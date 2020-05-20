Покупатель может взять необходимые продукты и выйти из магазина, а деньги за покупку спишутся с карты через специальное приложение.

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«Сбербанк» и Visa в закрытом режиме тестируют магазин без продавцов и касс в «Азбуке вкуса» в деловом центре «Москва-Сити», сообщили vc.ru в пресс-службе банка. Чтобы совершить покупку в таком магазине необходимо мобильное приложение Take&Go от «Сбербанка» с привязанной банковской картой.

Чтобы зайти в магазин, нужно отсканировать с помощью приложения QR-код, расположенный на турникете. Компьютерное зрение отслеживает количество и ассортимент товаров на полках. Когда покупатель берёт продукт с полки, он появляется в виртуальной корзине в приложении, а если возвращает обратно — товар удаляется из корзины.

После этого из магазина можно просто выйти — приложение автоматически спишет с карты сумму покупок и отправит push-уведомление на телефон, а чек придёт на электронную почту.

В случае мошенничества компьютерное зрение и машинное обучение запоминают нарушителя и минимизируют риск повторного воровства, рассказали РБК в «Азбуке вкуса».

Технологию разработала американская компания Zippin, которая специализируется на безналичных технологиях для ритейлеров, пишет издание со ссылкой на Visa. Сама платёжная система реализует подобные проекты по всему миру, рассказал её представитель.

Стоимость проекта партнёры не раскрыли. Программная часть системы может обойтись в сумму от 10 млн рублей, серверное оборудование — от 500 тысяч рублей на один магазин, а разработка приложения — 5-10 млн рублей, объясняет РБК партнер группы консультирования в области ИТ KPMG в России и СНГ Тимофей Хорошев.