Сервис «Самокат» запустил доставку продуктов в Подмосковье и Ленобласти
Материал редакции
Компания смогла расширить покрытие благодаря партнёрству с каршерингами.
Сервис экспресс-доставки продуктов и непродовольственных товаров «Самокат» на Московскую и Ленинградскую области, рассказали vc.ru в компании.
Доставкой заказов займутся курьеры «Самоката» на автомобилях каршерингов YouDrive и «Делимобиль», с которыми компания сотрудничает с апреля 2020 года.
Срок доставки — 40-60 минут, минимальная сумма заказа — от 500 до 1000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге, где «Самокат» уже работает, условия останутся прежними: доставка за 15-30 минут и минимальная сумма заказа от 100 рублей.
В апреле 2020 года «Самокат» отчитался об 1 млн выполненных заказов. Их количество выросло в 2,5 раза по сравнению с январём, и пандемия ускорила рост, объясняли в компании.
Михаил Синицын
Отличная новость, всем рекомендую данный сервис.
Julia SmirnovaМихаил
промокод же был?)
Stahovsky Igorevich Andrey
А у них по ценам как вообще?
Vlad EliseevStahovsky
Цены нормальные, но ассортимент ограничен. Зато привозят очень быстро.
Михаил Синицын
Наверное не уместно делиться промокодами), а то компания меня обвинит в убытках 🥺
Vlad Eliseev
Интересная новость, а главное актуальная. Живу в Подмосковье, уже давно их сервисом пользуюсь.
Илья Шишкунов
Интересно, как они планируют по воде доставлять, надо будет проверить их