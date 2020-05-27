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Компаниям нужно расплачиваться с поставщиками и покупать коллекции нового сезона, говорят участники рынка.
После открытия офлайновых точек многие ритейлеры одежды и обуви будут проводить распродажи, чтобы привлечь покупателей и возместить часть упущенных доходов, рассказали РБК компании.
Из-за ограничений, связанных с пандемией, компании пропустили половину весенне-летнего сезона. Остатки товаров в сети Ostin из-за кризиса оказались на 20-30% больше, чем обычно, в сети Street Beat они также «значительны», рассказали агентству представители компаний.
Многие компании уже проводят онлайн-распродажи, отмечает РБК. По информации консалтинговой компании Bain & Company, массовые бренды M&S, Topshop, French Connection, H&M проводят акции и дают скидки до 50%. После открытия магазинов акции перейдут в офлайн, предположила эксперт Bain & Company Ирина Куликова.
Familia увеличила скидки на остатки зимней одежды и на весенне-летние товары, сообщила РБК гендиректор сети Светлана Можаева. «Нужно рассчитаться с поставщиками по докризисным поставкам, чтобы наполнить магазины осенне-зимним ассортиментом к осени», — добавила она.
С 30 марта по 11 мая 2020 года в России были объявлены «нерабочие» дни — в это время работа многих компаний, в том числе непродуктового ритейла, была приостановлена. Сейчас с некоторыми ограничениями ритейлеры могут работать в Белгородской, Калининградской, Волгоградской и Нижегородской областях, указывает РБК. В Москве такие компании смогут работать после нового этапа снятия ограничений, который анонсировала мэрия столицы.
на складах осталось много товаров
А вот у покупателей денег осталось немного.
Ага, конечно, как в «Чёрные пятницы»: подняли цены и наклеили «Скидка 50%».
Из-за этих идиотов пол страны на алиэкспрессах и ибеях одежду покупают.
Круто, давно пора обновить гардероб.
Продам акции crocs и куплю новые crocs )))
Какая тут логика?
Покупать продукты можно, а одежду и обувь нет.
Театр абсурда.
Здесь же речь идёт о местах взаимодействия/соприкосновения людей. Чтобы уменьшить распространение чего-то, что передается между людьми при близком контакте и/или же остается на поверхности после соприкосновения больного с этой самой поверхностью, логично сократить эти самые возможности/места, где люди могут взаимодействовать до необходимого минимума.
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