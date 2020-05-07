Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Галина Мубаракшина
1767

«Самокат» отчитался об 1 млн заказов в апреле 2020 года Материал редакции

Основной конкурент сервиса, «Яндекс.Лавка», в среднем выполнял 26 тысяч доставок в день.

12 комментариев
В закладки

Количество заказов, сделанных в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат», в апреле 2020 года выросло в 2,5 раза по сравнению с январём и достигло 1 млн, рассказали vc.ru в компании.

В январе «Самокат» доставлял 400 тысяч заказов, в марте — свыше 600 тысяч. В первую «нерабочую» неделю в апреле их количество увеличилось на 40%, а средний чек вырос в 1,5 раза. Финансовые результаты компания не раскрыла. В декабре 2019 года средний чек в сервисе составлял 510 рублей.

Сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров отметил, что «Самокат» рос по количеству заказов на 30% каждый месяц и до введения режима самоизоляции. Пандемия ускорила технологическое развитие и экспансию, отметил он.

В конце апреля «Самокат» договорился о партнёрстве с каршерингами YouDrive и «Делимобиль». Сотрудничество позволило компании расширить зону покрытия сервиса на 28 новых районов Москвы и Подмосковья. В Санкт-Петербурге у «Самоката» почти полное покрытие города, отмечали в сервисе.

Основной конкурент «Самоката», сервис «Яндекс.Лавка», выполнял в апреле в среднем 26 тысяч доставок в день — это около 780 тысяч в месяц, пишет «Коммерсантъ». Оборот сервиса, который работает в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, вырос на 550% в сравнении с декабрём. В компании отказались прокомментировать vc.ru эти данные.

#новость #самокат

Галина Мубаракшина
+5812
7
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 1, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 125636, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 May 2020 21:34:18 +0300", "is_special": false }
Мероприятия ушли в онлайн
Ищите анонсы всех полезных событий на vc.ru/events
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ksenia Van De Kamp

3

Зачем они одели курьеров в такие стремные плащи и при этом посадили их на велосипеды? Выглядит диковато, да и мальчишек жалко - езда на велике в длинном плаще сродни плаванию в резиновых сапогах...

Ответить

Антон Штадлер

Ksenia
1

в Бенилюксе катают и всем норм, да и скандинавы любители покрутить педали в дождевиках 

Ответить

Semyon Efimov

Ksenia
0

Согласен. Курьер должен ходить в обычной робе и доставлять заказы пешком. И не за 10-15 минут, а за 2-3 минуты. Что за вольности позволяют себе в Самокате?

Ответить

Егор Наркизов

1

У нас пока не так много заказов, но средний чек в апреле был 1700₽

Мы ещё посоперничаем с тобой самокат)
Сервис по доставке продуктов на дом Proedu.ru

Ответить

Максим Строганов

Егор
1

Сначала не так прочитал Название сайта, подумал сарказм 🤦🏻‍♂️😁

Ответить

Ilya Lynn

Егор
0

У вас на сайте один из первых это раздел "все для шашлыка". Просто вау.

Ответить

Егор Наркизов

Ilya
0

Шашлык жарить на даче запрещено?!

Ответить

Олег Нечаев

1

Всегда всплывает вопрос в голове почему "Самокат"- доставка еды, а не шеринг самокатов?

Ответить

Li Bel

Олег
0

У меня тоже ассоциация непосредственно с девайсом, но не доставкой еды. И ещё я их путаю со Светофором (этот просто продукты продаёт)

Ответить

Tik Tok Only the best video

0

Не плохо стрельнули.

Ответить

Максим Мухин

0

Сервис хороший, низкая минимальная стоимость заказа : 200р по сравнению с 1500р в яндекс лавкой
Иногда доставка правда задерживается на минут 20-30

Ответить

Анатолий Новиков

0

доставка еды бизнес растет в КоронаВирус

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Распознаем речь на Python c помощью PocketSphinx
На сегодняшний день существует много различных систем распознавания речи, например, такие системы как: Amazon Alexa, Ya…
0
RUVDS
Подписан
Отписаться
Твой сосед диванный аналитик? Тогда он может выиграть iPhone SE
В последние месяцы в связи с коронавирусом и самоизоляцией количество диванных аналитиков и экспертов многократно возро…
1
X5Tech
Подписан
Отписаться
Больше данных – лучше продуктовый подход

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Сергеев
за день
Денег не хватает. Остальное терпимо. 
Власти Москвы продлили ограничения для бизнеса до 31 мая
Михаил Осетров
за неделю
Вероятно, что он уже купил слишком большой пакет, и судя по твитам, в пакете не акции ))
Илон Маск в Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной — она упала на 11%

Прямой эфир

Igor Shkarin

Полицейское государство, бедная…

Alexandre Svergoun

Полицейское государство, бедная…

Igor Shkarin

Полицейское государство, бедная…

С Осмыслом

Полицейское государство, бедная…

Кирилл Макеев

Полицейское государство, бедная…

Roma Schreibikus

Полицейское государство, бедная…

Mika

«Один провал — и инвесторы…

Artem Voronov

Фермы фейков. Схема развода…

Кирилл Макеев

Полицейское государство, бедная…

Mika

«Один провал — и инвесторы…

Анон Плиз

Власти Москвы продлили…

Sht_Anton

Полицейское государство, бедная…

GREAKLY

Власти Москвы продлили…

Анон Плиз

Власти Москвы продлили…

Igor Shkarin

Полицейское государство, бедная…

Олег Нечаев

Alphabet отказалась от…

Roma Schreibikus

Полицейское государство, бедная…

Максим Никитин

Полицейское государство, бедная…

Alexander Gess

Полицейское государство, бедная…

Александр Кам

Полицейское государство, бедная…