Создать онлайн-магазин для готового бизнеса можно за одну-две недели. В этом помогут конструкторы сайтов, агрегаторы платежей и службы доставки.

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Что сделать к запуску

Выбрать доменное имя, созвучное названию магазина или бренду, купить хостинг.

Составить список товаров, разбить его на категории, подготовить описания.

Сделать фотографии или найти изображения, которые можно использовать, не нарушая авторского права.

Определить телефон и почту для обращений покупателей и адрес для самовывоза.

Зарегистрируйте товарный знак, который совпадает с доменным именем или названием компании. Это позволит избежать недобросовестной конкуренции и неожиданных судов от тех, кто скопирует идею.

Для будущего сайта пригодится логотип, разработанный заранее. Если денег на дизайнера пока нет, есть бесплатные сервисы: программа Canva или специализированные Logoza, Logaster, Logomaster. Последние бесплатно предоставят версию размером 200 на 300 пикселей.

Домен можно подобрать и зарегистрировать в регистраторах Ru-Center, Reg.ru, GoDaddy и других. Для создания сайта требуется хостинг — место на сервере для хранения данных сайта. Но практически все конструкторы предлагают хостинг, включённый в тариф.

О чём узнаете:

Популярные конструкторы, их стоимость и функции

Конструкторы сайтов предлагают типовые решения для онлайн-магазинов: готовую структуру, дизайн, пошаговый путь клиента от выбора товара до покупки и оплаты. На всё уйдёт от 5 до 14 дней, в зависимости от количества товаров в каталоге.

В большинстве конструкторов можно самостоятельно настроить веб-аналитику, чтобы следить за посещаемостью сайта и поведением пользователей. И прописать метатеги для SEO, чтобы сайт корректно отображался в поисковой выдаче Google и «Яндекса».

Часто конструкторы предлагают подключение CRM (Customer Relationship Management) — это система, которая учитывает все заявки, заказы и продажи, хранит данные о покупателях.

Многие конструкторы интегрируются с популярными программами учёта торговли вроде «МойСклада» или «1С». Некоторые предлагают разные виды доступов для владельца магазина и его менеджеров.

Выбор шаблонов

В конструкторе Tilda Publishing есть 21 шаблон для интернет-магазина. Примеры сайтов на Tilda находятся в разделе «madeontilda» — здесь 150 магазинов разной тематики.

Готовые онлайн-магазины на Tilda tilda.cc

Как работать

Конструктор состоит из разных блоков, настраивается каждый элемент сайта: заголовок, текст, галерея, видео, кнопка, отзывы. Всего 450 вариантов блоков в 28 категориях.

Так выглядят шаблоны. Достаточно заменить фото и тексты на свои tilda.cc

В конструкторе предусмотрены основные блоки для работы магазина tilda.cc

Информацию о товарах загружаете и редактируйте в специальном блоке «Каталог». Можно настроить уведомления о заказах, создавать промокоды, продавать товары через корзину и в один клик, без регистрации и создания личного кабинета.

В панели «Настройки» есть разделы SEO и аналитики, где можно подключить «Яндекс.Метрику» и Google Analytics, «Яндекс.Вебмастер» и Google Search Console, настроить выдачу сайта в поиске tilda.cc

Подключение оплаты

Можно подключить PayPal, «Яндекс.Кассу», Robokassa, CloudPayments, «Яндекс.Деньги», LiqPay, «Тинькофф», «Альфа-банк», «Сбербанк», оплату наличными или безналичный расчёт. Есть функция генерации и приёма промокодов.

Интеграция с другими сервисами

С Tilda интегрированы сервисы почтовых рассылок Mailсhimp, GetResponse, UniSender и другие — несложно настроить почтовую рассылку клиентам. К магазину можно подключить amoCRM, «Мегаплан», «Битрикс24» и сервис «МойСклад».

Попробовать создать сайт можно на бесплатном тарифе.

Тариф для физлица с подключением своего домена стоит 750 рублей в месяц или 6000 рублей в год.

Для оплаты от юрлица надо подключить тариф «Бизнес». Он стоит 1250 рублей в месяц или 12 тысяч рублей в год. На нём можно создать до пяти сайтов. При покупке годового плана в подарок дают домен в зонах .ru .com .net .info .org .su .рф. Домен зарегистрирован на год, дальше его нужно продлевать самому в Reg.ru.

Уроки и инструкции

Все возможности и инструкции по работе с конструктором прописаны в «Справочном центре». Ещё у платформы есть свой журнал Tilda.Education с уроками по дизайну и маркетингу. Чтобы сделать магазин, весь его изучать не обязательно, достаточно статьи «Как сделать интернет-магазин» и урока, где собирают магазин за 17 минут.

Выбор шаблонов

В Wix 45 шаблонов для интернет-магазинов. Они рассортированы по 11 категориям: «Мода и одежда», «Украшения и аксессуары», «Искусство и ремесла» и другие. Если подходящей категории нет, выбирайте любой симпатичный шаблон, подходящий по структуре, и заменяйте контент.

Каждый шаблон разворачивается

Как работать

В панели управления много подсказок, этапы настройки сайта прописаны практически пошагово. Можно прямо во время работы с шаблоном переключаться на верстку мобильной версии и просматривать, как сайт будет выглядеть на смартфоне. В Tilda просмотр мобильной версии нужно дополнительно поискать в настройках.

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Подключение оплаты

Для российских магазинов выбор в Wix невелик: «Яндекс.Касса», PayPal или банк-эквайер. Ещё 22 поддерживаемые Wix платёжные системы не работают в России.

Интеграция с другими сервисами

Интеграции с российскими службами доставки или CRM вроде «МойСклад» или «1C» в этом конструкторе нет.

Но есть встроенная система, которая собирает данные о покупателях. С её помощью можно отслеживать товарооборот и заказы, выставлять счета, вести клиентскую базу.

Сколько стоит

Для онлайн-магазин надо выбрать один из премиум-планов. Только на них доступно подключение онлайн-платежей. Самый дешевый план «Бизнес базовый» стоит 600 рублей в месяц или 400 рублей при оплате сразу за год. Он включает сертификат на бесплатный домен. Но доменные имена в зоне .ru сервис не предоставляет.

Wix ориентирован в большей степени на западный рынок, поэтому среди интернет-магазинов, созданных на Wix, больше иностранных, чем российских. Но есть и примеры отечественных магазинов.

Уроки и инструкции

Все возможности и инструкции по работе с конструктором прописаны в «Справочном центре». Ещё у платформы есть свой журнал Tilda.Education с уроками по дизайну и маркетингу. Чтобы сделать магазин, весь его изучать не обязательно, достаточно статьи «Как сделать интернет-магазин» и урока, где собирают магазин за 17 минут.

Если Tilda и Wix подходят для разных типов сайтов, а не только для онлайн-магазинов, то сервис Ecwid создан специально для продаж в интернете. Примеры сайтов, сделанных на Ecwid.

Выбор шаблонов

В Ecwid — 79 шаблонов в 12 категориях. Шаблоны называются темами, они находятся в подразделе «Дизайн».

Если дизайн на Ecwid не подходит или не нравится, можно подключить интеграцию с Tilda и использовать визуальные возможности этого конструктора, а организацию торговли и платежей — от Ecwid.

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Как работать

Все возможности платформы видны в панели управления. Каждый пункт нужно настроить под свои задачи.

В панели управления слева пошагово прописаны все действия для создания магазина my.ecwid.com

Каждый шаблон содержит разделы «Магазин», «Отзывы клиентов», «О магазине», «Адрес», «Контакты». Необязательно оставлять все, любой раздел отключается по желанию.

В шаблонах есть примеры заполненных карточек товара. Их несложно переделать под свои продукты my.ecwid.com

Подключение оплаты

Есть интеграция с «Модульбанком», «Сбербанком», Robokassa, «Яндекс.Кассой», «Тинькофф Оплатой» и PayOnline.

Интеграция с другими сервисами

Mailchimp, «Битрикс24», «МойСклад» «Бизнес.Ру», «1С:Предприятие», СДЭК.

Сколько стоит

Всем зарегистрированным пользователям автоматически подключается бесплатный план Free. С его помощью можно сделать мини-магазин с десятью товарами, чтобы протестировать возможности.

Платные тарифы начинаются от 600 рублей. Они отличаются числом товаров в магазине. Интеграция с «МойСкладом», «1С» или доставкой доступна при подключении плана Venture за 950 рублей в месяц. Из сервисов доставок предустановлена только «Почта России» и её сервис EMS.

Уроки и инструкции

На каждом шаге работы предусмотрены подсказки и предпросмотр изменений. Все инструкции по работе с платформой есть в «Базе знаний».

Этот сервис также создан специально для онлайн-магазинов.

Выбор шаблонов

В InSales 25 бесплатных и 18 платных шаблонов — они стоят от 4900 до 24 тысяч рублей. Платить за шаблон нужно один раз.

insales.ru

Как работать

Процесс создания магазина в программе InSales прописан в настройках поэтапно, предварительной инструкции не требуется.

Все основные этапы работы над магазином insales.ru

В конструкторе предусмотрены важные для онлайн-торговли разделы и образцы документов: пользовательское соглашение, политика конфиденциальности, условия обмена и возврата. Можно скачать примеры документов и сделать на их основе свои.

Если создатель магазина что-то упустил в работе, разделы конструктора работают как подсказка или чек-лист. Список разделов — это готовый план действий, нужно просто поэтапно заполнить их все.

Подключение оплаты

Доступны «Яндекс.Касса», Robokassa, «Мое дело», «ЕКАМ.Онлайн», RBK.money, Cash24 и другие.

Интеграция с другими сервисами

Все доступные сервисы находятся в разделе «Магазин приложений», их более 180. К примеру, есть «1C», Boxberry, «Почта России», «МойСклад», Jivosite, СДЭК, Mailchimp, Roistat и другие.

InSales дороже предыдущих конструкторов, бесплатно доступен на неделю.

Тарифы начинаются от 1720 рублей в месяц. При оплате за год сервис предлагает скидки. По умолчанию после бесплатной регистрации устанавливается тариф «Продвигающий» за 2290 рублей в месяц. Его меняет служба поддержки.

Есть пакет «Стартовый», стоит 190 рублей в месяц при оплате за год. Он включает минимальный набор функций, которых хватит для магазина со 100 товарами.

Но опций других тарифов в нём нет, например импорта товаров в «Яндекс.Маркет», создания личного кабинета покупателя, системы скидок, рассылки в мессенджерах, бесплатного SSL-сертификата, синхронизации с «1С». Если всё это понадобится, придётся перейти на более дорогой тариф.

Уроки и инструкции

У InSales тоже много обучающих видео. Все они есть на YouTube-канале. Ещё они появляются в качестве подсказок на страницах конструктора.

Выбор шаблонов

Онлайн-витрину магазина можно настроить в разделе «Дизайн». Выбор шаблонов здесь меньше, чем в других конструкторах. Бесплатных всего семь, платных — 31.

Платные шаблоны в AdvantShop стоят от 7990 до 13 990 рублей. Шаблон оплачивается один раз, дальше можно им пользоваться постоянно advantshop.net

Как работать

AdvantShop также включает систему для управления сайтом и продажами, отслеживания заказов, работой отдела продаж. В разделе «Настройки» видна вся функциональность платформы.

В личном кабинете есть графики заказов и прибыли. Там учитываются товары и продажи, звонки и отзывы advantshop.net

Подключение оплаты

Есть «Яндекс.Касса», «Сбербанк.Эквайринг», «Единая касса», Qiwi Wallet.

Интеграция с другими сервисами

Можно подключить «Яндекс.Доставку» и Boxberry, есть интеграция с «1С», автоматическая выгрузка товаров онлайн-магазина в «Яндекс.Маркет» и на страницу во «ВКонтакте».

Дополнительные функции подключаются в разделе «Магазин модулей»: онлайн-чат Jivosite или бот в Telegram, сбор отзывов о магазине, интеграция с Roistat. Большинство этих функций платные, стоят от 149 до 799 рублей в месяц.

Сколько стоит

Пробная версия AdvantShop доступна на 14 дней без оплаты. Дальше от 1490 рублей в месяц, на самом дешёвом тарифе можно добавить в каталог 500 товаров.

Уроки и инструкции

Есть видеоуроки на YouTube.

Как настроить оплату

Для торговли в интернете необходимо купить или взять в аренду онлайн-кассу, подключить оплату банковской картой с помощью банка-эквайера или сразу несколько вариантов оплаты с помощью агрегатора платежей.

Онлайн-касса

Такая касса оснащена фискальным накопителем и подключена к интернету, в реальном времени собирает информацию о каждой продаже и передаёт её оператору фискальных данных (ОФД). ОФД отправляет данные в Федеральную налоговую службу.

Онлайн-касса нужна практически всем, кто занимается торговлей. До 1 июля 2021 года ее могут не ставить:

ИП без работников, продающие товары собственного производства.

Компании, которые используют только безналичный расчёт и продают только юрлицам и ИП.



Те, кто отправляет товары наложенным платежом по «Почте России», курьерской службой.



Для остальных магазинов онлайн-касса обязательна.

На сайте ФНС есть реестры доступных кассовой техники, фискальных накопителей и ОДФ. В списке — более 130 онлайн-касс и 18 моделей накопителей.

Любую кассу необходимо регистрировать в ФНС. Пошаговая инструкция, как это сделать. С оператором фискальных данных предприниматели заключают договор. Список аккредитованных ОФД также есть на сайте ФНС.

Весь этот порядок прописан в 54-ФЗ, который и обязывает интернет-торговцев использовать онлайн-кассы.

При выборе онлайн-кассы учитывайте потребности бизнеса. Бывает, что компания приобретает кассу с пропускной способностью 100 чеков в день, а на практике магазин пробивает в два раза больше — и тогда приходится тратиться на ремонт или покупку нового устройства.

Базовый список критериев выбора кассы:

Максимальное количество чеков в сутки и скорость печати чеков.

Возможность отражать в чеке наименование товара.

Тип подключения к интернету (Ethternet-кабель, Wi-Fi или встроенный модем).

Необходимость автономной работы (для выдачи кассы курьеру).

Есть три варианта работы с онлайн-кассой:

Покупка кассы. Аренда. Подключение облачной онлайн-кассы.

Комплект вместе с фискальным регистратором стоит 25–30 тысяч рублей, аренда — около 2500 рублей в месяц. Облачные решения можно подключить за 1700 рублей в месяц и выше.

Аренда удобна тем, что настройку аппарата, подключение накопителя и ремонт в случае поломки возьмет на себя компания-арендодатель. В аренду кассы предлагают многие крупные компании — «Яндекс.Касса», МТС, «Сбербанк».

Аренда подходит для сезонного бизнеса, который открывается на несколько месяцев. Но нужно внимательно читать договор: иногда при отказе от аренды онлайн-кассы оператор требует оплатить стоимость фискального накопителя — от 7 до 10 тысяч рублей.

Облачная касса подойдет магазинам, которые ведут торговлю только в онлайне и не выдают бумажные чеки. Это ПО с функциями онлайн-кассы и фискального накопителя.

При оплате на сайте информация о платеже поступает на удалённый сервер, облачная касса фиксирует платёж, передает запрос о создании фискального чека и направляет его в ОФД, отправляет электронный чек по email или SMS покупателю.

Способы оплаты

Лучше давать клиенту возможность выбрать из нескольких вариантов оплаты. Вот самые популярные:

Банковская карта.

Наличные курьеру.

Электронные кошельки («Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney).

Если магазин работает с юрлицами, потребуется возможность выставления счёта на оплату по реквизитам компании. Для небольших покупок иногда подключают оплату с баланса мобильного телефона. Ещё можно подключить оплату с помощью Apple Pay и Google Pay.

Оплата картой

Для подключения оплаты нужно заключить договор с банком на торговый эквайринг — приём платежей по картам через терминал.

Во многих конструкторах уже есть интеграция с некоторыми банками. Например, в Ecwid установлен платёжный модуль «Сбербанка», «РФИ-банка», «Тинькофф». В Tilda есть интеграция с «Тинькофф», «Альфа-банком», «Сбербанком».

Поэтому, создавая сайт магазина, лучше проверить, какие банки и платёжные системы можно подключить. Возможно, в настройке понадобится помощь разработчика сайтов.

Платёжные агрегаторы

Можно подключить одну из платёжных систем-агрегаторов: «Яндекс.Кассу», Robokassa, CloudPayments или другую. Агрегаторы удобны тем, что надо заключить договор, установить на сайт один платёжный модуль и получить сразу несколько популярных способов оплаты: банковскими картами, через электронный кошелек или Apple Pay, с баланса мобильного.

Подключать платежи нужно после того, как сайт полностью готов к работе, поскольку у платежных систем есть ряд требований. Основные:

Заполненные описания и фото товаров.

Регистрация на домене второго уровня (например, myshop.ru), домен третьего уровня не подойдет (например, food.myshop.ru).

Все контактные данные магазина (телефон, почта и фактический адрес).

Цены для всех товаров.

Информация об отмене и возврате.

Условия доставки.

У каждой платёжной системы свой процент с продаж и свои особенности: срок подключения и перевода денег на расчётный счёт.

Процент за проведение операций у платежных агрегаторов может быть несколько выше, чем у банков-эквайеров. Поэтому лучше предварительно сравнить условия вашего банка и агрегатора.

Оплата наличными

Чтобы принимать деньги через курьера, понадобится мобильный терминал для курьера. Иначе он не сумеет провести операцию и выдать клиенту чек.

Оплату курьеру предлагают и транспортные компании. Однако в таком случае придётся платить комиссию транспортной компании. Деньги она будет перечислять владельцу магазина на расчётный счет, поступят они в течение двух-трёх дней.

Как организовать доставку

Самые распространенные виды доставки:

Курьерская.

«Почта России».



Службы доставки вроде СДЭК или Boxberry.



Постаматы.



Самовывоз.



Лучше предлагать несколько вариантов. Так у покупателей будет выбор между недорогим или бесплатным самовывозом, удобной курьерской доставкой до двери, возможностью забрать посылку в постамате.

Прежде всего определите, что и куда будет доставлять магазин:

География (город, регионы, вся страна, мир).

Вес и габариты (от минимального до максимального).

Сроки и дни работы (будет ли магазин принимать и отправлять заказы в выходные, стараться доставлять «день в день»).

Дополнительные опции (оповещения в SMS и на почту, доставка курьером).

Возможность самовывоза.

По данным опроса компании PwC 2018 года, самыми важными бесплатными услугами покупатели назвали возможность отслеживания заказов, бесплатный возврат, доставку в день заказа и выбор конкретного времени доставки.

При этом в регионах потребители в первую очередь заинтересованы в отслеживании своих заказов и бесплатных возвратах, а в Москве и Санкт-Петербурге больше ценят доставку в день заказа и возможность выбора точного времени.

Для регулярной доставки по городу подойдут два варианта: самовывоз и доставка курьером. Городские магазины часто держат курьера в штате. На старте владельцы иногда развозят товары сами.

Для доставки по России обычно используют федеральные транспортные компании: СДЭК, Boxberry, «Почту России». У «Почты России» самая широкая сеть пунктов выдачи, с её помощью товар можно отправить и в отдалённые деревни. Ещё у неё самые низкие тарифы, поэтому покупатели выбирают «Почту России», если хотят сэкономить.

Постаматами занимаются сервисы PickPoint, «Халва», 5Post.

У крупных служб доставки часто готовая и понятная система тарифов. Boxberry предлагает задать свой город и скачать тарифную сетку, список пунктов доставки или дополнительных услуг. На сайте СДЭК есть раздел для интернет-магазинов с расчётом доставки.

Критерии для выбора службы:

География.

Возможность интеграции с выбранным конструктором.

Подходящие сроки в зависимости от региона.

Опыт работы с интернет-магазинами (список партнёров).

График работы.

Возврат.

Наложенные платежи.

Сервисы доставки уже интегрированы во многие конструкторы. Лучше проверить, какие службы есть в выбранной платформе и подходят ли условия.

Предприниматели делятся опытом работы с доставкой небольших книг и тяжелой мебели

Мы работаем с тремя службами доставки: «Почтой России», СДЭК и PickPoint. Сейчас запускаем срочную доставку день в день с «Яндекс.Такси». За четыре года работы сотрудничали с разными курьерскими службами. Еще до карантина остановились на СДЭК: она оказалась самой оптимальной по удобству интеграции с сайтом, по ценам и по срокам доставки. Во время пандемии возникли сложности: увеличились сроки доставки, невозможно предсказать, когда точно будет доставлена посылка. Но в целом в работе всех перечисленных служб нас всё устраивает. Даже «Почта России», которую все привыкли критиковать, показывает хорошие результаты, всё доставляется в срок — зачастую лучше курьерских служб. За последний месяц с «Почтой России» был только один неприятный момент: в самом начале карантина она закрыла отделения для юридических лиц на неделю, несмотря на официальное письмо с информацией, что делать так не будет. Но это можно списать на внутреннюю неразбериху в стране в целом и в руководстве «Почты» в частности. Мы справились с этой ситуацией, успев оперативно всё перенаправить в курьерские службы. У СДЭК во время пандемии очень большая загрузка. У неё удобная обратная связь: оперативно решает вопросы в пределах больших городов. Проблемы возникают в области, так как там подключаются посредники. Недавно мы столкнулись с ситуацией, когда посылки, предназначенные для доставки в посёлок Мурино (Ленинградская область), просто лежали неделю на складе посредника СДЭК, их забыли отдать курьеру. В карантин большой спрос на доставку именно до двери, поэтому СДЭК – это 90% наших доставок. Несмотря на многолетнее сотрудничество, пора признать — необходима подстраховка на непредвиденные случаи. Технические неполадки, перегруз на сортировочных центрах, отсутствие доставок в выходные и праздничные дни — всё это в итоге вынуждает нас искать новые службы доставки. Мы просто не можем позволить себе рисковать репутацией, которую выстраивали столько лет, из-за неправильного сервиса наших партнеров. Доставку в постаматы мы выбрали от PickPoint. На наш взгляд, она выигрывает у всех служб, потому что постаматов много и часто они находятся в магазинах с круглосуточным режимом работы. Люди могут забрать заказ в любое удобное время — не надо сидеть дома и ждать курьера. За год работы с PickPoint у нас половина заказов приходилась на них. Во время карантина все пункты выдачи не в продуктовых магазинах закрылись. Сейчас 90% наших покупателей выбирают доставку до двери. Елизавета Дутова руководитель книжного интернет-магазина « Подписные издания