«Яндекс Маркет» запустил раздел с одеждой от российских дизайнеров

В будущем маркетплейс планирует выпускать эксклюзивные линейки вместе с локальными брендами. Изображение «Яндекс Маркета» В разделе «Российские дизайнеры» собраны 15 тысяч товаров, рассказали в «Маркете». До конца 2024 года ассортимент планируют расширить вдвое.Раздел доступен в категории «Одежда». Там уже представлены коллекции от GATE31, Chaika, Top Top и belle you, сумки от ARNY PRAHT и ASKENT, украшения от RUSHEV и другие изделия.Разместить товары в новом разделе могут в том числе начинающие дизайнеры, которые развивают свои бренды в России. Для этого нужно оставить заявку на сайте.В будущем «Маркет» также планирует выпускать эксклюзивные линейки, которые будут разрабатывать вместе с российскими дизайнерами.#новости #яндексмаркет
коллекции от GATE31, Chaika, Top Top и belle you, сумки от ARNY PRAHT и ASKENTИ другие Абибасы, видимо.
- Вы кто?
- Дизайнер одежды.
- А почему в шкаф забрались?
- Это не шкаф, а ниша. Я занял ее взамен ушедших брендов!
Угораздило зайти незалогиненным. Все-так хорошо, что я этого кретина забанил. И arny praht, и belle you отличные бренды. За других не скажу.
Несколько лет назад забанил и счастлив:)
Интересно, почему у ру-брендов все наименования какие-то на недружественном языке. До сих пор что ли стремно по-русски бренд называть.
Стоят планы на международную экспансию. К 2030-му, как водится.