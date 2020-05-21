Согласно поправке, разрывать договоры с ТЦ без штрафов сможет только малый и средний бизнес, что ставит под угрозу остальные 70% компаний, говорят участники рынка.

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Участники рынка аренды коммерческой недвижимости раскритиковали новую версию законопроекта о поддержке арендаторов, который сегодня Госдума приняла во втором чтении, пишет Forbes.

Поправка о том, что все меры поддержки будут относиться только к малому и среднему бизнесу, отсекает 70% компаний, у которых есть проблемы, рассказал изданию глава Союза арендаторов Сергей Румянцев.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселёва заявила, что, если законопроект будет принят в таком виде, 70% отрасли «исчезнет с рынка», поскольку крупные сети не смогут получить поддержку.

По данным Российского совета торговых центров, малый и средний бизнес даёт крупным ТРЦ до 25% дохода от аренды, доля МСБ в общем обороте арендаторов составляет до 34%.

«Эта поправка, с моей точки зрения, на 90% обнуляет закон», — заявил журналу директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Компания, которая честно вела бизнес и платила все налоги, не получит от государства поддержки, возмутился он.

Применение поправок о МСБ вносит больше неопределённости для ТРЦ, рассказала изданию директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. «Юридический статус арендаторов очень разнится. Есть крупные сети, у которых каждый магазин оформлен на отдельные юридические лицо, и они документально МСП, хотя по общему обороту сети — они представляют крупный бизнес. Или, наоборот, у небольшой сети все магазины и оптовые закупки оформлены на одно юридическое лицо, но по оборотам это не крупный бизнес, а МСП», — цитирует Forbes.

Законопроект о поддержке арендаторов был разработан правительством и принят в первом чтении 12 мая 2020 года. Документ предусматривал право всех добросовестных арендаторов на досрочное расторжение договора, если их доходы с начала режима повышенной готовности упали на 50%. Также компании могли вернуть авансовый платёж. В таком виде законопроект поддержала Федерация рестораторов и отельеров России. Владельцы коммерческой недвижимости остались недовольны документом: выручки нет, отрасль на пороге массовых банкротств, заявляли они.