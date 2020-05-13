Минэкономразвития уже обсуждает ограничения к документу, а участники рынка опасаются, что в итоге льгот не получат.

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Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) подготовила письмо к президенту России Владимиру Путину в поддержку принятия законопроекта о возможности досрочного расторжения договоров аренды без штрафов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров.

Многие владельцы недвижимости, в том числе крупнейших торговых и торгово-развлекательных центров, не склонны рассматривать период пандемии и последующие месяцы восстановления как форс-мажорный фактор и продолжают настаивать на необходимости оплачивать арендные обязательства в прежнем объеме, либо предоставляют незначительные формальные скидки, вне зависимости от того, функционирует ли розничный объект, снизился ли трафик и выручка и способен ли функционировать бизнес арендатора в прежнем режиме. из письма ФРиО Владимиру Путину

По мнению авторов письма, законопроект позволит «сбалансировать отношения между арендодателями и арендаторами помещений», которые смогут договариваться о сотрудничестве «на равных».

Участники ФРиО опасаются, что норма, которая позволяет арендаторам досрочно расторгать договоры, может быть исключена из законопроекта, разработанного правительством, или пересмотрена Госдумой. В таком случае поддержка пострадавшей отрасли будет «фактически нереализуема».

«Правом расторжения невозможно шантажировать, чтобы получить аренду, — считает основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров. — Этим правом будут пользоваться те компании, с которыми арендодатель отказывается идти на диалог и находить решение, требует 100% оплаты аренды закрытого помещения и выставляет штрафы на 2-3-10 млн рублей. Да, такие есть, и для того, чтобы охладить людей, и нужен этот закон».

Во ФРиО на момент публикации материала не ответили на вопрос vc.ru, сколько организаций подписали обращение.

О чём спорят арендаторы и владельцы ТЦ

Законопроект о поддержке добросовестных аренадторов Госдума приняла в первом чтении 8 мая 2020 года. Согласно документу, арендатор может в одностороннем порядке отказаться от аренды без уплаты штрафов, если его ежемесячный доход упал более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также компания может вернуть обеспечительный платёж.

Против законопроекта выступили владельцы торговых центров и другой коммерческой недвижимости. По словам участников рынка, власти вмешиваются в отношения игроков вместо того, чтобы поддержать их.

8 мая Российский союз торговых центров попросил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова не принимать законопроект: у торговых центров нет выручки, а закон приведёт к безвозвратному разрушению отрасли, говорилось в письме.

12 мая крупнейшие собственники офисной недвижимости, в том числе структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов, опубликовали открытое письмо, в котором предупредили о риске коллапса рынка, пишет РБК. По словам авторов, компаниям грозит дефолт по обязательствам перед банками, которые выдали им кредиты на 6 трлн рублей: 3 трлн из них приходится на «Сбербанк», ещё 1,1 трлн — на ВТБ.

Однако, по данным «Ведомостей», Минэконоразвития уже обсуждает поправки к документу. Ведомство предлагает наделить арендаторов правом на одностороннее расторжение договора только до 1 октября 2020 года. Также компании обязаны будут возместить убытки в размере месячного платежа, рассказали газете источники. В Минэкономразвития подтвердили обсуждение таких поправок, отметив, что вместе с депутатами и бизнесом ищут компромиссное решение.