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Торговля
Татьяна Боброва
1922

Госдума одобрила поправки о праве малого и среднего бизнеса разрывать договоры аренды без штрафов Материал редакции

Власти пошли навстречу владельцам ТЦ, которые предупреждали о крахе отрасли, и разрешили им не возвращать обеспечительный платеж.

35 комментариев
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Госдума одобрила во втором чтении поправки к законопроекту, который позволит арендаторам расторгать договоры с торговыми и бизнес-центрами без штрафов. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, такое право смогут получить только арендаторы, которые относятся к субъектам малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики.

Арендатор сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке, если ранее владелец объекта отказал ему в скидке. Компании смогут расторгнуть таким способом договоры только до 1 октября 2020 года. Обеспечительный платёж останется у арендодателя, но он не сможет требовать с арендатора оплату упущенной выгоды.

В третьем чтении депутаты рассмотрят законопроект 22 мая 2020 года.

К сожалению, первоначальное обсуждение этой нормы свелось к спору владельцев крупнейших торговых комплексов с владельцами крупнейших торговых сетей.

Позиция, изначально занятая в Госдуме, была в том, чтобы мы нашли сбалансированный подход. И он состоит не в том, чтобы это понравилось владельцам комплексов, а в том, чтобы не пострадали люди, малые и средние предприниматели, которые арендуют, чтобы это не сказалось на цене товаров.

Андрей Макаров
глава комитета по бюджету и налогам Госдумы (цитата по Forbes)

Госдума поддержала в первом чтении предложенный правительством законопроект 12 мая 2020 года. Изначально документ предполагал, что воспользоваться правом на досрочное расторжение договора без штрафов смогут все арендаторы, доходы которых упали более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ поддержала Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО).

Против принятия законопроекта в таком виде выступили владельцы коммерческой недвижимости, предупредив о возможных массовых банкротствах в отрасли. В частности, они указали на обязательства перед банками, которые выдали им кредиты на 6 трлн рублей: 3 трлн из них приходится на «Сбербанк», ещё 1,1 трлн — на ВТБ.

Дать право расторгать договоры аренды без штрафов только малому и среднему бизнесу предлагал «Сбербанк», который участвовал в подготовке поправок. По данным банка, на МСП приходится 26% арендных платежей, остальное — платежи от федеральных и международных компаний, которые «достаточно устойчивы».

#новость #бизнеснакарантине #законы #арендаторыпротивтц

Татьяна Боброва
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35 комментариев
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Nikolay Kapustin

9

Костыли и велосипеды, лишь бы не использовать основной фреймворк ЧС.

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Kelerius

Nikolay
4

ЧС это легаси из предыдущей версии. Слишком дорого его тащить в проект. Сейчас новый костыль сделаем, так дешевле выйдет.

Ответить

alex twit

Kelerius
2

Хренак хренак и в продакшн

Ответить

Андрей Викторович

alex
0

Главное в пятницу не выкатывать

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
1

Да и не нужно, задача стоит весь этот МСБ под откос пустить, чтобы не мельтешили под ногами гос. компаний и компаний олигархов.

Ответить

Kelerius

Денис
1

Это,кстати, вместе с солидаризмом ("мы все одна большая семья, фирма, корпорация, нет разницы между топом и уборщицей,все делаем одно дело") - звоночки фашизма.....

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
0

Если захотеть, то можно любые звоночки услышать, звоночки социализма, звоночки нацизма с фашизмом, еще какие. Но можете не переживать, для них выбор какой-то конкретной идеи будет концом, им нужно балансировать между разными группами населения, намекая всем на поддержку и спокойно гнать ресурсы на запад, где их семьи и дома.
Они как канатоходцы, для них это подвешенное состояние естественно, им совершенно не интересно падать в низ ни к фашистам, ни к социалистам, как бы те не ждали бы этого.

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Дмитрий Кораблёв

Kelerius
0

В чем дороговизна ЧС?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Nikolay
–2

Не правда. Сам режим ЧС не освобождает от штрафов, все дела  всё равно бы рассматривались в суде ИНДИВИДУАЛЬНО. Автоматически ничего не работало бы (сейчас будет работать благодаря закону). 

Грубо говоря, тебе бы пришлось доказывать  в суде, что ты не можешь платить из-за режима ЧС, а это ещё та жопа. И скорее бы всего тебя бы всё равно обязали платить, вот если бы наводнение и т.д., то да, а то, что народу на улице не было, чтоб зашли в твой магазинчик - извините. 

Конечно это не подходит для договоров, где это заранее прописано.  

Ответить

Аарон Малис

Дмитрий
2

"пришлось доказывать в суде, что ты не можешь платить из-за режима ЧС, а это ещё та жопа" Это не жопа. Введен режим ЧС, денег в кассах нет, у суда также будет понимание, как рассматривать такие дела.

"а то, что народу на улице не было, чтоб зашли в твой магазинчик - извините. "
Режим ЧС ведь. Вы противоречите самому себе. Биполярку вещаете. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Аарон
–1

Тебе нужно доказывать как ты именно пострадал. То что в кассе нет денег, как бы никого не ебёт.
И я тебе больше скажу, если есть основания, то и без режима ЧС сейчас можно в суде доказать, что ты не имел возможности оплатить аренду и процедура будет точь-в-точь, как при ЧС. 

Ответить

Аарон Малис

Дмитрий
1

"То что в кассе нет денег, как бы никого не ебёт." Вас точно не ебет, у вас денег и так нет.

"я тебе больше скажу, если есть основания, то и без режима ЧС сейчас можно в суде доказать, что ты не имел возможности оплатить аренду и процедура будет точь-в-точь, как при ЧС." Когда нет ЧС, тебе нужно доказать, что он был. Откуда столько необразованных.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Аарон
–1

Необразованный тут только ты)) Зачем доказывать ЧС?
Доказывают, что определенные события создали условия, с которыми никак не мог справится предприниматель, что не позволило выполнить договор в полном объеме. 

Ответить

Аарон Малис

Дмитрий
0

ЧС - это и есть события непреодолимой силы. Пень добрый день. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Аарон
0

Боже... 
В договоре участвуют два лица. Когда нарушаешь договор, есть потерпевшая сторона, его права также должны быть защищены, поэтому все дела, даже при ЧС, будут рассматриваться в суде. Должны быть очень весомые доказательство того, что ты не можешь оплатить или выполнить договор в полном объеме. 

Если мы рассматривает договор аренды, то сейчас никакой режим не поможет тебе не платить в срок, ты всегда можешь оплатить счет дистанционно. 
Если мы говорим про договор поставки и из-за наводнения ты не мог проехать - это другое дело. 
НО для этого не нужен режим ЧС, ничего не поменяется.

ЧС нужен для других задач, они расширяют полномочия полиции и т.д., государство берёт на себя помощь пострадавшим, расширения полномочий для армии и т.д. и т.п. 

Ответить

Аарон Малис

Дмитрий
1

"Если мы рассматривает договор аренды, то сейчас никакой режим не поможет тебе не платить в срок, ты всегда можешь оплатить счет дистанционно."

Вы реально не понимаете? Что самоизоляции не существует и сейчас платить по договору вы обязаны, именно поэтому законодательно делаются поправки. Если бы был ЧС, то люди бы не имели права выходить и на каждого арендодателя распространится возможность не платить аренду за указанный срок (через суд или еще как, неважно), т. к. тот, кто арендует помещение зарабатывает на приходящих в это помещение людях. 

Как можно писать тот идиотизм, который вы пишете выше? 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Аарон
0

Бред пишите вы, летая в своих влажных фантазиях. Расскажите, пожалуйста, почему государство обязано защищать арендующего, а не арендодателя? ЧС автоматом не сделает ровным счетом ничего. 
Через суд, где будут защищены ОБЕ стороны, потому что арендодателю нужно ещё платить за своё имущество, платить зарплаты и т.д. Вам никто не позволит не платить, ещё раз повторяю. 
Сейчас и так ТЦ официально закрыты, этого достаточно, чтобы защититься в суде, но, на сколько я знаю, большинство ТЦ идёт на скидки и т.д. 

Важен не режим, а ситуация, что у вас сложилась, режим ЧС ничего не даёт. 

Ответить

Гарик Авакян

Nikolay
0

Точнее и не скажешь!

Ответить

Anton Danilenko

4

Опять это идиотское "из наиболее пострадавших отраслей", да сколько можно-то. 

Ответить

Денис Демидов

Anton
0

Обеспечительный платёж останется у арендодателя

Гора родила мышь.

Ответить

Kelerius

Денис
0

Не, это крупный бизнес защитился от своих средних и младших братьев.

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
1

Это обычная путинская стратегия, говорить много и ни о чем. По факту, ничего не изменилось и не изменится, но имитация бурной деятельности состоялось, что и требовалось. Цирк.

Ответить

Сергей С

3

Я реально не пойму до сих пор, как может идти речь об аренде, если ТЦ закрылся. За что платит арендатор, если основная функция ТЦ - это предоставить ему "прилавок" и поток посетителей? Ни того, ни другого сейчас нет. Виноваты ли владельцы ТЦ - нет, но тогда и надо говорить о помощи ИМ.. а не выжимать все из тех арендаторов, кто остался...

Ответить

Ilya Brin

1

ГосРазрыв - разорвём даже не заметишь 👌

Ответить

alex twit

Ilya
1

Ни единого разрыва! 

Ответить

Георгий Донадин

1

Забавно! Но ведь компании будут относиться к наиболее пострадавшим отраслям экономики в каждом регионе по разному и в разных масштабах.

Потому, что Путин снял с себя ответственность за ЧС, карантин и самоизоляцию, переложив её на глав регионов. Соответственно везде ущерб бизнесу будет разный. И большая часть (самая нуждающаяся), как всегда, не получит льгот. И вообще, как можно определить категорию и степень пострадавших, если условия существования бизнеса разное в регионах теперь.

Ответить

Андрей Чуринов

1

Хаха, а так все хорошо начиналось)

Ответить

Гарик Авакян

0

Опять какие-то половинчатые меры!!! Откуда мне взять деньги на обеспечительный платёж, для нового объекта? Какой в этом всем смысл??? Что за желание угодить всем???

Ответить

Dmitry Marinych

Гарик
0

Просто Владельцы ТЦ решили переложить убытки на тех, кто приносит им же прибыль. Краткосрочная выгода очевидная. Для бОльшего срока, страшится явно проигрышная.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Гарик
0

Точно, НУЖНО УГОДИТЬ ТОЛЬКО ГАРИКУ! 

Ответить

Аарон Малис

Дмитрий
0

Сразу видно тех, кто на задании, они обычно умом не отличаются. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Аарон
0

Да-да, сижу задания выполняю)) А то, что ты пишешь хуйню, это мы не будем принимать во внимание.
Что за желание угодить всем???

Вот же мрази... хотят всем угодить.  Пусть лучше арендодатели все сдохнут!

Ответить

Николай Шелопугин

0

Как же бесит формулировка «наиболее пострадавшие»

Ответить

Константин Босов

0

Главное оперативно и вовремя, когда все уже закрылись, все для людей, все правильно делают..

Ответить

Aleksey Goncharov

0

"если арендодатель отказал в скидке". 
А если предложил скидку в рубль от 100 тысяч - то уже все, закон не действует?

"Обеспечительный платёж остаётся у арендодателя". Ради этого и затевалось. Обеспечительный платеж в зависимости от ТЦ минимум 1, а то и 3-4 месячных платы. Сделаны именно для того, чтобы быстро не съезжали. Без возврата этого платежа смысла в законе нет.

В общем, арендодатель может предложить символическую скидку и лишить тем самым права на расторжение. Но даже если и расторгнет - обеспечительный платеж не возвращается. 

Принтер выплёвывает бесполезную бумагу

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