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Торговля
Лиана Липанова
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Сооснователь и бывший глава Lamoda Флориан Янсен стал исполнительным директором «Магнита» Материал редакции

Ритейлер привлёк Янсена и ещё четырёх топ-менеджеров Lamoda для цифровой трансформации бизнеса.

  • «Магнит» нанял бывших топ-менеджеров онлайн-магазина одежды Lamoda, сообщают «Ведомости» со ссылкой на краснодарскую компанию. Исполнительным директором «Магнита» стал сооснователь и бывший управляющий директор Lamoda Флориан Янсен.
  • Янсен руководил интернет-магазином с 2018 года и покинул эту должность в начале мая. Летом 2019 года он стал независимым неисполнительным директором в совете директоров «Магнита» и возглавил комитет по стратегии.
  • Также бывший операционный директор Lamoda Пол Роговски станет директором по трансформации «Магнита», бывший финансовый директор интернет-магазина Фабиан Шефер — директором по аналитике и управлению данными, бывший технический директор Валентин Щитов — директором по информационным технологиям. Отвечавший за стратегию Lamoda Павел Орлов станет директором по инновационному развитию и партнерству «Магнита».
  • По словам представителя ритейлера, это новые должности в «Магните». Бывшие топ-менеджеры Lamoda будут отвечать за цифровую трансформацию бизнеса и запустят «эффективную омниканальную платформу в ответ на изменяющиеся потребности покупателей».

#новость #магнит #lamoda

Лиана Липанова
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