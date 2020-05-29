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Торговля
Галина Мубаракшина
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«Почта России» начала развозить лекарства от поставщиков в аптеки и запланировала заняться их доставкой россиянам Материал редакции

Выйти на рынок доставки лекарств ей будет непросто, считают эксперты.

  • «Почта России» планирует поэтапно выйти на рынок доставки лекарств — госкомпания начала доставлять лекарства от дистрибьюторов в аптеки, пишет «Коммерсантъ».
  • Организация не называет партнёров, указывая, что это «профильные маркетплейсы».
  • На первом этапе «Почта России» доставляет лекарства, не требующие особых условий хранения и транспортировки. На втором она планирует доставлять «более сложные товары, требующие лицензирования».
  • Третий этап развития сервиса — доставка лекарств конечным покупателям.
  • Выход на рынок доставки лекарств потребует от госкомпании дополнительных инвестиций, рассказали газете эксперты. Это, в частности, курьеры и транспорт, настройка ИТ-систем для участия в национальной системе маркировки.
  • Курьерскую доставку лекарств уже предлагают Goods.ru, «Монастырёв» и eapteka.ru, другие аптечные сети рассматривают такую возможность. Доставкой интересуются iGooods, Delivery Club, «Беру» и Wildberries.
  • Госдума приняла законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами в апреле 2020 года. Онлайн-торговля разрешена аптечным сетям, за исключением ИП, в которые, в частности, входят не менее 10 точек.
  • 27 мая первые разрешения Росздравнадзора на дистанционную торговлю лекарствами получили ЗАО «Эркафарм», ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма», ООО «Аптечная сеть 03».

#новость #лекарства #доставка #почтароссии

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Stas Kokin

5

Не взлетит, у лекарств есть срок годности

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George Khrustalev

2

Ничего не хочу сказать плохого, но сначала бы они научились почту доставлять, а потом уже лекраства🤷🏼‍♂️

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Юрий Глотов

George
0

Пять дней с Северо-Запада в Поволжье, вроде, научились. Хотя в том году письмо заказное по Питеру почти месяц шло)

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Pavel Voronkov

George
0

Из Москвы все уходит и приходит на ура.
Дешевле, качественнее и быстрее сдека.

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Oleg Berezan

2

Лекарства нужно будет заказывать ещё до диагностирования симптомов. 🙂

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Oleg Berezan

1

Хотя всё идёт к тому, что Собянин просто запретит всем болеть. А если уж и заболел, то знай, что лекарства тебе отправят «Почтой России».

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Ivan Matveev

1

Тред с комментариями людей их нулевых, не пользующимися услугами ПР, видимо. Почта давно стала очень хорошо доставлять, конкурируя с коммерческими службами. 

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Азат Бикметов

0

Они решили увеличить смертность доверив лекарства почте России))

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Антон

0

Если только не срочно 

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alex twit

0

За все Почта берется смело, всё превращается в говно
а если за почту берется, то просто тратит меньше сил

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Yuri Ahmedov

0

Письма и квитанции по почте это архаизм. Уже давно для этих целей можно было сделать сайт агрегатор. И развивать направления приносящие деньги. Но почта это не про прибыль, и пенсионеров привыкших платить н почте никуда не денешь. 

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