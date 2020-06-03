Каждый технопарк обойдётся компании в 2,5-7,5 млрд рублей и создаст до 6000 рабочих мест.

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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук попросила президента Владимира Путина о поддержке проекта технопарков, который ритейлер планирует запустить для бизнеса. Об этом она заявила на совещании о ситуации в лёгкой промышленности.

Технопарки Wildberries — центры площадью от 50 тысяч до 150 тысяч м², в которых будут объединены цеха, склады, офисы, шоу-румы и другая необходимая инфраструктура для предпринимателей, объяснила Бакальчук. Также там будут созданы коворкинги с необходимым оборудованием для производств.

В каждый технопарк Wildberries планирует инвестировать от 2,5 млрд до 7,5 млрд рублей. Проект позволит дополнительно создать от 2000 до 6000 рабочих мест в каждом регионе и обеспечить поступление в бюджет от 500 млн до 1,5 млрд рублей в год от каждого технопарка, добавила Бакальчук.

По её словам, компания планирует запустить пилотный проект с Ивановской областью. Сколько всего планируется создать таких центров, она не уточнила.

Для развития проекта Бакальчук попросила президента о господдержке: в частности, распространить на этот проект меры поддержки, которые существуют на Территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и в Особых экономических зонах (ОЭЗ).