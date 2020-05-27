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Торговля
Галина Мубаракшина
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Ритейлеры одежды и обуви запланировали распродажи после открытия магазинов — на складах осталось много товаров Материал редакции

Компаниям нужно расплачиваться с поставщиками и покупать коллекции нового сезона, говорят участники рынка.

12 комментариев
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После открытия офлайновых точек многие ритейлеры одежды и обуви будут проводить распродажи, чтобы привлечь покупателей и возместить часть упущенных доходов, рассказали РБК компании.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, компании пропустили половину весенне-летнего сезона. Остатки товаров в сети Ostin из-за кризиса оказались на 20-30% больше, чем обычно, в сети Street Beat они также «значительны», рассказали агентству представители компаний.

Многие компании уже проводят онлайн-распродажи, отмечает РБК. По информации консалтинговой компании Bain & Company, массовые бренды M&S, Topshop, French Connection, H&M проводят акции и дают скидки до 50%. После открытия магазинов акции перейдут в офлайн, предположила эксперт Bain & Company Ирина Куликова.

Familia увеличила скидки на остатки зимней одежды и на весенне-летние товары, сообщила РБК гендиректор сети Светлана Можаева. «Нужно рассчитаться с поставщиками по докризисным поставкам, чтобы наполнить магазины осенне-зимним ассортиментом к осени», — добавила она.

С 30 марта по 11 мая 2020 года в России были объявлены «нерабочие» дни — в это время работа многих компаний, в том числе непродуктового ритейла, была приостановлена. Сейчас с некоторыми ограничениями ритейлеры могут работать в Белгородской, Калининградской, Волгоградской и Нижегородской областях, указывает РБК. В Москве такие компании смогут работать после нового этапа снятия ограничений, который анонсировала мэрия столицы.

#новость #ритейлеры

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Антон

17

Сначала поднимем цены, а потом сделаем вид, что скидка

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Вася Пражкин

10

 на складах осталось много товаров

А вот у покупателей денег осталось немного.

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Дмитрий Ка

5

Ага, конечно, как в «Чёрные пятницы»: подняли цены и наклеили «Скидка 50%».

Ответить

Дмитрий Ка

Дмитрий
4

Из-за этих идиотов пол страны на алиэкспрессах и ибеях одежду покупают.

Ответить

Дмитрий Ка

Дмитрий
3
Ответить

Paul An

Дмитрий
0

Юникло в принципе очень не приятная компания, что касается возврата полное мудачество руководства отдельных магазинов.

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Сергей Мазур

Paul
0

от магазина зависит. но думаю можно на них надавить

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Nikolay Pomeschenko

1

Круто, давно пора обновить гардероб. 
Продам акции crocs и куплю новые crocs )))

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er.david

0

Какая тут логика?
Покупать продукты можно, а одежду и обувь нет.
Театр абсурда.

Ответить

Oleg Dubovitskiy

er.david
1

Причём тут это? Покупайте все, что вашей душе угодно! 

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Marsel Gizatullin

er.david
0

Здесь же речь идёт о местах взаимодействия/соприкосновения людей. Чтобы уменьшить распространение чего-то, что передается между людьми при близком контакте и/или же остается на поверхности после соприкосновения больного с этой самой поверхностью, логично сократить эти самые возможности/места, где люди могут взаимодействовать до необходимого минимума.

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Anderson Silva

0

О, распродажы. Мне над кепку купить и джинсы :/

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