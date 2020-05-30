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Торговля
Андрей Фролов
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IKEA возобновит работу трёх магазинов в Москве с 3 июня и введёт ограничение по количеству покупателей Материал редакции

Остальные магазины пока закрыты из-за пандемии.

  • 3 июня 2020 года IKEA возобновит работу трёх магазинов: «Теплый стан», «Ходынское поле» и дизайн-студию «IKEA Ботанический сад». Остальные магазины, как и раньше, закрыты из-за пандемии до дальнейшего уведомления, в Москве IKEA была закрыта 26 марта.
  • Количество посетителей в магазинах ограничат, за этим будут следить системы подсчёта посетителей. Посетителей обяжут носить маски и перчатки согласно правилам региона, также их просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
  • В магазинах останутся закрытыми ресторан, бистро, магазин со шведскими продуктами, а также детские комнаты и игровые зоны.
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www.ikea.com

#новость #ikea

Андрей Фролов
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