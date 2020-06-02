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Торговля
Лиана Липанова
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«Яндекс.Маркет» предложил отказаться от поэтапного начала онлайн-продаж алкоголя и разрешить торговлю через агрегаторы Материал редакции

Поэтапную легализацию предлагал Минфин в предыдущей версии законопроекта об онлайн-продажах алкоголя.

4 комментария
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Несколько участников правительственной рабочей группы по «регуляторной гильотине», включая представителей «Яндекс.Маркета», разработали поправки к законопроекту об онлайн-торговле алкоголем. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на одного из участников группы.

Предыдущая версия, разработанная Минфином, предполагала поэтапную легализацию: с 2021 года планировалось разрешить производителям и оптовикам продавать российские вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, а после — крепкий алкоголь и пиво. Розничные продавцы смогли бы начать онлайн-продажу с 2023 года.

Новая версия предлагает отказаться от поэтапной легализации, а также разрешить продажу сайтам, принадлежащим не только продавцам, но и агрегаторам информации о товарах. В первой версии проекта уточнения для агрегаторов не было, отмечает газета.

Агрегаторы, включая «Яндекс.Маркет», могут размещать на своих площадках информацию об алкоголе и без лицензии на продажу, объяснил представитель Минфина. Однако доставка алкоголя сторонней курьерской службой размывает ответственность за нарушение правил торговли, отмечает президент Союза производителей алкогольной продукции и вице-президент ГК «Руст» Игорь Косарев.

Согласно новому документу, за действия стороннего курьера будет отвечать продавец. Кроме того, при доставке алкоголя должны соблюдаться установленные ограничения по времени, говорится в документе. Курьеры должны будут проверять документы покупателя при получении заказа.

Кроме того, в предыдущей версии проекта разрешалось торговать алкоголем только сайтам в специальной доменной зоне .egais.ru. Новый документ предлагает подключать к онлайн-продажам сайты в доменных зонах .ru или .рф: так все крупные онлайн-гипермаркеты и маркетплейсы смогут добавить в ассортимент алкоголь, а не создавать отдельную онлайн-площадку для торговли алкоголем.

#новость

Лиана Липанова
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joji b

2

ученые так быстрее вакцину создадут чем они доставку алкоголя легализуют

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Константин Полухтин

1

Плакала половина нашей пивоварни

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AL AL

1

Водка. Ищите скоро в багажниках всех яндекс-такси и коробках всех ндекс-курьеров)))))))

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Igor Karklin

0

Сейчас можно доставлять алкоголь на дом, надо быть баром с ОКВЭД кейтеринга

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