Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Основной конкурент сервиса, «Яндекс.Лавка», в среднем выполнял 26 тысяч доставок в день.
Количество заказов, сделанных в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат», в апреле 2020 года выросло в 2,5 раза по сравнению с январём и достигло 1 млн, рассказали vc.ru в компании.
В январе «Самокат» доставлял 400 тысяч заказов, в марте — свыше 600 тысяч. В первую «нерабочую» неделю в апреле их количество увеличилось на 40%, а средний чек вырос в 1,5 раза. Финансовые результаты компания не раскрыла. В декабре 2019 года средний чек в сервисе составлял 510 рублей.
Сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров отметил, что «Самокат» рос по количеству заказов на 30% каждый месяц и до введения режима самоизоляции. Пандемия ускорила технологическое развитие и экспансию, отметил он.
В конце апреля «Самокат» договорился о партнёрстве с каршерингами YouDrive и «Делимобиль». Сотрудничество позволило компании расширить зону покрытия сервиса на 28 новых районов Москвы и Подмосковья. В Санкт-Петербурге у «Самоката» почти полное покрытие города, отмечали в сервисе.
Основной конкурент «Самоката», сервис «Яндекс.Лавка», выполнял в апреле в среднем 26 тысяч доставок в день — это около 780 тысяч в месяц, пишет «Коммерсантъ». Оборот сервиса, который работает в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, вырос на 550% в сравнении с декабрём. В компании отказались прокомментировать vc.ru эти данные.
Зачем они одели курьеров в такие стремные плащи и при этом посадили их на велосипеды? Выглядит диковато, да и мальчишек жалко - езда на велике в длинном плаще сродни плаванию в резиновых сапогах...
в Бенилюксе катают и всем норм, да и скандинавы любители покрутить педали в дождевиках
Согласен. Курьер должен ходить в обычной робе и доставлять заказы пешком. И не за 10-15 минут, а за 2-3 минуты. Что за вольности позволяют себе в Самокате?
У нас пока не так много заказов, но средний чек в апреле был 1700₽
Мы ещё посоперничаем с тобой самокат)
Сервис по доставке продуктов на дом Proedu.ru
Всегда всплывает вопрос в голове почему "Самокат"- доставка еды, а не шеринг самокатов?
Сервис хороший, низкая минимальная стоимость заказа : 200р по сравнению с 1500р в яндекс лавкой
Иногда доставка правда задерживается на минут 20-30
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