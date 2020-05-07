Основной конкурент сервиса, «Яндекс.Лавка», в среднем выполнял 26 тысяч доставок в день.

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Количество заказов, сделанных в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат», в апреле 2020 года выросло в 2,5 раза по сравнению с январём и достигло 1 млн, рассказали vc.ru в компании.

В январе «Самокат» доставлял 400 тысяч заказов, в марте — свыше 600 тысяч. В первую «нерабочую» неделю в апреле их количество увеличилось на 40%, а средний чек вырос в 1,5 раза. Финансовые результаты компания не раскрыла. В декабре 2019 года средний чек в сервисе составлял 510 рублей.

Сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров отметил, что «Самокат» рос по количеству заказов на 30% каждый месяц и до введения режима самоизоляции. Пандемия ускорила технологическое развитие и экспансию, отметил он.

В конце апреля «Самокат» договорился о партнёрстве с каршерингами YouDrive и «Делимобиль». Сотрудничество позволило компании расширить зону покрытия сервиса на 28 новых районов Москвы и Подмосковья. В Санкт-Петербурге у «Самоката» почти полное покрытие города, отмечали в сервисе.