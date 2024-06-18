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Евгения Евсеева
Торговля

Производитель Zewa и Libresse в России сменит название компании и русифицирует торговые марки

Шведский владелец брендов в 2023 году продал российский бизнес за $117 млн.

  • «Эссити», которая производит в России продукцию под брендами Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena, сменит название на «Эволюция комфорта», пишет ТАСС.
  • Для выпускаемых ей торговых марок проведут ребрендинг. Часть из них готовят к переводу на кириллицу — это было одним из условий по продаже российских активов. Обо всех изменениях «Эссити» расскажет позже.
Сейчас нам важно сохранить доверие наших клиентов и сотрудников, а также продолжить вести успешный бизнес с новым именем компании — «Эволюция комфорта» (ООО «Эволюция комфорта» или ООО «ЭвоКом»).
«Эссити»
  • Шведская Essity, которая работала в России с 1994 года, в апреле 2022-го объявила об уходе из страны и провела обесценивание российских активов. В июне 2023-го она подписала соглашение об их продаже, а в июле закрыла сделку. Бизнес за $117 млн купило ООО «Новые технологии» Игоря Шилова.
  • Компания владела брендами Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena, а также заводами в Советске и Веневе (Тульская область), Светогорске (Ленинградская область). Фабрики не останавливали работу, продажи продукции внутри страны не прекращали.
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

#новости #zewa #libresse

4
39
39 комментариев
Вадим Д.

Ну зеву на Бересту можно заменить.
Хотя и либресс тоже (-:

Просто у бересты две стороны.

4
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Император Нолимоций

либрессПоправочка: ЛюбРосс.

3
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Надя Тан

То есть через год, когда мощности осядут, формулы спрячут, ждать серую бумагу из совка. По типу луковых колец в вкусно точке

2
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Император Нолимоций

серую бумагу из совкаУ них есть своя уникальная технология: тончайшие слайсы ДСП.

1
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Юрий Кузьмин

Да уж, вот это новость! Не каждый день такое услышишь.

2
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Игорь Козакевич

Куда катится мир, как же теперь вытирать попу Зевой вместо Zewa?

1
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debil
1
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