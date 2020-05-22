Сервис отправит деньги продавцу, а комиссию, если она есть, — площадке.

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«Яндекс.Касса» запустила сервис для маркетплейсов — он позволит автоматически распределять деньги между разными продавцами из одного заказа. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Для маркетплейсов установка и использования решения бесплатны, но с каждого платежа «Яндекса.Касса» будет получать комиссию по действующим тарифам — от 1% в зависимости от категории товара.

Сам маркетплейс при использовании такого решения не должен будет оформлять платёжные поручения и проводить деньги через свой расчётный счёт — средства поступят продавцам напрямую. При этом в заказе может быть до 100 товаров разных продавцов. Это позволит онлайн-магазинам сократить документооборот и нагрузку на бухгалтерию, рассчитывают в «Яндекс.Кассе».

Кроме маркетплейсов инструмент подойдёт агрегаторам, франшизам и сервисам доставки еды, считают в «Яндексе». Площадки смогут устанавливать комиссию для продавцов и самостоятельно назначать её размер. Сервис также позволяет оформлять полный или частичный возврат товара и замораживать платежи на срок до семи дней — так оплата поступит продавцу только после исполнения всех обязательств.

Маркетплейс через сервис сможет настраивать выдачу кассовых чеков и отправлять их только тем продавцам, которым они нужны для отчётности перед ФНС.