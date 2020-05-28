Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
В магазине можно взять необходимые продукты и сразу выйти — деньги спишутся с карты через специальное приложение.
«Азбука вкуса» в деловом центре «Москва-Сити» в закрытом режиме тестирует технологию без касс и продавцов. Партнёрами проекта выступают «Сбербанк» и Visa. TJ посетил магазин и показал, как он выглядит.
Чтобы зайти в магазин, нужно приложить к турникету QR-код в специальном мобильном приложении Take&Go от «Сбербанка» с привязанной банковской картой.
Пока без касс и продавцов работает только небольшой отдел с отдельным входом. Остальная часть магазина работает как обычно.
Чтобы купить продукт, его нужно просто взять с полки — он автоматически появится в виртуальной корзине в Take&Go, а после выхода из магазина деньги спишутся с привязанной карты. Ассортимент и количество товара на полках отслеживается с помощью компьютерного зрения.
Товары отделены друг от друга пластиковыми перегородками — если покупатель передумал брать товар, то его нужно вернуть на то же место, он исчезнет из корзины.
Отслеживать покупки в виртуальной корзине в реальном времени нельзя, пишет TJ. Чек и сумму покупок можно увидеть только после выхода через турникет.
А что если по ошибки поставили не на ту полку? Или взял один продукт а по ошибке пробился другой? Но деньги уже списали.
Тоже интересно. В этом плане у Amazon GO все четко — вы можете запросить за любой товар возврат и его сделают, даже если блюдо было просто невкусное. И если что-то не пробилось — Amazon признает своей ошибкой и не заставляет платить покупателя. А тут на выходе охранник по чеку проверяет 😕 Будем надеятся, что временно...
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