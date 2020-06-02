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Торговля
Галина Мубаракшина
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Сервис «Самокат» запустил доставку продуктов в Подмосковье и Ленобласти Материал редакции

Компания смогла расширить покрытие благодаря партнёрству с каршерингами.

  • Сервис экспресс-доставки продуктов и непродовольственных товаров «Самокат» на Московскую и Ленинградскую области, рассказали vc.ru в компании.
  • Доставкой заказов займутся курьеры «Самоката» на автомобилях каршерингов YouDrive и «Делимобиль», с которыми компания сотрудничает с апреля 2020 года.
  • Срок доставки — 40-60 минут, минимальная сумма заказа — от 500 до 1000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге, где «Самокат» уже работает, условия останутся прежними: доставка за 15-30 минут и минимальная сумма заказа от 100 рублей.
  • В апреле 2020 года «Самокат» отчитался об 1 млн выполненных заказов. Их количество выросло в 2,5 раза по сравнению с январём, и пандемия ускорила рост, объясняли в компании.
Зоны доставки «Самокат» в Подмосковье и Ленинградской области «Самокат»

#новость #самокат #доставка

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Михаил Синицын

1

Отличная новость, всем рекомендую данный сервис.

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Julia Smirnova

Михаил
0

промокод же был?)

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Stahovsky Igorevich Andrey

0

А у них по ценам как вообще?

Ответить

Vlad Eliseev

Stahovsky
1

Цены нормальные, но ассортимент ограничен. Зато привозят очень быстро.

Ответить

Михаил Синицын

0

Наверное не уместно делиться промокодами), а то компания меня обвинит в убытках 🥺

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Vlad Eliseev

0

Интересная новость, а главное актуальная. Живу в Подмосковье, уже давно их сервисом пользуюсь.

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Илья Шишкунов

0

Интересно, как они планируют по воде доставлять, надо будет проверить их 

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