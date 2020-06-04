Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Татьяна Боброва
852

Аптечные сети заявили о падении выручки на 30% на фоне пандемии и попросили пересмотреть условия аренды Материал редакции

Участники рынка подписали декларацию с правилами работы: она позволит сохранить бизнес и рабочие места.

  • Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) подготовила декларацию о добросовестном сотрудничестве на рынке аренды во время пандемии Covid-19, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
  • Декларацию подписали 19 аптечный сетей — «Ригла», «Неофарм», «Эркафарм», «Аптеки Вита», «Ирис», «Аптеки Невис» и другие. По данным РААС, выручка аптек из-за пандемии снизилась на 30%, поэтому необходимо пересмотреть условия аренды.
  • Документ устанавливает правила — в частности, участники соглашения должны информировать отрасль, если владелец помещения откажется от пересмотра условий и разорвёт договор аренды. Другое правило рекомендует подписавшимся не заключать до 31 декабря 2020 года договоры на помещения, где ранее были другие аптеки участников соглашения.
  • По данным DSM Group, российский фармрынок сократился в апреле 2020 года более чем на 30%. Несмотря на разрешение работать во время «карантина» некоторые аптечные сети закрыли часть точек из-за падения трафика, писал в конце мая 2020 года «Коммерсантъ». Например, «Эркафарм» к концу апреля закрыла 102 точки, «Мелодия здоровья» — 37, «Неофарм» — 30.

#новость #аптеки

Татьяна Боброва
+40 189
3
1
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043f\u0442\u0435\u043a\u0438"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 131972, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Jun 2020 16:06:53 +0300", "is_special": false }
Лаборатория качества
Уходим в online: как в «коронавирусной» спешке защитить себя от возможных потерь
Команда разработчиков Microsoft каждый месяц допускает 30 тысяч ошибок в коде, а ведь ее системами пользуются…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Gregory Golovanov

10

Это люди перестали покупать всякие эвалары четотамфероны и мумиё. Всё нормально 😆

Ответить

Alexey Bo

Gregory
6

Ты про фуфломецин забыл

Ответить

Sasha Bochkin

Gregory
2

Все проще. Других болезней не стало. А от ковида еще не продают в аптеках.

Ответить

Vitold Sedyshev

1

Просто активно начали развивать доставку из аптек, так как решено меньше собирать в одном аптечном помещении заболевших.

Ответить

Антон

Vitold
0

Спасибо, кэп🤓

Ответить

Serge Tikhonenko

1

Вот тебе и раз. И это при том, что аптеки не закрывали ни на 1 день. Падение продаж фуфломицына? Народ о чем-то стал догадываться?

Ответить

Leo Uvarov

Serge
0

возможно народ опасается ходить в аптеки, чтобы не подхватить вирус - что разумно, на мой взгляд.

Ответить

Arthur Niazyan

0

Маски по 80 р. продавать больше не могут...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Embacy
Подписан
Отписаться
Как мы подружили безудержный дизайн сайта с интерфейсом
Мы в Embacy считаем, что сайт должен выделяться и запоминаться, а интерфейс – быть функциональным. В теории все логично…
0
Vinci
Подписан
Отписаться
PR-ликбез: ТОП-5 вопросов стартапов к менторам EMERGE
1-3 июня в онлайн-формате прошла международная конференция о новых технологиях и глобальных продуктах EMERGE, где Vinci…
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Издержки задержки: как платформа Hacktory мигрировала на Яндекс.Облако
Hacktory — это платформа для онлайн-обучения информационной безопасности.Образовательные курсы разрабатывает команда оп…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Викторович
за день
"Мы обнаружили, что вы подписаны на Навального. С его помощью геи начнут усыновлять детей из детдомов. Чтобы продолжить пользоваться своими деньгами, отпишитесь от Навального" Искренне ваши, техподдержка Газпромбанка
Приложение «Газпромбанка» решает, какими приложениями можно пользоваться, а какими нет
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

evilnw

Reuters: «Сбербанк» ведёт…

Андрей Андреевич

Основательница Wildberries…

Dan Grigoryev

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…

Денис Демидов

Основательница Wildberries…

Артём Трубович

Основательница Wildberries…

BR Systems

Облачный сервис для организации…

Максим Мостовой

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…

Ozon

Товар из-за рубежа на Ozon

Ильяс Гарифуллин

«Яндекс» показал новое…

Денис Демидов

Основательница Wildberries…

Laugh Radiant

Как «Яндекс.Деньги» меня…

BR Systems

Облачный сервис для организации…

Serge Tikhonenko

Безумцы всех умней: как…

Георгий

Ozon наживается на пандемии…

BR Systems

Облачный сервис для организации…

Артём Трубович

Основательница Wildberries…

Leo Uvarov

Аптечные сети заявили о падении…

Алексей Патрин

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…

Serge Tikhonenko

Аптечные сети заявили о падении…

vic buynoff

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…