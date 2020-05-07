Фитнес-стартап Peloton отчитался о росте выручки на 66% на фоне повышенного спроса на велотренажёры для занятий из дома
Материал редакции
Peloton продаёт тренажёры с сенсорным экраном и интернет-связью для онлайн-занятий.
Выручка фитнес-стартапа Peloton в третьем финансовом квартале увеличилась на 66% и достигла $524,6 млн против $316,7 млн год назад, сообщает CNBC. Спрос на велотренажёры компании вырос на фоне пандемии и массовой «самоизоляции», объясняет издание.
Peloton продаёт велотренажёры и беговые дорожки с сенсорным экраном и интернет-связью для онлайн-занятий с тренером на дому. Чистый убыток компании за третий финансовый квартал составил $55,6 млн. Стартап объяснил, что убытки в основном связаны с судебными разбирательствами.
Доходы от продажи тренажёров составляют 80% от общей выручки — $420,2 млн. Это на 61% больше, чем год назад. Выручка от подписки на занятия — $98,2 млн при росте на 92%.
Повышенный спрос на устройства стартапа продолжился и в четвертом финансовом квартале, передаёт CNBC. По словам основателя и гендиректора компании Джона Фоули, пандемия изменит формат тренировок в долгосрочной перспективе.
Artem Zverkovskiy
Много рекламы от них на YouTube было в начале пандемии. Реклама зачётная, идея крутая!