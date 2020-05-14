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Удалить приложения для российских пользователей интернет-магазин обязал суд.
Интернет-магазин органической косметики iHerb предупредил пользователей о приостановке работы приложений для iOS и Android в России. О рассылке такого сообщения пользователи рассказали в группе iHerb во «ВКонтакте», а также в блоге в «Живом журнале».
Согласно сообщению, приложения временно прекратят работу с 10:00 мск 15 мая 2020 года. «Сайт продолжает работать и остаётся доступным для покупателей. Прохождение заказов через российскую таможню и их доставка осуществляются в плановом режиме и не сталкиваются с какими-либо проблемами. Все посылки будут доставлены с соблюдением неизменно высокого качества и уровня сервиса, как это и происходило ранее», — сообщила компания пользователям.
Однако в соцсетях и в отзывах в App Store и Google Play iHerb предупредил, что пользователи могут столкнуться с трудностями при оформлении заказов.
iHerb столкнулся со сложностями работы в России из-за судебного разбирательства: в январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца интернет-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей. Решения добилась прокуратура, которая заявила, что на iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах. В марте решение подтвердил кассационный суд.
28 апреля Роскомнадзор внёс IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещённой к распространению в России, писало РБК.
Партнёр юридической фирмы Dentons, которая представляет интересы iHerb в России, Роман Зайцев в разговоре с изданием называл меры блокировки необоснованными. По его словам, в марте компания провела аудит ассортимента и исключила около 1000 спорных позиций, после чего уведомила об этом Роскомнадзор. Зайцев добавил, что iHerb готовит кассационную жалобу в Верховный суд.
Жрите Русские пустышки.
куда бы запятую поставить 🙃
Если доставка в РФ есть то пофиг, можно и через сайт заказывать. В кайнем случае можно будет покупать через дилеров Белоруссии/Казахстана
Вот так вот. " Будете аскорбинку жрать" , подумали депутаты и дружно приняли блокировку
По-хорошему, давно пора. А то всякие Инстадивы в лошадиных дозах прописывают людям эти БАДы, даже беременным. А потом люди загибаются.
Какие люди?
По-хорошему, давно пора запретить алкоголь. А то всякие ходют в магазины в лошадиных дозах покупают АЛКОГОЛЬ, даже беременные. А потом люди загибаются от алкоголизма...
По-хорошему, давно пора запретить сахар. А то всякие ходют в магазины в лошадиных дозах покупают САХАР, даже беременные. А потом люди загибаются от сахарного диабета...
По-хорошему, давно пора запретить комменты. А то всякие заходют на VC в лошадиных дозах пишут комменты, даже беременные. А потом люди загибаются...
Я спротпит там беру. Витамины. Омегу. В акцию попадаешь - хороший дисконт получается.
Люди не из-за айхерба загибаются
Ни когда не брал и тем более сейчас ни буду брать продукты говнотрав компании Эвалар. Из за них вся эта каша. Суки.
Власти хотят заставить Aйхерб внести в линейку товаров всю продукцию Эвалар и Арбидол
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