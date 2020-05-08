Согласно документу, арендаторы смогут досрочно расторгать договоры без штрафов.

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение прав арендаторов коммерческих помещений, пишут «Ведомости».

Документ подготовлен для поддержки экономики и предотвращения последствий пандемии. Он уже получил одобрение профильных комитетов и правового управления Госдумы, уточняет газета.

Согласно законопроекту, добросовестные арендаторы смогут досрочно расторгать договоры с владельцами помещений, если их ежемесячные доходы упадут более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также арендаторы смогут вернуть обеспечительный платёж, указывает издание.

Законопроект принесёт арендаторам краткосрочную пользу — в будущем арендодатели станут заключать краткосрочные договоры, и компании не смогут планировать свои доходы на длительный срок, рассказал «Ведомостям» руководитель отдела исследований агентства недвижимости Cushman & Wakefield Денис Соколов. Сейчас практически все собственники коммерческой недвижимости договариваются с арендаторами о новых условиях, отмечает он.

Инвестиционная привлекательность торговых центров и офисных зданий при этом ухудшится, полагает Соколов. С ним согласились опрошенные газетой участники рынка. Отрасль на пороге массовых банкротств и безработицы, а власти вмешиваются в отношения участников рынка вместо того, чтобы поддержать их и освободить от налогов, выделить дотации, рассказал газете владелец группы компаний «Экоофис» Андрей Ковалев.