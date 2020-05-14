Удалить приложения для российских пользователей интернет-магазин обязал суд.

В закладки

Интернет-магазин органической косметики iHerb предупредил пользователей о приостановке работы приложений для iOS и Android в России. О рассылке такого сообщения пользователи рассказали в группе iHerb во «ВКонтакте», а также в блоге в «Живом журнале».

Согласно сообщению, приложения временно прекратят работу с 10:00 мск 15 мая 2020 года. «Сайт продолжает работать и остаётся доступным для покупателей. Прохождение заказов через российскую таможню и их доставка осуществляются в плановом режиме и не сталкиваются с какими-либо проблемами. Все посылки будут доставлены с соблюдением неизменно высокого качества и уровня сервиса, как это и происходило ранее», — сообщила компания пользователям.

Однако в соцсетях и в отзывах в App Store и Google Play iHerb предупредил, что пользователи могут столкнуться с трудностями при оформлении заказов.

iHerb столкнулся со сложностями работы в России из-за судебного разбирательства: в январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца интернет-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей. Решения добилась прокуратура, которая заявила, что на iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах. В марте решение подтвердил кассационный суд.

28 апреля Роскомнадзор внёс IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещённой к распространению в России, писало РБК.