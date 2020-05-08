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Согласно документу, арендаторы смогут досрочно расторгать договоры без штрафов.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение прав арендаторов коммерческих помещений, пишут «Ведомости».
Документ подготовлен для поддержки экономики и предотвращения последствий пандемии. Он уже получил одобрение профильных комитетов и правового управления Госдумы, уточняет газета.
Согласно законопроекту, добросовестные арендаторы смогут досрочно расторгать договоры с владельцами помещений, если их ежемесячные доходы упадут более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также арендаторы смогут вернуть обеспечительный платёж, указывает издание.
Законопроект принесёт арендаторам краткосрочную пользу — в будущем арендодатели станут заключать краткосрочные договоры, и компании не смогут планировать свои доходы на длительный срок, рассказал «Ведомостям» руководитель отдела исследований агентства недвижимости Cushman & Wakefield Денис Соколов. Сейчас практически все собственники коммерческой недвижимости договариваются с арендаторами о новых условиях, отмечает он.
Инвестиционная привлекательность торговых центров и офисных зданий при этом ухудшится, полагает Соколов. С ним согласились опрошенные газетой участники рынка. Отрасль на пороге массовых банкротств и безработицы, а власти вмешиваются в отношения участников рынка вместо того, чтобы поддержать их и освободить от налогов, выделить дотации, рассказал газете владелец группы компаний «Экоофис» Андрей Ковалев.
8 мая 2020 года Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову и попросил не принимать законопроект. Сейчас торговые центры полностью лишены дохода. Восстановление выручки на уровне 2019 года займёт от 9 до 15 месяцев после открытия объектов, указано в письме. Принятие законопроекта о добросовестных арендаторов повлечёт «необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления», считает РСТЦ.
тц обанкротятся, и где будут после эти арендаторы открывать свои магазины?
В данный момент времени мы видим неподготовленность власти к данной ситуации:
1. Бизнес хочет снятия карантина, и оказание поддержки малому/среднему/ крупному сегменту.
2. Люди так же хотят отмены карантина, всевозможной помощи от государства в виде пособий/ отсрочек по кредитованию, а так же возможности работать и зарабатывать.
Исходя из этих двух пунктов назреваешь два вопроса:
1. В бизнесе работают не люди, а машины с печатным станком национальной валюты?
2. Кто во всей этой системе «ценностей» обычные граждане?
Бизнес.
Это точно такие же люди, которые проживают жизнь на этой земле. Они не роботы. У них нет костюма Mark ll как у Тони Старка. В большинстве своём, независимо от сегмента малого/среднего/крупного, выплачивается немало налогов.
Вопрос: Откуда берётся доход у бизнеса?
Ответ: Покупательная способность формируется от граждан.
Мы сразу же понимаем, что помощь должна быть в обе стороны, но мы с вами наблюдаем:
1. Государство лишь «предлагает» меры;
2. Есть очень много подворных камней с помощью во всех сегментах бизнеса;
3. Тратим 451,8 млн рублей на разгон облаков к 9 мая. Ссылка на источник: https://www.google.ru/amp/s/zab.ru/amp/news/127786_pochti_polmilliarda_rublej_potratyat_v_moskve_na_razgon_oblakov_v_majskie_prazdniki
4. Не могут сделать выплат гражданам «вертолётными деньгами».
Люди.
Кто во всей этой системе «ценностей» обычные граждане?
Ответом будет внутреннее чувство каждого человека, который находится в данный момент на карантине. Ведь каждый прочувствовал данный период по разному.
P.S. Масок в должном количестве так и нет. Масок, Карл!
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