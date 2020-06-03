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Торговля
Татьяна Боброва
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Основательница Wildberries анонсировала создание технопарков для бизнеса и попросила Владимира Путина о поддержке Материал редакции

Каждый технопарк обойдётся компании в 2,5-7,5 млрд рублей и создаст до 6000 рабочих мест.

44 комментария
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук попросила президента Владимира Путина о поддержке проекта технопарков, который ритейлер планирует запустить для бизнеса. Об этом она заявила на совещании о ситуации в лёгкой промышленности.

Технопарки Wildberries — центры площадью от 50 тысяч до 150 тысяч м², в которых будут объединены цеха, склады, офисы, шоу-румы и другая необходимая инфраструктура для предпринимателей, объяснила Бакальчук. Также там будут созданы коворкинги с необходимым оборудованием для производств.

В каждый технопарк Wildberries планирует инвестировать от 2,5 млрд до 7,5 млрд рублей. Проект позволит дополнительно создать от 2000 до 6000 рабочих мест в каждом регионе и обеспечить поступление в бюджет от 500 млн до 1,5 млрд рублей в год от каждого технопарка, добавила Бакальчук.

По её словам, компания планирует запустить пилотный проект с Ивановской областью. Сколько всего планируется создать таких центров, она не уточнила.

Для развития проекта Бакальчук попросила президента о господдержке: в частности, распространить на этот проект меры поддержки, которые существуют на Территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и в Особых экономических зонах (ОЭЗ).

Проект технопарков станет продолжением проекта центров экспертизы Wildberries, уточнила Бакальчук. В них компания проводит для производителей и поставщиков семинары по работе с площадкой и возможностям интернет-магазина. Ритейлер развивает проект с июля 2019 года, на март 2020 года у него было 18 таких центров.

#новость #wildberries

Татьяна Боброва
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44 комментария
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Konstantin_Andreevich

19

Выскажу версию друга, что Татьяна лишь ширма какого-то влиятельного человека или группы людей. Уж слишком туманным и лёгким кажется путь от домохозяйки с тремя детьми до её нынешнего статуса в масштабах страны.

Ответить

Артур Логвинов

Konstantin_Andr…
3

Это Россия, здесь любой крупный бизнес это ширма. А когда это не ширма, твой бизнес отжимают силовики.

Ответить

Ивановский Иван

Konstantin_Andr…
–1

У них не очень большая прибыль, до полумиллиарда рублей и 2 учера женщина 99% мужчина 1%. Это даже не крупный бизнес.

Ответить

Alexey Ivanov

Ивановский
8

Икзперды на виси. 225 миллиардов оборот в 2019 году. Крупнейший онлайн-ритейлер в РФ.

Ответить

Ивановский Иван

Alexey
1

Крупнейший онлайн-ритейлер в РФ это Алиэкспресс

Ответить

Sht_Anton

Ивановский
2

Это очень крупный бизнес в рамках страны с оборотом под 4 млрд $

Ответить

Кирилл Макеев

Konstantin_Andr…
0

Выскажу версию подруги, что Сергей Галицкий лишь ширма какого-то влиятельного человека или группы людей. Уж слишком туманным и лёгким кажется путь от продавца помидоров до его нынешнего статуса в масштабах страны.

Ответить

Эдуард Балагуров

Кирилл
0

Тссссс..... Серёга просил не палить его.

Ответить

Андрей Филлипов

Konstantin_Andr…
0

Все владельцы наших заводов и пароходов, олигархи всякие, - лишь ширма. Так же, как ширма и Бориска, который лишь озвучивает участь несчастных олигаршат местного разлива. Олигархам позволено было грабить Россию, чтобы потом их награбленное и увезённое в Лондон можно было легко забрать. Там даже заморачиваться не будут. Объявят сверхдоходы «нажитыми преступным путём» и усё. Могут шарфики покупать покрепче.

Ответить

Влад Ижевский

Konstantin_Andr…
0

Вы послушайте её интервью, поймете, что она пиздец хитрая, косящая под наивную дуру. Но, конечно, не одна. Большие дела не делаются в одиночку, но это уже очки розовые нужно снимать, чтобы это не шокировало))

Ответить

Эдуард Балагуров

5

К развитию предпринимательства эти "технопарки" будут иметь самое что ни на есть вообще никакое отношение.

Ответить

Илья Тепляков

3

Здравый шаг в нужное время

Ответить

Андрей Епанчинцев

3

Типа производственный коворкинг? Вместо классического места: стол, стул, принтер будет стол, стул, станок? И типа под боком фото студия, склад?

Ответить

Эдуард Балагуров

3

Расширяется: хочет шить шмот сама. Поставить помещения и оборудование, пригнать гастеров, и чтобы чиновники не трогали. 
Назвать банальные вещи технопарком не очень креативно. 

Ответить

Nikolay Werner

0

Вот это правильный ход. Я сам Путина оч не люблю, но есть факт: он уже и ещё долго. Нравится это или нет, но оно так, а дела делать надо. Тем и отличаются люди дела от пиз...лов: одни только хейтить умеют, другие пытаются что-то создавать в имеющихся условиях.

Ответить

Aleksey Goncharov

Nikolay
3

Путин-то создавать? Он же силовик. У него хорошо получается мочить в сортире террористов. А в последнее время вполне успешно там же мочит предпринимателей. То есть, пардон, жуликов

Ответить

Месье Никита

Aleksey
1

Да и мочить в сортире, будем честны, не очень-то и  получается. Только тех, кто сильно слабже. 

Ответить

/ /

Месье
1

Бабулек без маски.

Ответить

Антон

2

Ещё утром подумал, какого хера утром новости пришли о совещании по поддержке лёгкой промышленности 

Ответить

/ /

0

Нашла у кого просить.

Ответить

Антон

/
1

Там и просить не надо. Так... Губами прикоснуться... 

Ответить

Андрей Муханов

–1

Здесь, я так полагаю, она просит не финансовую поддержку, а отсутствие бюрократических препятствий.
Сама Наталья сколотила своё состояние с нуля, не имея связей "покровителей". Думаю, она способна создать дополнительные рабочие места в этот сложный период.

Ответить

Андрей Муханов

Андрей
0

Пробую новую финансовую поддержку. Ищу того, кто может меня обеспечить, как содержанку.

Ответить

Максим Горький

0

центры экспертизы Wildberries, в которых компания рассказывает предпринимателям о работе с площадкой и возможностях электронной коммерции -  очень сложное название, что они там делают на самом деле ?

Ответить

Mikhail Mishin

Максим
3

Валенки ебут...

Ответить

Mikhail Mishin

Максим
0

Ну может что нибудь еще нелегальное

Ответить

Alex Kuz

Mikhail
3

делят на ноль

Ответить

Mikhail Mishin

1

С кадрами проблема будет в Ивановской области...

Ответить

Michael Tretyak

0

Интересно посмотреть на эволюцию этих технопарков со временем.

Ответить

Help lawyer

Michael
0

Легко: 2020й:

Ответить

Help lawyer

Help
0

2021й:

Ответить

Ivan Marko

Help
0

Эта картинка тянется с 2000х..

Ответить

Андрей Муханов

0

Извините, но я гей. Не знаю, что на меня нашло, простите. 

Ответить

Mikhail Mishin

Андрей
0

То есть если тебя оскорбить, ты будешь в суд подавать за принижение сексуальных меньшинств, я правильно понял?

Ответить

Андрей Муханов

Mikhail
0

А тебе нравится унижать людей?

Ответить

Mikhail Mishin

Андрей
0

А у тебя тоже дурацкая привычка - отвечать вопросом на вопрос?

Ответить

Андрей Муханов

Mikhail
0

Я тебя не ЛЮБЛЮ!

Ответить

Mikhail Mishin

Андрей
0

Не дружил Андрюша с мылом и в итоге стал педрилом)))

Ответить

Месье Никита

Андрей
0

Не извиним. 

Ответить

Мовлам Аманов

0

Женщина столько лет оставалась в тени.
Оказывается копит энергию)

Ответить

Ivan Marko

0

Вообще решение давно просится, а то действительно стол, стул и четыре стены, деятельность скатывается до тупой коммерции. Про регионы не забудьте в таком случае.
Тут ещё проблема с кадрами локально. Ощущение что люди не поспевают за временем.
С теми трудностями с которыми сейчас люди сталкиваются, it специалисты уже лет 10 живут в этом, разрыв в сознании лет 5 точно. Поколение тиктока..

Ответить

Alex Chernyshev

–1

'будут объединены цеха, склады, офисы, шоу-румы и другая необходимая инфраструктура для предпринимателей,'

Скажите ей кто-нибудь что цеха сначала надо вывезти из Италии и Германии, ну или из Китая - бюджетный вариант.
Ну и держать офис на складе ( тем более шоурум ) - развлечение то еще. Примерно как жить в деревне. Не для всех вообщем.

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Денис Губачёв

–1

Бред строить в Иваново за 50тр за 1кв.м) Валдберис принадлежит китайцам, эта бабища номинальное лицо. Не удивлюсь что китайцы придумали как на нашей, пока ещё территории, построить для себя производственные площадки. Да ещё и за наши бюджетные деньги, так же как наши "умники из Газпрома" построили трубу в Китай, а тех их кинули, и покупают нефть дешевле у арабов.

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Alex Kuz

Денис
0

что то все у вас в кучу смешалось

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