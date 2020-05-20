Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Покупатель может взять необходимые продукты и выйти из магазина, а деньги за покупку спишутся с карты через специальное приложение.
«Сбербанк» и Visa в закрытом режиме тестируют магазин без продавцов и касс в «Азбуке вкуса» в деловом центре «Москва-Сити», сообщили vc.ru в пресс-службе банка. Чтобы совершить покупку в таком магазине необходимо мобильное приложение Take&Go от «Сбербанка» с привязанной банковской картой.
Чтобы зайти в магазин, нужно отсканировать с помощью приложения QR-код, расположенный на турникете. Компьютерное зрение отслеживает количество и ассортимент товаров на полках. Когда покупатель берёт продукт с полки, он появляется в виртуальной корзине в приложении, а если возвращает обратно — товар удаляется из корзины.
После этого из магазина можно просто выйти — приложение автоматически спишет с карты сумму покупок и отправит push-уведомление на телефон, а чек придёт на электронную почту.
В случае мошенничества компьютерное зрение и машинное обучение запоминают нарушителя и минимизируют риск повторного воровства, рассказали РБК в «Азбуке вкуса».
Технологию разработала американская компания Zippin, которая специализируется на безналичных технологиях для ритейлеров, пишет издание со ссылкой на Visa. Сама платёжная система реализует подобные проекты по всему миру, рассказал её представитель.
Стоимость проекта партнёры не раскрыли. Программная часть системы может обойтись в сумму от 10 млн рублей, серверное оборудование — от 500 тысяч рублей на один магазин, а разработка приложения — 5-10 млн рублей, объясняет РБК партнер группы консультирования в области ИТ KPMG в России и СНГ Тимофей Хорошев.
Магазины без касс с января 2018 года в США развивает и ритейлер Amazon. У компании более 20 таких магазинов. В апреле 2019 года Amazon обещала ввести оплату наличными в Amazon Go, а в марте 2020 года запустила продажу технологии другим ритейлерам.
Считается ли Amazon go магазином для богатых в США как АВ в России?
Насколько я понимаю в США АВ это Whole Foods? Точно знаю в Британии, так ровно на месте АВ - Waitrose
Думаю в России своя практика и начали с богатых потомучто "машинное обучение запоминают нарушителя и минимизируют риск повторного воровства". В дешевых магазинах первичного воровства может быть столько, что идея быстро загнется.
Именно так. В Штатах кассы самообслуживания обычно отключают в "криминогенных" точках
Мне кажется, от порочной концепции «there’s an app for that» нужно отказываться. Иначе через 3-5 лет у среднестатистического пользователя на всех девайсах будет более тысячи приложений. А потом родятся приложения для организации приложений.
Уверен, что функционал приложения можно было безболезненно внедрить в Сбербанк-Онлайн.
А потом родятся приложения для организации приложений.
Так уже есть супер-приложения. Например, Тинькофф, вичат и т.п.
Так уже есть супер-приложения. Например, Тинькофф, вичат и т.п.
Пока там количество мини-аппов еле переваливает за 20-30, поэтому терпимо. Но когда счет пойдет на сотни и тысячи, будет такая же свалка, как и Яндекс.Маркет.
Клуб любителей экстраполировать?
А потом родятся приложения для организации приложений.
функционал приложения можно было безболезненно внедрить в Сбербанк-Онлайн
По вашему эти два тезиса не одно и то же? Ж - Логика
Не думаю, что галочка «Списывать деньги с этого счета в сети магазинов „Ромашка“» тянет на отдельный мини-апп.
В случае мошенничества компьютерное зрение и машинное обучение запоминают нарушителя и минимизируют риск повторного воровства
А в чем проблема передать разработчикам шаги для повторения, чтобы они тест написали и поправили, ПО американское же, там тесты в порядке вещей, как мне казалось
Поправили то что человек регистрируется на левую карточку или проходит мимо того самого QR кода, набирает товаров и уходит? Думаю речь же об этом идёт.
"разработка приложения — 5-10 млн рублей"
Зачем разрабатывать еще одно приложение, если они внедряют уже готовое решение от Zippin?
Что-то подсказывает мне, что через квартал, VISA пошлёт на три буквы Сбер и Азбуку Вкуса из-за глубокого минуса.
Ну или Азбука разорится на охранниках, а ещё снова будут километровые очереди на выход из-за проверок.
Удобно одним словом.
Блоги компаний
Показать еще