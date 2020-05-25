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Торговля
Александра Домина
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Что делать, чтобы перевести продажи в интернет, запустить сайт магазина, организовать оплату и доставку Материал редакции

Создать онлайн-магазин для готового бизнеса можно за одну-две недели. В этом помогут конструкторы сайтов, агрегаторы платежей и службы доставки.

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Что сделать к запуску

  • Выбрать доменное имя, созвучное названию магазина или бренду, купить хостинг.

  • Составить список товаров, разбить его на категории, подготовить описания.

  • Сделать фотографии или найти изображения, которые можно использовать, не нарушая авторского права.

  • Определить телефон и почту для обращений покупателей и адрес для самовывоза.

Зарегистрируйте товарный знак, который совпадает с доменным именем или названием компании. Это позволит избежать недобросовестной конкуренции и неожиданных судов от тех, кто скопирует идею.

Для будущего сайта пригодится логотип, разработанный заранее. Если денег на дизайнера пока нет, есть бесплатные сервисы: программа Canva или специализированные Logoza, Logaster, Logomaster. Последние бесплатно предоставят версию размером 200 на 300 пикселей.

Домен можно подобрать и зарегистрировать в регистраторах Ru-Center, Reg.ru, GoDaddy и других. Для создания сайта требуется хостинг — место на сервере для хранения данных сайта. Но практически все конструкторы предлагают хостинг, включённый в тариф.

О чём узнаете:

Популярные конструкторы, их стоимость и функции

Конструкторы сайтов предлагают типовые решения для онлайн-магазинов: готовую структуру, дизайн, пошаговый путь клиента от выбора товара до покупки и оплаты. На всё уйдёт от 5 до 14 дней, в зависимости от количества товаров в каталоге.

В большинстве конструкторов можно самостоятельно настроить веб-аналитику, чтобы следить за посещаемостью сайта и поведением пользователей. И прописать метатеги для SEO, чтобы сайт корректно отображался в поисковой выдаче Google и «Яндекса».

Часто конструкторы предлагают подключение CRM (Customer Relationship Management) — это система, которая учитывает все заявки, заказы и продажи, хранит данные о покупателях.

Многие конструкторы интегрируются с популярными программами учёта торговли вроде «МойСклада» или «1С». Некоторые предлагают разные виды доступов для владельца магазина и его менеджеров.

Tilda

Выбор шаблонов

В конструкторе Tilda Publishing есть 21 шаблон для интернет-магазина. Примеры сайтов на Tilda находятся в разделе «madeontilda» — здесь 150 магазинов разной тематики.

Готовые онлайн-магазины на Tilda tilda.cc

Как работать

Конструктор состоит из разных блоков, настраивается каждый элемент сайта: заголовок, текст, галерея, видео, кнопка, отзывы. Всего 450 вариантов блоков в 28 категориях.

Так выглядят шаблоны. Достаточно заменить фото и тексты на свои tilda.cc
В конструкторе предусмотрены основные блоки для работы магазина tilda.cc

Информацию о товарах загружаете и редактируйте в специальном блоке «Каталог». Можно настроить уведомления о заказах, создавать промокоды, продавать товары через корзину и в один клик, без регистрации и создания личного кабинета.

В панели «Настройки» есть разделы SEO и аналитики, где можно подключить «Яндекс.Метрику» и Google Analytics, «Яндекс.Вебмастер» и Google Search Console, настроить выдачу сайта в поиске tilda.cc

Подключение оплаты

Можно подключить PayPal, «Яндекс.Кассу», Robokassa, CloudPayments, «Яндекс.Деньги», LiqPay, «Тинькофф», «Альфа-банк», «Сбербанк», оплату наличными или безналичный расчёт. Есть функция генерации и приёма промокодов.

Интеграция с другими сервисами

С Tilda интегрированы сервисы почтовых рассылок Mailсhimp, GetResponse, UniSender и другие — несложно настроить почтовую рассылку клиентам. К магазину можно подключить amoCRM, «Мегаплан», «Битрикс24» и сервис «МойСклад».

Сколько стоит

Попробовать создать сайт можно на бесплатном тарифе.

Тариф для физлица с подключением своего домена стоит 750 рублей в месяц или 6000 рублей в год.

Для оплаты от юрлица надо подключить тариф «Бизнес». Он стоит 1250 рублей в месяц или 12 тысяч рублей в год. На нём можно создать до пяти сайтов. При покупке годового плана в подарок дают домен в зонах .ru .com .net .info .org .su .рф. Домен зарегистрирован на год, дальше его нужно продлевать самому в Reg.ru.

Уроки и инструкции

Все возможности и инструкции по работе с конструктором прописаны в «Справочном центре». Ещё у платформы есть свой журнал Tilda.Education с уроками по дизайну и маркетингу. Чтобы сделать магазин, весь его изучать не обязательно, достаточно статьи «Как сделать интернет-магазин» и урока, где собирают магазин за 17 минут.

Wix

Выбор шаблонов

В Wix 45 шаблонов для интернет-магазинов. Они рассортированы по 11 категориям: «Мода и одежда», «Украшения и аксессуары», «Искусство и ремесла» и другие. Если подходящей категории нет, выбирайте любой симпатичный шаблон, подходящий по структуре, и заменяйте контент.

Каждый шаблон разворачивается

Как работать

В панели управления много подсказок, этапы настройки сайта прописаны практически пошагово. Можно прямо во время работы с шаблоном переключаться на верстку мобильной версии и просматривать, как сайт будет выглядеть на смартфоне. В Tilda просмотр мобильной версии нужно дополнительно поискать в настройках.

Подключение оплаты

Для российских магазинов выбор в Wix невелик: «Яндекс.Касса», PayPal или банк-эквайер. Ещё 22 поддерживаемые Wix платёжные системы не работают в России.

Интеграция с другими сервисами

Интеграции с российскими службами доставки или CRM вроде «МойСклад» или «1C» в этом конструкторе нет.

Но есть встроенная система, которая собирает данные о покупателях. С её помощью можно отслеживать товарооборот и заказы, выставлять счета, вести клиентскую базу.

Сколько стоит

Для онлайн-магазин надо выбрать один из премиум-планов. Только на них доступно подключение онлайн-платежей. Самый дешевый план «Бизнес базовый» стоит 600 рублей в месяц или 400 рублей при оплате сразу за год. Он включает сертификат на бесплатный домен. Но доменные имена в зоне .ru сервис не предоставляет.

Wix ориентирован в большей степени на западный рынок, поэтому среди интернет-магазинов, созданных на Wix, больше иностранных, чем российских. Но есть и примеры отечественных магазинов.

Уроки и инструкции

Все возможности и инструкции по работе с конструктором прописаны в «Справочном центре». Ещё у платформы есть свой журнал Tilda.Education с уроками по дизайну и маркетингу. Чтобы сделать магазин, весь его изучать не обязательно, достаточно статьи «Как сделать интернет-магазин» и урока, где собирают магазин за 17 минут.

Ecwid

Если Tilda и Wix подходят для разных типов сайтов, а не только для онлайн-магазинов, то сервис Ecwid создан специально для продаж в интернете. Примеры сайтов, сделанных на Ecwid.

Выбор шаблонов

В Ecwid — 79 шаблонов в 12 категориях. Шаблоны называются темами, они находятся в подразделе «Дизайн».

Если дизайн на Ecwid не подходит или не нравится, можно подключить интеграцию с Tilda и использовать визуальные возможности этого конструктора, а организацию торговли и платежей — от Ecwid.

Как работать

Все возможности платформы видны в панели управления. Каждый пункт нужно настроить под свои задачи.

В панели управления слева пошагово прописаны все действия для создания магазина my.ecwid.com

Каждый шаблон содержит разделы «Магазин», «Отзывы клиентов», «О магазине», «Адрес», «Контакты». Необязательно оставлять все, любой раздел отключается по желанию.

В шаблонах есть примеры заполненных карточек товара. Их несложно переделать под свои продукты my.ecwid.com

Подключение оплаты

Есть интеграция с «Модульбанком», «Сбербанком», Robokassa, «Яндекс.Кассой», «Тинькофф Оплатой» и PayOnline.

Интеграция с другими сервисами

Mailchimp, «Битрикс24», «МойСклад» «Бизнес.Ру», «1С:Предприятие», СДЭК.

Сколько стоит

Всем зарегистрированным пользователям автоматически подключается бесплатный план Free. С его помощью можно сделать мини-магазин с десятью товарами, чтобы протестировать возможности.

Платные тарифы начинаются от 600 рублей. Они отличаются числом товаров в магазине. Интеграция с «МойСкладом», «1С» или доставкой доступна при подключении плана Venture за 950 рублей в месяц. Из сервисов доставок предустановлена только «Почта России» и её сервис EMS.

Уроки и инструкции

На каждом шаге работы предусмотрены подсказки и предпросмотр изменений. Все инструкции по работе с платформой есть в «Базе знаний».

InSales

Этот сервис также создан специально для онлайн-магазинов.

Выбор шаблонов

В InSales 25 бесплатных и 18 платных шаблонов — они стоят от 4900 до 24 тысяч рублей. Платить за шаблон нужно один раз.

insales.ru

Как работать

Процесс создания магазина в программе InSales прописан в настройках поэтапно, предварительной инструкции не требуется.

Все основные этапы работы над магазином insales.ru

В конструкторе предусмотрены важные для онлайн-торговли разделы и образцы документов: пользовательское соглашение, политика конфиденциальности, условия обмена и возврата. Можно скачать примеры документов и сделать на их основе свои.

Если создатель магазина что-то упустил в работе, разделы конструктора работают как подсказка или чек-лист. Список разделов — это готовый план действий, нужно просто поэтапно заполнить их все.

Подключение оплаты

Доступны «Яндекс.Касса», Robokassa, «Мое дело», «ЕКАМ.Онлайн», RBK.money, Cash24 и другие.

Интеграция с другими сервисами

Все доступные сервисы находятся в разделе «Магазин приложений», их более 180. К примеру, есть «1C», Boxberry, «Почта России», «МойСклад», Jivosite, СДЭК, Mailchimp, Roistat и другие.

Сколько стоит

InSales дороже предыдущих конструкторов, бесплатно доступен на неделю.

Тарифы начинаются от 1720 рублей в месяц. При оплате за год сервис предлагает скидки. По умолчанию после бесплатной регистрации устанавливается тариф «Продвигающий» за 2290 рублей в месяц. Его меняет служба поддержки.

Есть пакет «Стартовый», стоит 190 рублей в месяц при оплате за год. Он включает минимальный набор функций, которых хватит для магазина со 100 товарами.

Но опций других тарифов в нём нет, например импорта товаров в «Яндекс.Маркет», создания личного кабинета покупателя, системы скидок, рассылки в мессенджерах, бесплатного SSL-сертификата, синхронизации с «1С». Если всё это понадобится, придётся перейти на более дорогой тариф.

Уроки и инструкции

У InSales тоже много обучающих видео. Все они есть на YouTube-канале. Ещё они появляются в качестве подсказок на страницах конструктора.

AdvantShop

Выбор шаблонов

Онлайн-витрину магазина можно настроить в разделе «Дизайн». Выбор шаблонов здесь меньше, чем в других конструкторах. Бесплатных всего семь, платных — 31.

Платные шаблоны в AdvantShop стоят от 7990 до 13 990 рублей. Шаблон оплачивается один раз, дальше можно им пользоваться постоянно advantshop.net

Как работать

AdvantShop также включает систему для управления сайтом и продажами, отслеживания заказов, работой отдела продаж. В разделе «Настройки» видна вся функциональность платформы.

В личном кабинете есть графики заказов и прибыли. Там учитываются товары и продажи, звонки и отзывы advantshop.net

Подключение оплаты

Есть «Яндекс.Касса», «Сбербанк.Эквайринг», «Единая касса», Qiwi Wallet.

Интеграция с другими сервисами

Можно подключить «Яндекс.Доставку» и Boxberry, есть интеграция с «1С», автоматическая выгрузка товаров онлайн-магазина в «Яндекс.Маркет» и на страницу во «ВКонтакте».

Дополнительные функции подключаются в разделе «Магазин модулей»: онлайн-чат Jivosite или бот в Telegram, сбор отзывов о магазине, интеграция с Roistat. Большинство этих функций платные, стоят от 149 до 799 рублей в месяц.

Сколько стоит

Пробная версия AdvantShop доступна на 14 дней без оплаты. Дальше от 1490 рублей в месяц, на самом дешёвом тарифе можно добавить в каталог 500 товаров.

Уроки и инструкции

Есть видеоуроки на YouTube.

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Как настроить оплату

Для торговли в интернете необходимо купить или взять в аренду онлайн-кассу, подключить оплату банковской картой с помощью банка-эквайера или сразу несколько вариантов оплаты с помощью агрегатора платежей.

Онлайн-касса

Такая касса оснащена фискальным накопителем и подключена к интернету, в реальном времени собирает информацию о каждой продаже и передаёт её оператору фискальных данных (ОФД). ОФД отправляет данные в Федеральную налоговую службу.

Онлайн-касса нужна практически всем, кто занимается торговлей. До 1 июля 2021 года ее могут не ставить:

  • ИП без работников, продающие товары собственного производства.
  • Компании, которые используют только безналичный расчёт и продают только юрлицам и ИП.
  • Те, кто отправляет товары наложенным платежом по «Почте России», курьерской службой.

Для остальных магазинов онлайн-касса обязательна.

На сайте ФНС есть реестры доступных кассовой техники, фискальных накопителей и ОДФ. В списке — более 130 онлайн-касс и 18 моделей накопителей.

Любую кассу необходимо регистрировать в ФНС. Пошаговая инструкция, как это сделать. С оператором фискальных данных предприниматели заключают договор. Список аккредитованных ОФД также есть на сайте ФНС.

Весь этот порядок прописан в 54-ФЗ, который и обязывает интернет-торговцев использовать онлайн-кассы.

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При выборе онлайн-кассы учитывайте потребности бизнеса. Бывает, что компания приобретает кассу с пропускной способностью 100 чеков в день, а на практике магазин пробивает в два раза больше — и тогда приходится тратиться на ремонт или покупку нового устройства.

Базовый список критериев выбора кассы:

  • Максимальное количество чеков в сутки и скорость печати чеков.

  • Возможность отражать в чеке наименование товара.

  • Тип подключения к интернету (Ethternet-кабель, Wi-Fi или встроенный модем).

  • Необходимость автономной работы (для выдачи кассы курьеру).

Есть три варианта работы с онлайн-кассой:

  1. Покупка кассы.

  2. Аренда.

  3. Подключение облачной онлайн-кассы.

Комплект вместе с фискальным регистратором стоит 25–30 тысяч рублей, аренда — около 2500 рублей в месяц. Облачные решения можно подключить за 1700 рублей в месяц и выше.

Аренда удобна тем, что настройку аппарата, подключение накопителя и ремонт в случае поломки возьмет на себя компания-арендодатель. В аренду кассы предлагают многие крупные компании — «Яндекс.Касса», МТС, «Сбербанк».

Аренда подходит для сезонного бизнеса, который открывается на несколько месяцев. Но нужно внимательно читать договор: иногда при отказе от аренды онлайн-кассы оператор требует оплатить стоимость фискального накопителя — от 7 до 10 тысяч рублей.

Облачная касса подойдет магазинам, которые ведут торговлю только в онлайне и не выдают бумажные чеки. Это ПО с функциями онлайн-кассы и фискального накопителя.

При оплате на сайте информация о платеже поступает на удалённый сервер, облачная касса фиксирует платёж, передает запрос о создании фискального чека и направляет его в ОФД, отправляет электронный чек по email или SMS покупателю.

Способы оплаты

Лучше давать клиенту возможность выбрать из нескольких вариантов оплаты. Вот самые популярные:

  • Банковская карта.
  • Наличные курьеру.
  • Электронные кошельки («Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney).

Если магазин работает с юрлицами, потребуется возможность выставления счёта на оплату по реквизитам компании. Для небольших покупок иногда подключают оплату с баланса мобильного телефона. Ещё можно подключить оплату с помощью Apple Pay и Google Pay.

Оплата картой

Для подключения оплаты нужно заключить договор с банком на торговый эквайринг — приём платежей по картам через терминал.

Во многих конструкторах уже есть интеграция с некоторыми банками. Например, в Ecwid установлен платёжный модуль «Сбербанка», «РФИ-банка», «Тинькофф». В Tilda есть интеграция с «Тинькофф», «Альфа-банком», «Сбербанком».

Поэтому, создавая сайт магазина, лучше проверить, какие банки и платёжные системы можно подключить. Возможно, в настройке понадобится помощь разработчика сайтов.

Платёжные агрегаторы

Можно подключить одну из платёжных систем-агрегаторов: «Яндекс.Кассу», Robokassa, CloudPayments или другую. Агрегаторы удобны тем, что надо заключить договор, установить на сайт один платёжный модуль и получить сразу несколько популярных способов оплаты: банковскими картами, через электронный кошелек или Apple Pay, с баланса мобильного.

Подключать платежи нужно после того, как сайт полностью готов к работе, поскольку у платежных систем есть ряд требований. Основные:

  • Заполненные описания и фото товаров.
  • Регистрация на домене второго уровня (например, myshop.ru), домен третьего уровня не подойдет (например, food.myshop.ru).
  • Все контактные данные магазина (телефон, почта и фактический адрес).
  • Цены для всех товаров.
  • Информация об отмене и возврате.
  • Условия доставки.

У каждой платёжной системы свой процент с продаж и свои особенности: срок подключения и перевода денег на расчётный счёт.

Процент за проведение операций у платежных агрегаторов может быть несколько выше, чем у банков-эквайеров. Поэтому лучше предварительно сравнить условия вашего банка и агрегатора.

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Оплата наличными

Чтобы принимать деньги через курьера, понадобится мобильный терминал для курьера. Иначе он не сумеет провести операцию и выдать клиенту чек.

Оплату курьеру предлагают и транспортные компании. Однако в таком случае придётся платить комиссию транспортной компании. Деньги она будет перечислять владельцу магазина на расчётный счет, поступят они в течение двух-трёх дней.

Как организовать доставку

Самые распространенные виды доставки:

  • Курьерская.
  • «Почта России».
  • Службы доставки вроде СДЭК или Boxberry.
  • Постаматы.
  • Самовывоз.

Лучше предлагать несколько вариантов. Так у покупателей будет выбор между недорогим или бесплатным самовывозом, удобной курьерской доставкой до двери, возможностью забрать посылку в постамате.

Прежде всего определите, что и куда будет доставлять магазин:

  • География (город, регионы, вся страна, мир).
  • Вес и габариты (от минимального до максимального).
  • Сроки и дни работы (будет ли магазин принимать и отправлять заказы в выходные, стараться доставлять «день в день»).
  • Дополнительные опции (оповещения в SMS и на почту, доставка курьером).
  • Возможность самовывоза.

По данным опроса компании PwC 2018 года, самыми важными бесплатными услугами покупатели назвали возможность отслеживания заказов, бесплатный возврат, доставку в день заказа и выбор конкретного времени доставки.

При этом в регионах потребители в первую очередь заинтересованы в отслеживании своих заказов и бесплатных возвратах, а в Москве и Санкт-Петербурге больше ценят доставку в день заказа и возможность выбора точного времени.

Для регулярной доставки по городу подойдут два варианта: самовывоз и доставка курьером. Городские магазины часто держат курьера в штате. На старте владельцы иногда развозят товары сами.

Для доставки по России обычно используют федеральные транспортные компании: СДЭК, Boxberry, «Почту России». У «Почты России» самая широкая сеть пунктов выдачи, с её помощью товар можно отправить и в отдалённые деревни. Ещё у неё самые низкие тарифы, поэтому покупатели выбирают «Почту России», если хотят сэкономить.

Постаматами занимаются сервисы PickPoint, «Халва», 5Post.

У крупных служб доставки часто готовая и понятная система тарифов. Boxberry предлагает задать свой город и скачать тарифную сетку, список пунктов доставки или дополнительных услуг. На сайте СДЭК есть раздел для интернет-магазинов с расчётом доставки.

Критерии для выбора службы:

  • География.
  • Возможность интеграции с выбранным конструктором.
  • Подходящие сроки в зависимости от региона.
  • Опыт работы с интернет-магазинами (список партнёров).
  • График работы.
  • Возврат.
  • Наложенные платежи.

Сервисы доставки уже интегрированы во многие конструкторы. Лучше проверить, какие службы есть в выбранной платформе и подходят ли условия.

Предприниматели делятся опытом работы с доставкой небольших книг и тяжелой мебели

Мы работаем с тремя службами доставки: «Почтой России», СДЭК и PickPoint. Сейчас запускаем срочную доставку день в день с «Яндекс.Такси».

За четыре года работы сотрудничали с разными курьерскими службами. Еще до карантина остановились на СДЭК: она оказалась самой оптимальной по удобству интеграции с сайтом, по ценам и по срокам доставки.

Во время пандемии возникли сложности: увеличились сроки доставки, невозможно предсказать, когда точно будет доставлена посылка. Но в целом в работе всех перечисленных служб нас всё устраивает. Даже «Почта России», которую все привыкли критиковать, показывает хорошие результаты, всё доставляется в срок — зачастую лучше курьерских служб.

За последний месяц с «Почтой России» был только один неприятный момент: в самом начале карантина она закрыла отделения для юридических лиц на неделю, несмотря на официальное письмо с информацией, что делать так не будет. Но это можно списать на внутреннюю неразбериху в стране в целом и в руководстве «Почты» в частности. Мы справились с этой ситуацией, успев оперативно всё перенаправить в курьерские службы.

У СДЭК во время пандемии очень большая загрузка. У неё удобная обратная связь: оперативно решает вопросы в пределах больших городов. Проблемы возникают в области, так как там подключаются посредники. Недавно мы столкнулись с ситуацией, когда посылки, предназначенные для доставки в посёлок Мурино (Ленинградская область), просто лежали неделю на складе посредника СДЭК, их забыли отдать курьеру.

В карантин большой спрос на доставку именно до двери, поэтому СДЭК – это 90% наших доставок. Несмотря на многолетнее сотрудничество, пора признать — необходима подстраховка на непредвиденные случаи. Технические неполадки, перегруз на сортировочных центрах, отсутствие доставок в выходные и праздничные дни — всё это в итоге вынуждает нас искать новые службы доставки.

Мы просто не можем позволить себе рисковать репутацией, которую выстраивали столько лет, из-за неправильного сервиса наших партнеров.

Доставку в постаматы мы выбрали от PickPoint. На наш взгляд, она выигрывает у всех служб, потому что постаматов много и часто они находятся в магазинах с круглосуточным режимом работы. Люди могут забрать заказ в любое удобное время — не надо сидеть дома и ждать курьера. За год работы с PickPoint у нас половина заказов приходилась на них. Во время карантина все пункты выдачи не в продуктовых магазинах закрылись. Сейчас 90% наших покупателей выбирают доставку до двери.

Елизавета Дутова

руководитель книжного интернет-магазина «Подписные издания»

Мы продаем дизайнерскую мебель и отправляем покупателям крупногабаритный и хрупкий товар. У нас около 100 отправок в день. Единственная курьерская служба, которая работает с такими грузами, — это DPD. Хотя и у неё список регионов ограничен.

Мы выбрали DPD, потому что она работает с наложенным платежом и точнее всех измеряет весогабаритные характеристики посылок. У них для этого есть необходимое оборудование — сортировочные линии, которых нет у других служб. Такие линии установлены еще на «Почте России», но она не возит крупногабаритные товары.

В работе с хрупкими грузами большая проблема — переупаковка. Хотелось бы, чтобы производители больше внимания уделяли качеству упаковки и её удобству для курьерской доставки — то, что называется mail package. Например, нам поставляют тарелки в коробке по 24 штуки. Но вряд ли кто-то будет заказывать домой 24 тарелки.

Переупаковывать мелкие партии хрупкой посуды для клиента нам приходится самостоятельно. Это повышает время обработки заказов и стоимость доставки для покупателя. Сейчас, когда спрос на онлайн-покупки и доставку растет, поставщикам самое время задуматься о том, чтобы выпускать более мелкие партии в упаковке, удобной для транспортировки. Стаканы, тарелки — всё это бьётся.

Когда груз бьется, разрешение ситуации зависит от продавца. Закон о дистанционной торговле предполагает, что если вы приняли груз, не распаковав при курьере, то ваша битая тарелка остается у вас. Если распаковали и увидели – нужно затребовать экспертизу, в какой момент и по чьей вине товар побился. Установить это, конечно, почти невозможно.

Бывает, что покупатель роняет товар прямо в пункте выдачи. У нас так было со стеклянным столом. И по закону мы ему ничего не должны. Но даже если покупатель виноват, мы чаще всего идём навстречу и отправляем замену бесплатно.

В этом случае поврежденный товар тоже остаётся у покупателя, так как его возврат не целесообразен. Были ситуации, когда мы трижды отправляли стол, потому что даже в обрешётке его упорно били на пути в Красноярск. После этого мы стали проводить дроптесты на фабрике поставщика, бросая столы и стулья в упаковке с двух метров.

Разбитые изделия возвращают часто. Но поскольку выкупается в итоге 92% заказов, мы берём на себя эти риски. Поэтому мы и выбрали наложенный платеж — чтобы в ситуации с повреждением товара покупатель не остался внакладе. Но, конечно, рынок очень ждёт, когда производители начнут заботиться не только о себе, но и о покупателях, которые вынуждены либо ждать и переплачивать за переупаковку, либо рисковать.

Игорь Чернов
учредитель магазина мебели «Дизайн-склад»

#интернет #доставка #магазины

Александра Домина
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Sergei Timofeyev

Исследование: самыми…