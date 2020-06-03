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Торговля
Лиана Липанова
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Датский мебельный ритейлер Jysk открыл первый магазин в России Материал редакции

Открытие планировалось ещё в апреле, но дата изменилась из-за пандемии коронавируса.

  • Мебельный ритейлер Jysk, датский конкурент IKEA, открыл первый магазин в России — в московском ТДК «Тройка» на Верхней Красносельский, 3А.
  • Компания также запустила интернет-магазин со сроком доставки от трёх дней с помощью партнёрской курьерской службы — точные сроки и стоимость доставки зависят от заказа и пункта назначения, говорят в компании.
  • Jysk планировал открыть первые магазины в Москве в апреле 2020 года, но перенёс открытие из-за пандемии коронавируса. Открытие одной точки обходится в €300-350 тысяч, говорили в компании.
  • Сеть насчитывает 2877 магазинов в 52 странах.
  • В планах компании — открыть магазины и в других городах России, но точных сроков ритейлер не называет.

#новость #jysk

Лиана Липанова
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Mitya Vol

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Это уже третья попытка на российском рынке, так? В прошлые разы были кризисы, сейчас короновирус ))) надеюсь выживут в этот раз.

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Yeni Benim

0

Очень вовремя, а то старый диван я уже пролежал на карантине

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Вася Пражкин

0

@Лиана Липанова Jysk - не конкурент IKEA. Jysk специализируется на дешевых товарах и ограниченном выборе.

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