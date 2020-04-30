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Вслед за другими агрегаторами «Ситимобил» решил «загрузить» водителей и помочь сервису доставки справиться с повышенными спросом.
До 4 мая 2020 года водители-партнёры сервиса «Ситимобил» начнут доставлять по Москве заказы «СберМаркета». Об этом vc.ru сообщили в «Ситимобил».
О том, что заказ привезёт водитель такси, покупателей предупредят по SMS. Стоимость доставки с водителем такси будет такой же, что и обычная доставка в «СберМаркете».
На начальном этапе водители будут развозить заказы в отдельных районах Москвы. Конкретный список районов в компании пока не назвали.
В «СберМаркете» отмечают, что в Москве из-за режима самоизоляции сохраняется высокий спрос на доставку продуктов, и сотрудничество с «Ситимобил» расширит возможности сервиса.
«СберМаркет» доставляет продукты и другие товары из сетей Metro Cash & Carry, «Ашан», «Азбука вкуса», «Виктория», «Вкусвилл», «Командор», «Лента», «Мегамарт», «Аллея» и «Зелёное яблоко».
В начале апреля «Ситимобил» вслед за другими такси-сервисами запустил доставку посылок. Пользователи могут передавать их друг другу с водителем. Услуга стоит примерно столько же, сколько и обычная поездка по тарифу «Комфорт», уточнили в сервисе.
С 1 апреля продукты по Москве начали доставлять водители-партнёры «Яндекс.Такси».
Один менеджер Сбера написал другому менеджеру Сбера в вацапе:
"Вась, дай тачек до получки, не успеваем заказы развозить"
Статья на VC:
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