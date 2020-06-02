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Торговля
Галина Мубаракшина
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«Вкусвилл» закрыла около 60 магазинов на время пандемии и временно отказалась от развития сети в России Материал редакции

Сеть пострадала из-за пандемии, несмотря на развитие доставки, считает основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко.

  • «Вкусвилл» закрыла около 60 точек и не планирует открывать новые магазины. Об этом рассказал глава компании Андрей Кривенко.
  • Около 20 закрытых точек больше не возобновят работу, остальные «заморожены» — решение по ним будет принято ближе к октябрю 2020 года, уточнил Кривенко. В сентябре 2019 году «Вкусвилла» была 1000 точек, в мае 2020 года — свыше 1200 точек.
  • Кривенко считает, что «Вкусвилл» пострадал сильнее других продуктовых сетей, поскольку 70% его ассортимента — скоропортящаяся продукция, а люди стали ходить в магазин реже.
  • Во время «карантина» сеть развивала новые сервисы: начала устанавливать продуктовые автоматы и работать с ресторанами, доставлять продукты с «Яндекс.Такси» и Delivery Club, сделала возможным самовывоз продуктов. В мае «Вкусвилл» открыл первый магазин за рубежом — в Амстердаме.
  • В мае 2020 года онлайн-продажи сети (доставка и самовывоз) составили 15% от всей выручки, или 1,49 млрд рублей. К июню выручка от онлайн-продаж сети достигла 12%, это в 25 раз больше, чем до «карантина», уточнил Кривенко.
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#новость #вкусвилл #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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30 комментариев
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Sergey Redmi

6

Вообще, странно.
Со стороны покупателя наблюдаю постоянный рост покупателей в их магазинах в это сложное время. Люди заедают стресс вкусными штучками.
Не понимаю в чём причина их кризиса.
Возможно, дело в точках,и которые стоят в бедных районах

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Ware Wow

Sergey
17

Не понимаю в чём причина их кризиса.

Несоответствие позиционирования, реальности имхо.

вкусными штучками

Вкусные штучки есть и в других магазинах, с большим выбором и низкими ценами. И без массового фейка, что якобы эко, органик и т.п.

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Sergey Redmi

Ware
3

То есть, кризис раскрыл людям глаза и они вдруг поумнели? Не верю в разум масс

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Pavel Voronkov

Sergey
18

Кризис заставил не покупать более дорогие продукты, чем они стоят на самом деле.

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Damir Shakirov

Pavel
0

У них, единственные пожалуй, у кого реально качественные продукты. Мороженное и молоко их производства просто чудо, причём цена их собственную продукцию дешевле чем у конкурентов. Закрываются потому что в целом в стране упал спрос на 30%-40%. И никакой онлайн этому не поможет

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Vitaliy

Damir
0

Как мог упасть спрос на продукты на 40%?

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Алексей Фролов

Damir
0

у них есть свое производство?

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Alexander

Damir
0

Какие свои? Размещают заказы на региональных заводиках. У меня в магазине продается йогурт ВВ, изготовленный на нашем же районном молокозаводе. С этого же завода детям молочные продукты выдавали. Выглядит забавно, Йогурт Манго-Маракуйя Наро-Фоминского молокозавода) 

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Алексей Карпов

Sergey
6

ничего странного - для меня как для покупателя магаз ВВ отличается от 5-ки и Дикси только завышенными ценниками и наличием контейнера для сбора отработавших батареек - и мне понятна причина их кризиса - потому как ни 1-е ни 2-е отличие от остальных явно не способствует росту продаж.

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Bella Donn

Алексей
4

Для меня как покупателя во вкусвилле просто приятнее находиться. Нет ощущения что у соседнего стеллажа блеванули, у другого алкаши выбирают водку на вечер а кассирши громко орут на южных языках. В диски, перекрестках, пятерочке такое есть, во вкусвилле и азбуке не встречал. имхо

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Denis1710

Sergey
4

Вы измеряете постоянный рост покупателей только по 1 вашему магазину Вкусвилл, в который вы постоянно ходите? Соответственно данную статистику нужно раскатывать на 1200 магазинов сети?

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Ильяс Гарифуллин

Denis1710
0

По одному магазину и максимум полчаса в день. 

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Denis Krivonosov

Sergey
1

Живу рядом со вкусвилом (вот так достижение). Ну и когда хожу гулять периодически туда захожу. Количество товаров, которые продают со скидкой 40% (а во вкусвиле это только те, которые скоро испортятся) зашкаливает. Так что да, возможно брать стали действительно меньше.

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Артем Павлючук

1

А что стало с работниками ничего не написали)

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Гриша Булыжников

1

хмм, а как же заграница? нам поможет или нет?

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Bella Donn

1

В шаговой доступности (15 мин) от меня было штук 8 их магазинов. Это метро смоленская. Сейчас 3 кажется закрыли. Они тут развивались слишком агрессивно - пройти еще пять минут и будет еще один вкусвилл. 

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Василий Степанов

1

Меня стало расстраивать, что бухло и так продается до 22, а Вкусвилл почему-то стал работать до 21.

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Кирилл Половинкин

1

Дорогие продукты в период кризиса порешали всю бизнес-модель ВкусВилл 

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Alexander Ustimenko

1

Кривовато они перешли на доставку. Я в Подмосковье, магазин в 200 метрах от меня. Заморозку не возят, транспорт не позволяет. Но гибкие, договорился, чтобы мне первому привозили, не успевает растаять даже мороженое. На сайте написано, что без минимальной суммы, по факту в моем районе от 2000. Поддержка обещала исправить, ничего не исправили в итоге, так и висит инфа. Новый курьер приехал к подъезду и сказал, чтобы я спускался забирать) в итоге конечно сам принес, но я был удивлен. В плюс, что звонят с заменами, когда сроки подходят или качество овощей и фруктов не очень. В итоге основные потребности закрываю доставкой Перекрестка, ВВ по лайту типа молочки и перекусить. Ну и иногда вылазки в Дикси за бухлом, требую легалайз доставки бухашки! 

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Ivano Digital

Alexander
0

У них там баг. Есть два приложения, в одном доставка бесплатная, в другом платная :-)

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Шакиров Сергей

0

Не знаю как в других, но ВкусВилл у моего дома все время «самоизоляции» работал как обычно, а неделю назад внезапно что то осознал, и сделал вход по 4 человека, остальные на разметке у входа ждут)

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Алексей Карпов

Шакиров
2

и есть желающие ждать? - я таких у себя на местности видел только перед ПВЗ Вайлдберис - потому что он один у них в ближайшей округе - но что бы стоять в очереди у входа в сетевой магаз со жрачкой...

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Шакиров Сергей

Алексей
0

ну очереди из 4-5 человек выстроившихся в линеечку видел пару раз проходя мимо, таких очередей как в макдак в 90-х годах конечно нет)

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Антон

0

 Ха ха. Поняли в какой стране живут и что не ждать им компенсации 

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Золотое Руно

0

Туда и дорога.

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Ivan Boldyrev

0

А я думал, это потому, что они ввели обязательное ношение масок ещё до официального решения властей. Ну ок, скоропортящиеся так скоропортящиеся. 

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Влада Матва

0

Странно, потому что часто ходим мимо Вкусвилла и всегда были большие очереди+сейчас там вообще затеяли ремонт.

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Дмитрий Богданов

Влада
0

ключевое слово "мимо" =) а раньше ходили "в"

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Ivano Digital

0

Вообще не понятно, как на одном молоке можно бизнес развивать.  Так же я заметил, что отличное фермерское молоко появилось и во всех торговых сетях.

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Ware Wow

Ivano
0

фермерское молоко появилось во всех сетях

что как бы намекает.

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