В магазине можно взять необходимые продукты и сразу выйти — деньги спишутся с карты через специальное приложение.

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«Азбука вкуса» в деловом центре «Москва-Сити» в закрытом режиме тестирует технологию без касс и продавцов. Партнёрами проекта выступают «Сбербанк» и Visa. TJ посетил магазин и показал, как он выглядит.

TJ

Чтобы зайти в магазин, нужно приложить к турникету QR-код в специальном мобильном приложении Take&Go от «Сбербанка» с привязанной банковской картой.

TJ

TJ

TJ

Пока без касс и продавцов работает только небольшой отдел с отдельным входом. Остальная часть магазина работает как обычно.

TJ

Чтобы купить продукт, его нужно просто взять с полки — он автоматически появится в виртуальной корзине в Take&Go, а после выхода из магазина деньги спишутся с привязанной карты. Ассортимент и количество товара на полках отслеживается с помощью компьютерного зрения.

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Товары отделены друг от друга пластиковыми перегородками — если покупатель передумал брать товар, то его нужно вернуть на то же место, он исчезнет из корзины.

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Отслеживать покупки в виртуальной корзине в реальном времени нельзя, пишет TJ. Чек и сумму покупок можно увидеть только после выхода через турникет.