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Артур Томилко
Торговля

«Яндекс Маркет» запустил раздел с одеждой от российских дизайнеров

В будущем маркетплейс планирует выпускать эксклюзивные линейки вместе с локальными брендами.

Изображение «Яндекс Маркета»  
Изображение «Яндекс Маркета»  
  • В разделе «Российские дизайнеры» собраны 15 тысяч товаров, рассказали в «Маркете». До конца 2024 года ассортимент планируют расширить вдвое.
  • Раздел доступен в категории «Одежда». Там уже представлены коллекции от GATE31, Chaika, Top Top и belle you, сумки от ARNY PRAHT и ASKENT, украшения от RUSHEV и другие изделия.
  • Разместить товары в новом разделе могут в том числе начинающие дизайнеры, которые развивают свои бренды в России. Для этого нужно оставить заявку на сайте.
  • В будущем «Маркет» также планирует выпускать эксклюзивные линейки, которые будут разрабатывать вместе с российскими дизайнерами.

#новости #яндексмаркет

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23
23 комментария
Вадим Д.

коллекции от GATE31, Chaika, Top Top и belle you, сумки от ARNY PRAHT и ASKENTИ другие Абибасы, видимо.

3
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Николай Щербаков
1
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Dmitry (WireCRM)

- Вы кто?
- Дизайнер одежды.
- А почему в шкаф забрались?
- Это не шкаф, а ниша. Я занял ее взамен ушедших брендов!

3
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Andrey Vasilev

Угораздило зайти незалогиненным. Все-так хорошо, что я этого кретина забанил. И arny praht, и belle you отличные бренды. За других не скажу.

2
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Платон Щукин

Несколько лет назад забанил и счастлив:)

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Аня

Интересно, почему у ру-брендов все наименования какие-то на недружественном языке. До сих пор что ли стремно по-русски бренд называть.

1
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Император Нолимоций

Стоят планы на международную экспансию. К 2030-му, как водится.

2
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