркетинга.
Говнолого из нулевых на сдачу )

7
1
Ответить
Иван Кусто

Блэт, а получше ничего не нашлось?

6
1
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Буквоед

Очевидно же, что должно быть Мерлин Мурло

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Анон Аноныч

А чего не про макс?

3
1
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Виталий

Про макс ультра се блэк эдишн +

1
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