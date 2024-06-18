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Евгения Евсеева
Торговля

Российская «дочка» H&M начала ликвидацию юрлица

H&M приостановил продажи в 2022 году, тогда же он решил свернуть бизнес и закрыл все магазины.

Фото: РБК
Фото: РБК
  • ООО «Эйч энд Эм», основное юрлицо шведского ритейлера H&M в России, начало процесс ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ. Об этом сообщает «Интерфакс».
  • Решение утвердили 17 июня 2024 года, срок, до которого планируется завершить ликвидацию — 5 июня 2025-го, согласно данным Rusprofile.
  • H&M, которая работала в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022-го. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера. Активы H&M в России, Украине и Беларуси оценивались в $433 млн.
  • В июле ритейлер сообщил, что с учётом «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего» свернёт бизнес в России, но проведёт последнюю распродажу, чтобы сбыть большую часть стока. Магазины открылись в начале августа. К декабрю компания распродала остатки и закрыла практически все точки.
  • По итогам 2022 года российское юрлицо H&M зафиксировало чистый убыток в размере 9,7 млрд рублей, выручка составила 29,2 млрд рублей. В 2021-м оно получило чистую прибыль в 9,4 млрд рублей и выручку в 71,6 млрд рублей.
  • По данным Rusprofile, выручка юрлица за 2023-й — 30 млн рублей, чистый убыток — 11 млрд рублей.
Евгения Евсеева
Торговля
Трафик не вырос, площади перераспределились между новыми игроками, а H&M и Uniqlo не заменить — как живут ТЦ в 2023 году

#новости #hm

1
37
37 комментариев
Kiss1nger

А как же "приПалзутКлету"?

14
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Мистер Блондин

надо еще немного потерпеть

14
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Пролетая над ведром картошки.

Это только дочка не выдержала. Сыночек остался.

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illusive man

так это про лето 2045 года же

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Afonin

ооо что на этой последней распродаже щас будет твориться🤣🤣🤣девки поубивают друг друга,еще и перепродать можно

1
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Мистер Блондин

какой последний распродажей? у них уже давно все закрыто, а все имущество торговые центры себе забрали

12
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Феодор

Ценник вряд ли низкий сделают, а коллекции старые
Лучше уж сгонять в ту же Турцию и там закупиться

1
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