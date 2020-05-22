Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Сервис отправит деньги продавцу, а комиссию, если она есть, — площадке.
«Яндекс.Касса» запустила сервис для маркетплейсов — он позволит автоматически распределять деньги между разными продавцами из одного заказа. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.
Для маркетплейсов установка и использования решения бесплатны, но с каждого платежа «Яндекса.Касса» будет получать комиссию по действующим тарифам — от 1% в зависимости от категории товара.
Сам маркетплейс при использовании такого решения не должен будет оформлять платёжные поручения и проводить деньги через свой расчётный счёт — средства поступят продавцам напрямую. При этом в заказе может быть до 100 товаров разных продавцов. Это позволит онлайн-магазинам сократить документооборот и нагрузку на бухгалтерию, рассчитывают в «Яндекс.Кассе».
Кроме маркетплейсов инструмент подойдёт агрегаторам, франшизам и сервисам доставки еды, считают в «Яндексе». Площадки смогут устанавливать комиссию для продавцов и самостоятельно назначать её размер. Сервис также позволяет оформлять полный или частичный возврат товара и замораживать платежи на срок до семи дней — так оплата поступит продавцу только после исполнения всех обязательств.
Маркетплейс через сервис сможет настраивать выдачу кассовых чеков и отправлять их только тем продавцам, которым они нужны для отчётности перед ФНС.
Решение работает с платёжным виджетом, сервисом «Умный платёж» и мобильным SDK для оплаты в приложениях, рассказали в «Яндекс.Кассе». Сервис позволяет принимать платежи через кошельки в «Яндекс.Деньгах», банковские карты, Apple Pay, Google Pay и другими способами.
Плох тот посредник который не хочет влезть между продавцом и покупателем
Для каких маркетплесов это сделано? Если продавцу сразу отправлять деньги то и остатки покрутить не смогут... Максимум внедрят в своем беру
Что то я сомневаюсь, что для крупных маркетплейсах это будет актуально. А маленькие маркетплейсы мне не знакомы.
Сплитование это называется. У Тинькова есть такая штука давно. Такое решение интересно при реализации услуг.
И кстати, сплитование можно реализовать на своей стороне не прибегая к услугам компаний с высоким тарифом))
Работали с яндекс.кассой года 4 назад.
Абсолютно легальный проект, вот абсолютно.
Одним прекрасным днем Яндекс.Касса просто взяла и отключила нам оплату с банковских карт. Без объяснения причин, без предупреждений, без ничего.
Узнали мы об этом от недовольных клиентов, а не от их сотрудников.
Мы сразу же переключились на резервную платежку разумеется, но давайте честно, какое количество магазинов имеет резервную платежку?
Самое смешное что где-то через полгода, когда мы уже забыли про них как про страшный сон - менеджер Яндекс.Кассы прислал нам письмо: они подумали и включили нам банковские карты обратно.
Спасибо, не надо.
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