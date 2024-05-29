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Евгения Евсеева
Торговля

Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ для «создания цифровой торговой платформы»

Детали неизвестны.

  • Цель объединения — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса», говорится в совместном заявлении компаний.
  • Детали объединения Wildberries и Russ не раскрывают.
  • По данным источника РБК, это будет объединённая группа, возглавит её глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава Russ Роберт Мирзоян станет главным исполнительным директором.
  • В пресс-службе Russ не ответили изданию, идёт ли речь о юридическом объединении и в какой форме будет существовать объединённая компания. По данным Rusprofile, изменений в юрлицах Russ нет: ООО «Русс Аутдор» на 99% принадлежит ООО Стинн, ещё 1% у АО «Олимп». Гендиректор — Роберт Мирзоян.
Объединённая инфраструктура крупнейших компаний, лидеров в своем сегменте: цифровая медиаплатформа, самая разветвлённая отечественная сеть современных рекламных конструкций, собственные логистические хабы, склады и логоцентры – станут основой для создания и развития нового цифрового рынка.
Wildberries и Russ
  • Консолидация двух компаний позволит «создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы», утверждают Wildberries и Russ.
  • Платформа позволит предпринимателям «использовать уникальный инструмент для продвижения товаров», а также «выведет их на новый уровень развития», позволит нарастить экспорт и «усилить» продвижение.
  • Проект охватит территорию России, стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая. Когда запустится платформа, как она будет работать, будет ли это отдельная площадка — не уточняется.
Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ для «создания цифровой торговой платформы»
  • Russ (до 2024-го — Russ Outdoor) — крупнейший оператор наружной рекламы в России. В 2023 году он купил своего главного конкурента Gallery. Компания управляет рекламными конструкциями в 143 городах России, размещает рекламу в метро, наземном транспорте, поездах, вокзалах и некоторых аэропортах. Ей принадлежит 28,5 тысячи рекламных поверхностей по всей стране.

#новости #wildberries #russ

1
13
13 комментариев
tyuvillis

Как же это по-Russки

3
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S.Capusta

Платформа позволит предпринимателям «использовать уникальный инструмент для продвижения товаров», а также «выведет их на новый уровень развития», позволит нарастить экспорт и «усилить» продвижение.

Т.е теперь спам типа "Находки в Wildberries" будет не только в сети, но и в наружке, в метро, поездах, вокзалах?

2
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Вадим Д.

И в почтовых ящиках, а потом и на повестках!

1
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Barone Rosso

Да кто у них там, наверху?

1
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Egsis

Олигархи...

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Оптимист

Да у них не только наверху, видимо со всех сторон, но молодцы, так строить бизнес надо уметь!

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Слегка Придурковатый

Чума на оба их дома.

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