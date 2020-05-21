Власти пошли навстречу владельцам ТЦ, которые предупреждали о крахе отрасли, и разрешили им не возвращать обеспечительный платеж.

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Госдума одобрила во втором чтении поправки к законопроекту, который позволит арендаторам расторгать договоры с торговыми и бизнес-центрами без штрафов. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, такое право смогут получить только арендаторы, которые относятся к субъектам малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики.

Арендатор сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке, если ранее владелец объекта отказал ему в скидке. Компании смогут расторгнуть таким способом договоры только до 1 октября 2020 года. Обеспечительный платёж останется у арендодателя, но он не сможет требовать с арендатора оплату упущенной выгоды.

В третьем чтении депутаты рассмотрят законопроект 22 мая 2020 года.

К сожалению, первоначальное обсуждение этой нормы свелось к спору владельцев крупнейших торговых комплексов с владельцами крупнейших торговых сетей. Позиция, изначально занятая в Госдуме, была в том, чтобы мы нашли сбалансированный подход. И он состоит не в том, чтобы это понравилось владельцам комплексов, а в том, чтобы не пострадали люди, малые и средние предприниматели, которые арендуют, чтобы это не сказалось на цене товаров. Андрей Макаров глава комитета по бюджету и налогам Госдумы ( цитата по Forbes)

Госдума поддержала в первом чтении предложенный правительством законопроект 12 мая 2020 года. Изначально документ предполагал, что воспользоваться правом на досрочное расторжение договора без штрафов смогут все арендаторы, доходы которых упали более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ поддержала Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО).

Против принятия законопроекта в таком виде выступили владельцы коммерческой недвижимости, предупредив о возможных массовых банкротствах в отрасли. В частности, они указали на обязательства перед банками, которые выдали им кредиты на 6 трлн рублей: 3 трлн из них приходится на «Сбербанк», ещё 1,1 трлн — на ВТБ.