Разработка платёжной системы и открытие складов и офисов: РБК узнал о сути «объединения» Wildberries и оператора наружной рекламы Russ

О юридическом слиянии речи пока не идёт.Wildberries объявил об объединении с Russ 18 июня 2024 года. Цель — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса». Сделку уже собирается проверить ФАС.Официально стороны никаких дополнительных деталей проекта не раскрывали. Источники РБК утверждают, что сделку согласовывали с правительством и получили его одобрение, а её «куратор» — замглавы администрации президента Максим Орешкин.Направлен проект на «создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank». Среди целей — продвижение российских брендов и финансовых инструментов. На текущем этапе речь идёт не о юридическом объединении, а «о консолидации усилий двух компаний». Утверждённая география присутствия — страны Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая.Одно из направлений — создание «платёжной системы для расчёта в рублях по всему миру в обход SWIFT», а также цифровой банковской сети. Деталей нет. Проект также предполагает «глобальную офлайн-сеть, состоящую из логистических центров, сети магазинов, складов и офисов». Её будут поддерживать торговая и рекламная платформа. Целевая аудитория — малый и средний бизнес (МСП). Кроме того, Wildberries и Russ возьмут на себя «развитие» необходимого для проекта ПО.Усилия по продвижению российских компаний МСП за рубежом, по словам одного из источников, должен увеличить ВВП России на 1,5% в год. Благодаря ему также планируется увеличить экспорт и сформировать бренды отечественных предприятий за границей.Опрошенные изданием эксперты уверены, что сделка потребует согласования с ФАС, но права других компаний на рынке электронной коммерции, вроде «Яндекс Маркета» и Ozon, она нарушить не должна.#новости #wildberries #russ
Нас вчера интересовал вопрос, кто же так крышует вб, а это оказывается замглавы администрации президента, прекрасно)
Ну конечно. Такой беспредел твориться мог быть только, когда ближайшая администрация в курсе всех дел и позволяет этому происходить. Другого варианта в голове и не было.
Надо новое название пилить: WildRus - дикорусский.
Там уже всё готово :)
Направлен проект на «создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank»
Одно из направлений — создание «платёжной системы для расчёта в рублях по всему миру в обход SWIFT», а также цифровой банковской сети.
Конкурента конечно же не создадут. А вот под санкции ягодки теперь обязательно попадут. но видимо пофиг, ибо на деле собираются за счет объединения доить уже досуха людей в сфере влияния здесь, под прикрытием мирового величия и создания кокурента западу 🗿
а её «куратор» — замглавы администрации президента Максим Орешкин.Так вот кому занесли денежки, теперь понятно, спасибо
Я думаю, что просто под санкции попадут и многие планы полетят. Я имею в виду обход свифта и т.д.