Компаниям нужно расплачиваться с поставщиками и покупать коллекции нового сезона, говорят участники рынка.

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После открытия офлайновых точек многие ритейлеры одежды и обуви будут проводить распродажи, чтобы привлечь покупателей и возместить часть упущенных доходов, рассказали РБК компании.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, компании пропустили половину весенне-летнего сезона. Остатки товаров в сети Ostin из-за кризиса оказались на 20-30% больше, чем обычно, в сети Street Beat они также «значительны», рассказали агентству представители компаний.

Многие компании уже проводят онлайн-распродажи, отмечает РБК. По информации консалтинговой компании Bain & Company, массовые бренды M&S, Topshop, French Connection, H&M проводят акции и дают скидки до 50%. После открытия магазинов акции перейдут в офлайн, предположила эксперт Bain & Company Ирина Куликова.

Familia увеличила скидки на остатки зимней одежды и на весенне-летние товары, сообщила РБК гендиректор сети Светлана Можаева. «Нужно рассчитаться с поставщиками по докризисным поставкам, чтобы наполнить магазины осенне-зимним ассортиментом к осени», — добавила она.