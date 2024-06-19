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Евгения Евсеева
Торговля

Разработка платёжной системы и открытие складов и офисов: РБК узнал о сути «объединения» Wildberries и оператора наружной рекламы Russ

О юридическом слиянии речи пока не идёт.

  • Wildberries объявил об объединении с Russ 18 июня 2024 года. Цель — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса». Сделку уже собирается проверить ФАС.
  • Официально стороны никаких дополнительных деталей проекта не раскрывали. Источники РБК утверждают, что сделку согласовывали с правительством и получили его одобрение, а её «куратор» — замглавы администрации президента Максим Орешкин.
  • Направлен проект на «создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank». Среди целей — продвижение российских брендов и финансовых инструментов. На текущем этапе речь идёт не о юридическом объединении, а «о консолидации усилий двух компаний». Утверждённая география присутствия — страны Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая.
  • Одно из направлений — создание «платёжной системы для расчёта в рублях по всему миру в обход SWIFT», а также цифровой банковской сети. Деталей нет.
  • Проект также предполагает «глобальную офлайн-сеть, состоящую из логистических центров, сети магазинов, складов и офисов». Её будут поддерживать торговая и рекламная платформа. Целевая аудитория — малый и средний бизнес (МСП). Кроме того, Wildberries и Russ возьмут на себя «развитие» необходимого для проекта ПО.
  • Усилия по продвижению российских компаний МСП за рубежом, по словам одного из источников, должен увеличить ВВП России на 1,5% в год. Благодаря ему также планируется увеличить экспорт и сформировать бренды отечественных предприятий за границей.
  • Опрошенные изданием эксперты уверены, что сделка потребует согласования с ФАС, но права других компаний на рынке электронной коммерции, вроде «Яндекс Маркета» и Ozon, она нарушить не должна.

#новости #wildberries #russ

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26 комментариев
Дмитрий Затокин

Нас вчера интересовал вопрос, кто же так крышует вб, а это оказывается замглавы администрации президента, прекрасно)

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Гора Жора

Ну конечно. Такой беспредел твориться мог быть только, когда ближайшая администрация в курсе всех дел и позволяет этому происходить. Другого варианта в голове и не было.

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Вадим Д.

Надо новое название пилить: WildRus - дикорусский.

4
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Roman Orlov

Там уже всё готово :)

1
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Михаил

Направлен проект на «создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank»

Одно из направлений — создание «платёжной системы для расчёта в рублях по всему миру в обход SWIFT», а также цифровой банковской сети.

Конкурента конечно же не создадут. А вот под санкции ягодки теперь обязательно попадут. но видимо пофиг, ибо на деле собираются за счет объединения доить уже досуха людей в сфере влияния здесь, под прикрытием мирового величия и создания кокурента западу 🗿

3
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Захар что-то знает

а её «куратор» — замглавы администрации президента Максим Орешкин.Так вот кому занесли денежки, теперь понятно, спасибо

2
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Лавандовый Раф

Я думаю, что просто под санкции попадут и многие планы полетят. Я имею в виду обход свифта и т.д.

1
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