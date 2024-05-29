Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ для «создания цифровой торговой платформы»

Объединённая инфраструктура крупнейших компаний, лидеров в своем сегменте: цифровая медиаплатформа, самая разветвлённая отечественная сеть современных рекламных конструкций, собственные логистические хабы, склады и логоцентры – станут основой для создания и развития нового цифрового рынка.
Wildberries и Russ
Как же это по-Russки
Платформа позволит предпринимателям «использовать уникальный инструмент для продвижения товаров», а также «выведет их на новый уровень развития», позволит нарастить экспорт и «усилить» продвижение.
Т.е теперь спам типа "Находки в Wildberries" будет не только в сети, но и в наружке, в метро, поездах, вокзалах?
И в почтовых ящиках, а потом и на повестках!
Да кто у них там, наверху?
Олигархи...
Да у них не только наверху, видимо со всех сторон, но молодцы, так строить бизнес надо уметь!
Чума на оба их дома.