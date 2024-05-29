Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ для «создания цифровой торговой платформы»

Объединённая инфраструктура крупнейших компаний, лидеров в своем сегменте: цифровая медиаплатформа, самая разветвлённая отечественная сеть современных рекламных конструкций, собственные логистические хабы, склады и логоцентры – станут основой для создания и развития нового цифрового рынка.

Wildberries и Russ