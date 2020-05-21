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Торговля
Галина Мубаракшина
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«Эта поправка обнуляет закон»: арендаторы раскритиковали новую версию законопроекта о поддержке участников рынка Материал редакции

Согласно поправке, разрывать договоры с ТЦ без штрафов сможет только малый и средний бизнес, что ставит под угрозу остальные 70% компаний, говорят участники рынка.

8 комментариев
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Участники рынка аренды коммерческой недвижимости раскритиковали новую версию законопроекта о поддержке арендаторов, который сегодня Госдума приняла во втором чтении, пишет Forbes.

Поправка о том, что все меры поддержки будут относиться только к малому и среднему бизнесу, отсекает 70% компаний, у которых есть проблемы, рассказал изданию глава Союза арендаторов Сергей Румянцев.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселёва заявила, что, если законопроект будет принят в таком виде, 70% отрасли «исчезнет с рынка», поскольку крупные сети не смогут получить поддержку.

По данным Российского совета торговых центров, малый и средний бизнес даёт крупным ТРЦ до 25% дохода от аренды, доля МСБ в общем обороте арендаторов составляет до 34%.

«Эта поправка, с моей точки зрения, на 90% обнуляет закон», — заявил журналу директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Компания, которая честно вела бизнес и платила все налоги, не получит от государства поддержки, возмутился он.

Применение поправок о МСБ вносит больше неопределённости для ТРЦ, рассказала изданию директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. «Юридический статус арендаторов очень разнится. Есть крупные сети, у которых каждый магазин оформлен на отдельные юридические лицо, и они документально МСП, хотя по общему обороту сети — они представляют крупный бизнес. Или, наоборот, у небольшой сети все магазины и оптовые закупки оформлены на одно юридическое лицо, но по оборотам это не крупный бизнес, а МСП», — цитирует Forbes.

Законопроект о поддержке арендаторов был разработан правительством и принят в первом чтении 12 мая 2020 года. Документ предусматривал право всех добросовестных арендаторов на досрочное расторжение договора, если их доходы с начала режима повышенной готовности упали на 50%. Также компании могли вернуть авансовый платёж. В таком виде законопроект поддержала Федерация рестораторов и отельеров России. Владельцы коммерческой недвижимости остались недовольны документом: выручки нет, отрасль на пороге массовых банкротств, заявляли они.

На стороне ТЦ были банки: например, «Сбербанк» высказался за сохранение права на расторжение договоров аренды только для МСБ.

#новость #аренда #бизнеснакарантине #арендаторыпротивтц

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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alex twit

10

Слово "обнулить(ся)" номинирую на слово года!

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Konstantin_Andreevich

alex
4

Да бесят вообще. Из каждого утюга в своё время "скрепы", "сакральный", теперь "обнулился". У людей мозгов нет думать своей головой и не повторять, как попугаи, за ведущими и политиками.

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Николай Грудинин

2

Как про ситуацию рассказывают владельцы ТЦ (даже сбербанк подключили) - это 10 от того, как должны были выть малый и средний бизнес

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Stas Mcguire

1

Сначала повышение пенсии, позже защита животных, теперь недвижимость. Что еще придумают, чтоб люди голосовали за поправки?

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Даниил Лепетков

0

А чему тут удивляться, как всегда все через одно место(((
Жаль, что много чего закроется

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Дмитрий Кораблёв

Даниил
–1

а как иначе? Всегда будет сторона, что недовольна. 

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Константин Босов

0

Рынок аренды это верхушка айзберга. Все что под водой это вся экономика, которая погружается за Титаником под воду. Нефть, газ продукты, это все что останется, все остальное не нужно в стране. Когда арендаторы поймут что вести бизнес свой не для кого, все их покупатели превратились в тыкву, вот тогда арендодатели завоют, ибо такое количество арендной недвижимости не нужно будет на рынке ещё лет 10. Кого не спроси, все устали от безобразного поведения царя и ко, как можно везти хоть какой-то бизнес, если каждые два года очередной треш в экономике? Половина бизнесменов сказала, после банкротства устроиться охранником в брошенный ту и гори оно огнем....

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semen matrasov

Константин
0

Таки наш Айзберг уже в Израиле.

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