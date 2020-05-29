Выйти на рынок доставки лекарств ей будет непросто, считают эксперты.
- «Почта России» планирует поэтапно выйти на рынок доставки лекарств — госкомпания начала доставлять лекарства от дистрибьюторов в аптеки, пишет «Коммерсантъ».
- Организация не называет партнёров, указывая, что это «профильные маркетплейсы».
- На первом этапе «Почта России» доставляет лекарства, не требующие особых условий хранения и транспортировки. На втором она планирует доставлять «более сложные товары, требующие лицензирования».
- Третий этап развития сервиса — доставка лекарств конечным покупателям.
- Выход на рынок доставки лекарств потребует от госкомпании дополнительных инвестиций, рассказали газете эксперты. Это, в частности, курьеры и транспорт, настройка ИТ-систем для участия в национальной системе маркировки.
- Курьерскую доставку лекарств уже предлагают Goods.ru, «Монастырёв» и eapteka.ru, другие аптечные сети рассматривают такую возможность. Доставкой интересуются iGooods, Delivery Club, «Беру» и Wildberries.
- Госдума приняла законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами в апреле 2020 года. Онлайн-торговля разрешена аптечным сетям, за исключением ИП, в которые, в частности, входят не менее 10 точек.
- 27 мая первые разрешения Росздравнадзора на дистанционную торговлю лекарствами получили ЗАО «Эркафарм», ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма», ООО «Аптечная сеть 03».
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Stas Kokin
Не взлетит, у лекарств есть срок годности
George Khrustalev
Ничего не хочу сказать плохого, но сначала бы они научились почту доставлять, а потом уже лекраства🤷🏼♂️
Юрий ГлотовGeorge
Пять дней с Северо-Запада в Поволжье, вроде, научились. Хотя в том году письмо заказное по Питеру почти месяц шло)
Pavel VoronkovGeorge
Из Москвы все уходит и приходит на ура.
Дешевле, качественнее и быстрее сдека.
Oleg Berezan
Лекарства нужно будет заказывать ещё до диагностирования симптомов. 🙂
Oleg Berezan
Хотя всё идёт к тому, что Собянин просто запретит всем болеть. А если уж и заболел, то знай, что лекарства тебе отправят «Почтой России».
Ivan Matveev
Тред с комментариями людей их нулевых, не пользующимися услугами ПР, видимо. Почта давно стала очень хорошо доставлять, конкурируя с коммерческими службами.
Азат Бикметов
Они решили увеличить смертность доверив лекарства почте России))
Антон
Если только не срочно
alex twit
За все Почта берется смело, всё превращается в говно
а если за почту берется, то просто тратит меньше сил
Yuri Ahmedov
Письма и квитанции по почте это архаизм. Уже давно для этих целей можно было сделать сайт агрегатор. И развивать направления приносящие деньги. Но почта это не про прибыль, и пенсионеров привыкших платить н почте никуда не денешь.