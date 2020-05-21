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Согласно поправке, разрывать договоры с ТЦ без штрафов сможет только малый и средний бизнес, что ставит под угрозу остальные 70% компаний, говорят участники рынка.
Участники рынка аренды коммерческой недвижимости раскритиковали новую версию законопроекта о поддержке арендаторов, который сегодня Госдума приняла во втором чтении, пишет Forbes.
Поправка о том, что все меры поддержки будут относиться только к малому и среднему бизнесу, отсекает 70% компаний, у которых есть проблемы, рассказал изданию глава Союза арендаторов Сергей Румянцев.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселёва заявила, что, если законопроект будет принят в таком виде, 70% отрасли «исчезнет с рынка», поскольку крупные сети не смогут получить поддержку.
По данным Российского совета торговых центров, малый и средний бизнес даёт крупным ТРЦ до 25% дохода от аренды, доля МСБ в общем обороте арендаторов составляет до 34%.
«Эта поправка, с моей точки зрения, на 90% обнуляет закон», — заявил журналу директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Компания, которая честно вела бизнес и платила все налоги, не получит от государства поддержки, возмутился он.
Применение поправок о МСБ вносит больше неопределённости для ТРЦ, рассказала изданию директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. «Юридический статус арендаторов очень разнится. Есть крупные сети, у которых каждый магазин оформлен на отдельные юридические лицо, и они документально МСП, хотя по общему обороту сети — они представляют крупный бизнес. Или, наоборот, у небольшой сети все магазины и оптовые закупки оформлены на одно юридическое лицо, но по оборотам это не крупный бизнес, а МСП», — цитирует Forbes.
Законопроект о поддержке арендаторов был разработан правительством и принят в первом чтении 12 мая 2020 года. Документ предусматривал право всех добросовестных арендаторов на досрочное расторжение договора, если их доходы с начала режима повышенной готовности упали на 50%. Также компании могли вернуть авансовый платёж. В таком виде законопроект поддержала Федерация рестораторов и отельеров России. Владельцы коммерческой недвижимости остались недовольны документом: выручки нет, отрасль на пороге массовых банкротств, заявляли они.
На стороне ТЦ были банки: например, «Сбербанк» высказался за сохранение права на расторжение договоров аренды только для МСБ.
Слово "обнулить(ся)" номинирую на слово года!
Да бесят вообще. Из каждого утюга в своё время "скрепы", "сакральный", теперь "обнулился". У людей мозгов нет думать своей головой и не повторять, как попугаи, за ведущими и политиками.
Как про ситуацию рассказывают владельцы ТЦ (даже сбербанк подключили) - это 10 от того, как должны были выть малый и средний бизнес
Сначала повышение пенсии, позже защита животных, теперь недвижимость. Что еще придумают, чтоб люди голосовали за поправки?
А чему тут удивляться, как всегда все через одно место(((
Жаль, что много чего закроется
Рынок аренды это верхушка айзберга. Все что под водой это вся экономика, которая погружается за Титаником под воду. Нефть, газ продукты, это все что останется, все остальное не нужно в стране. Когда арендаторы поймут что вести бизнес свой не для кого, все их покупатели превратились в тыкву, вот тогда арендодатели завоют, ибо такое количество арендной недвижимости не нужно будет на рынке ещё лет 10. Кого не спроси, все устали от безобразного поведения царя и ко, как можно везти хоть какой-то бизнес, если каждые два года очередной треш в экономике? Половина бизнесменов сказала, после банкротства устроиться охранником в брошенный ту и гори оно огнем....
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