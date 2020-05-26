Пока сервис доступен только в Москве, а минимальная сумма заказа и сроки зависят от поставщика.
- Сервис оптовых закупок «на_полке» (b2b-маркетплейс «Сбербанка» и «Эвотор») начал работать с розничными покупателями, рассказали vc.ru в компании «Эвотор». Для физлиц на платформе выпущен отдельный каталог. Сейчас в нём свыше 30 категорий товаров, включая продукты, полуфабрикаты, бытовую химию от 30 поставщиков.
- Пока сервис доступен только в Москве. Доставка для физлиц бесплатная, её сроки зависят от конкретного поставщика. Большинство компаний привозят товары на следующий день после заказа. Минимальная сумма заказа варьируется от 1500 до 10 тысяч рублей, пояснили представители сервиса. Товары можно оплатить при получении или внести предоплату на счёт компании.
- Раньше «на_полке» работал только с юрлицами — торговые точки и сети могли найти здесь оптовых поставщиков и подобрать подходящие цены. Но из-за пандемии офлайн-продажи сократились, поэтому платформа решила расширить канал сбыта за счёт работы с физлицами, пояснил руководитель сервиса Алексей Ширяев. По данным маркетплейса, средний чек розничных покупателей составляет 5000 рублей, у бизнеса — 15 тысяч рублей.
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Владислав Медведев
Задолбали кстати спамить кассу, своим навязанным маркетплейсом. Причем отключить это нельзя🤦♂️
Антон БородинВладислав
Касса лежит дома в период карантина, — спамят каждый день, в поддержке говорят "Вы единственный кто обращались с жалобой" и "Эта информация может быть интересна другим пользователям" (ага, каждый день в течение нескольких месяцев) — верх смеси лицемерия и лжи. А "техподдержка" у них есть в ЛС в ВК) — ни по телефону, ни через чат на сайте нельзя связаться. Пытался создать тикет через форму обратной связи - предложили подписаться на рассылку сразу + через 3 дня пришёл ответ в стиле "перезагрузите компьютер".
роман алиференкоВладислав
Я отключил
Владислав Медведевроман
Как?
роман алиференкоВладислав
В личном кабинете нужно удалить приложение
Igor Zemko
таргетирование от ОФД работает эффективно?
Максим ОпилкинIgor
что за таргегирование?
Oleg Dubovitskiy
Маркетплэйс для предпринимателей? WTF? Кому это нужно? Почему не маркетплэйс для водителей Жигулей? Что это вообще такое?
Максим ОпилкинOleg
Рынок только торговых точек у дома оценивается в 120 - 150 000.
не так много, как физиков, но и LTV больше в 100 раз.
Что не так?
Oleg DubovitskiyМаксим
Ну хотя да...простите, внутренний диванный критик взял верх в нелегкой внутренней борьбе)
Максим ОпилкинOleg
Так легко сдаетесь? :)
Oleg DubovitskiyМаксим
Пивот - особенность стартаперов)
Николай Пантелеев
А мне, видите ли, было отказано в регистрации, т.к. есть минимальный объем SKU(
У них этот объем от 100 единиц. Производители, которые делают качественный товар, но в товарной матрице у них, допустим, 50SKU, такие партнеры им не нужны.
Именно поэтому, когда упоминаешь про этот маркетплейс, идет резонный вопрос- "кто это?". Так там и останется :)
alex twit
руководитель сервиса Алексей Ширяев - брат того самого Ширяева?
Дмитрий Тенетович
прочитал как "начали продавать физлиц". что, впрочем, не далеко от реального положения вещей с учетом того как лихо зеленый банк сливает базы отказников по ипотеке другим банкам.