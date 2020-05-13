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Торговля
Галина Мубаракшина
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ФРиО решила попросить Путина принять законопроект о праве на досрочный отказ от аренды — против него выступают ТЦ Материал редакции

Минэкономразвития уже обсуждает ограничения к документу, а участники рынка опасаются, что в итоге льгот не получат.

15 комментариев
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Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) подготовила письмо к президенту России Владимиру Путину в поддержку принятия законопроекта о возможности досрочного расторжения договоров аренды без штрафов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров.

Многие владельцы недвижимости, в том числе крупнейших торговых и торгово-развлекательных центров, не склонны рассматривать период пандемии и последующие месяцы восстановления как форс-мажорный фактор и продолжают настаивать на необходимости оплачивать арендные обязательства в прежнем объеме, либо предоставляют незначительные формальные скидки, вне зависимости от того, функционирует ли розничный объект, снизился ли трафик и выручка и способен ли функционировать бизнес арендатора в прежнем режиме.

из письма ФРиО Владимиру Путину

По мнению авторов письма, законопроект позволит «сбалансировать отношения между арендодателями и арендаторами помещений», которые смогут договариваться о сотрудничестве «на равных».

Участники ФРиО опасаются, что норма, которая позволяет арендаторам досрочно расторгать договоры, может быть исключена из законопроекта, разработанного правительством, или пересмотрена Госдумой. В таком случае поддержка пострадавшей отрасли будет «фактически нереализуема».

«Правом расторжения невозможно шантажировать, чтобы получить аренду, — считает основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров. — Этим правом будут пользоваться те компании, с которыми арендодатель отказывается идти на диалог и находить решение, требует 100% оплаты аренды закрытого помещения и выставляет штрафы на 2-3-10 млн рублей. Да, такие есть, и для того, чтобы охладить людей, и нужен этот закон».

Во ФРиО на момент публикации материала не ответили на вопрос vc.ru, сколько организаций подписали обращение.

О чём спорят арендаторы и владельцы ТЦ

Законопроект о поддержке добросовестных аренадторов Госдума приняла в первом чтении 8 мая 2020 года. Согласно документу, арендатор может в одностороннем порядке отказаться от аренды без уплаты штрафов, если его ежемесячный доход упал более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также компания может вернуть обеспечительный платёж.

Против законопроекта выступили владельцы торговых центров и другой коммерческой недвижимости. По словам участников рынка, власти вмешиваются в отношения игроков вместо того, чтобы поддержать их.

8 мая Российский союз торговых центров попросил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова не принимать законопроект: у торговых центров нет выручки, а закон приведёт к безвозвратному разрушению отрасли, говорилось в письме.

12 мая крупнейшие собственники офисной недвижимости, в том числе структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов, опубликовали открытое письмо, в котором предупредили о риске коллапса рынка, пишет РБК. По словам авторов, компаниям грозит дефолт по обязательствам перед банками, которые выдали им кредиты на 6 трлн рублей: 3 трлн из них приходится на «Сбербанк», ещё 1,1 трлн — на ВТБ.

Однако, по данным «Ведомостей», Минэконоразвития уже обсуждает поправки к документу. Ведомство предлагает наделить арендаторов правом на одностороннее расторжение договора только до 1 октября 2020 года. Также компании обязаны будут возместить убытки в размере месячного платежа, рассказали газете источники. В Минэкономразвития подтвердили обсуждение таких поправок, отметив, что вместе с депутатами и бизнесом ищут компромиссное решение.

О поправке про октябрь отрасль знает и поддерживает её, рассказал The Bell гендиректор сети ресторанов «Шоколадница» Олег Подгорный. Но у арендаторов есть опасение, что в итоге примут поправку, согласно которой одностороннее расторжение договора возможно будет только через суд, отметил он.

#новость #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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15 комментариев
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Konstantin_Andreevich

11

Почему у нас считается, что любой вопрос должен решать президент. Везде нужно его согласие, другие органы не работают. Скоро жопу без его разрешения нельзя будет вытереть.

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Сергей Коро

6

Млять знаете как бесит арендодатель который требует аренду когда её не с чего платить.

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mik m

Сергей
1

Да это есть но тут разговор пошел что а те взяли кредиты якобы и теперь банки их доят а те арендаторов цепочка🤦🏻‍♂️

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Анатолий Б.

Сергей
1

У моих друзей складской терминал.
Пришли просить о снижении аренды даже те, кто стал работать в 2 смены - пищевики.
Причем сразу на 50% говорят, снижайте!
И кто кого бесит?:))

Ответить

Ilshat Farkhutdinov

Сергей
1

Дело в том что, коммерческая недвижимость тоже бизнес... и если арендатор не может платить во время чс или подготовки к ней, то помощь надо просить у гос-ва, а не у арендодателя!

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Андрей Малолин

Ilshat
0

«Режим подготовки к чс» это как «хлопок газа»?

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Ilshat Farkhutdinov

Андрей
0

Это новый закон чтоб чс не вводить🤦🏼‍♂️😕

Ответить

Михаил Синицын

3

Жаль конечно и тех и тех, но как бы тут нет вины арендодателя, это его бизнес, другой вопрос что делать арендатору, если не с чего платить, думаю на это как раз и предусмотрены меры гос.поддержки, всем кто должен, выдать денег, но слышал даже до медиков они не доходят, держитесь, уважаемые💪

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Антон

2

гончаров, ты так и пиши путину "дорогой сударь..."

Ответить

Вася Пражкин

Антон
0

Дорогой сударь!
Челом бьет холоп твой Мишка Теремковский..

Ответить

Mikhail Bobko

Антон
–2

Вы часто Путину пишите, да?

Ответить

Роман Агаян

Mikhail
–5

Какая разница кому писать? Главное чтоб бы была достигнута конечная цель. В данном случае цель достигнута и достигнута через Президента Российской Федерации. За что персональная благодарность Президенту РФ и всем кто работал над этим законопроектом.

P.S. Ну а если Вам не нравится наш Президент то это Ваше личное а тут уж простите как минимум неуместно смешивать личное отношение с деловым.

P.P.S. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

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mik m

1

Началась война на низах🤦🏻‍♂️

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Вася Пражкин

0

 участники рынка опасаются, что в итоге льгот не получат

Ну никакой интриги!
Можно ж было написать, что на самом деле участники рынка получат, но не льготы.

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Pavel Voronkov

0

Коммерческая стоимость строительства в Москве до 250 тыс за квадрат, эксплуатация до 500р./квадрат/месяц. Знаю один подмосковный ТЦ на базе старого здания, у них эксплуатация + персонал 200р.
Дальше можно все посчитать. Особенно когда ставки выше 3000р./м2/месяц.
В регионах, конечно, ситуация менее радужная, но там и эксплуатация со строительством подешевле.

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