Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
746

«Яндекс.Касса» предложила маркетплейсам сервис для автоматического распределения платежей между продавцами Материал редакции

Сервис отправит деньги продавцу, а комиссию, если она есть, — площадке.

8 комментариев
В закладки

«Яндекс.Касса» запустила сервис для маркетплейсов — он позволит автоматически распределять деньги между разными продавцами из одного заказа. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Для маркетплейсов установка и использования решения бесплатны, но с каждого платежа «Яндекса.Касса» будет получать комиссию по действующим тарифам — от 1% в зависимости от категории товара.

Сам маркетплейс при использовании такого решения не должен будет оформлять платёжные поручения и проводить деньги через свой расчётный счёт — средства поступят продавцам напрямую. При этом в заказе может быть до 100 товаров разных продавцов. Это позволит онлайн-магазинам сократить документооборот и нагрузку на бухгалтерию, рассчитывают в «Яндекс.Кассе».

Кроме маркетплейсов инструмент подойдёт агрегаторам, франшизам и сервисам доставки еды, считают в «Яндексе». Площадки смогут устанавливать комиссию для продавцов и самостоятельно назначать её размер. Сервис также позволяет оформлять полный или частичный возврат товара и замораживать платежи на срок до семи дней — так оплата поступит продавцу только после исполнения всех обязательств.

Маркетплейс через сервис сможет настраивать выдачу кассовых чеков и отправлять их только тем продавцам, которым они нужны для отчётности перед ФНС.

Решение работает с платёжным виджетом, сервисом «Умный платёж» и мобильным SDK для оплаты в приложениях, рассказали в «Яндекс.Кассе». Сервис позволяет принимать платежи через кошельки в «Яндекс.Деньгах», банковские карты, Apple Pay, Google Pay и другими способами.

#новость #яндекскасса

Лиана Липанова
+17 746
9
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043a\u0430\u0441\u0441\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 2, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 128920, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 22 May 2020 10:20:39 +0300", "is_special": false }
Методичка про исследования
Как исследования помогают создавать крутые продукты и рекламу. Подписывайтесь
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Saucedo Puetz

4

Плох тот посредник который не хочет влезть между продавцом и покупателем

Ответить

Никита Хисматов

Saucedo
0

...и Быстрым Гонзалесом

Ответить

Денис Евграфов

3

от 1%, зная яндекс это может быть и 10% по факту

Ответить

Даниил Пискурёв

2

Для каких маркетплесов это сделано? Если продавцу сразу отправлять деньги то и остатки покрутить не смогут... Максимум внедрят в своем беру

Ответить

Дмитрий Шепелев

1

Что то я сомневаюсь, что для крупных маркетплейсах это будет актуально. А маленькие маркетплейсы мне не знакомы.

Ответить

Денис Леонтьев

0

Сплитование это называется. У Тинькова есть такая штука давно. Такое решение интересно при реализации услуг.

Ответить

Денис Леонтьев

0

И кстати, сплитование можно реализовать на своей стороне не прибегая к услугам компаний с высоким тарифом))

Ответить

Дмитрий Энтелис

0

Работали с яндекс.кассой года 4 назад. 
Абсолютно легальный проект, вот абсолютно.

Одним прекрасным днем Яндекс.Касса просто взяла и отключила нам оплату с банковских карт. Без объяснения причин, без предупреждений, без ничего.
Узнали мы об этом от недовольных клиентов, а не от их сотрудников.

Мы сразу же переключились на резервную платежку разумеется, но давайте честно, какое количество магазинов имеет резервную платежку?

Самое смешное что где-то через полгода, когда мы уже забыли про них как про страшный сон - менеджер Яндекс.Кассы прислал нам письмо: они подумали и включили нам банковские карты обратно.

Спасибо, не надо.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Asia Pacific
Подписан
Отписаться
Мини-программы WeChat и как с их помощью привлечь клиентов из Китая
В продолжение материала “Что такое мини-аппы в WeChat” мы решили рассказать о том, как мини-программы WeChat могут помо…
0
МТТ
Подписан
Отписаться
МТТ представляет бота, который разгрузит отделы продаж и поддержки клиентов
Голосовой робот принимает и совершает до двух тысяч звонков в минуту. Он говорит человеческим голосом и подстраивается …
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Карьерная выставка 2.0: теперь с мультиплеером, боевой системой и живыми представителями компаний
Игра vc.ru и платформы для поиска работы и стажировок для студентов и молодых специалистов «Буду» возвращается в июне. …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ivan Smekalov
за день
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются
Виталий Морозов
за неделю
- "Чиновники видят в этом «прямую угрозу здоровью и безопасности граждан" - "Сам сервис строго соблюдает требования к гигиене и чистоте" - "глава Wheely Антон Чиркунов заявил, что считает подключение к ЕРНИС…
Дептранс Москвы пожаловался в прокуратуру на Wheely — сервис отказался передавать чиновникам данные водителей и машин

Прямой эфир

Никита Хисматов

«Яндекс.Касса» предложила…

ivan krapivin

Как Redmadrobot и «Согласие…

alex twit

Вендинговые операторы попросили…

alex twit

Вендинговые операторы попросили…

Александр Антипов

Марк Цукерберг спрогнозировал…

Sergey Novoseletsky

«Яндекс.Драйв», YouDrive и…

alex twit

Вендинговые операторы попросили…

Valeriy Serdyukov

Сергей Собянин объявил начало…

Art

Notion отменил ограничения на…

Sergey Novoseletsky

«Яндекс.Драйв», YouDrive и…

Дмитрий Энтелис

«Яндекс.Касса» предложила…

Nikita Rogatov

Netflix начнёт отменять…

Илья Снеговской

«Яндекс.Драйв», YouDrive и…

Alexandr Simonov

Пять шагов к безопасному офису

Василий

Пять шагов к безопасному офису

Vl Al

«Яндекс.Драйв», YouDrive и…

Alexander…

Пять шагов к безопасному офису

Valeriy Serdyukov

«Яндекс.Драйв», YouDrive и…

Mikhail Bobko

Марк Цукерберг спрогнозировал…

Artem 69

Госдума приняла в окончательном…