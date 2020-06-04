Участники рынка подписали декларацию с правилами работы: она позволит сохранить бизнес и рабочие места.
- Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) подготовила декларацию о добросовестном сотрудничестве на рынке аренды во время пандемии Covid-19, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
- Декларацию подписали 19 аптечный сетей — «Ригла», «Неофарм», «Эркафарм», «Аптеки Вита», «Ирис», «Аптеки Невис» и другие. По данным РААС, выручка аптек из-за пандемии снизилась на 30%, поэтому необходимо пересмотреть условия аренды.
- Документ устанавливает правила — в частности, участники соглашения должны информировать отрасль, если владелец помещения откажется от пересмотра условий и разорвёт договор аренды. Другое правило рекомендует подписавшимся не заключать до 31 декабря 2020 года договоры на помещения, где ранее были другие аптеки участников соглашения.
- По данным DSM Group, российский фармрынок сократился в апреле 2020 года более чем на 30%. Несмотря на разрешение работать во время «карантина» некоторые аптечные сети закрыли часть точек из-за падения трафика, писал в конце мая 2020 года «Коммерсантъ». Например, «Эркафарм» к концу апреля закрыла 102 точки, «Мелодия здоровья» — 37, «Неофарм» — 30.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043f\u0442\u0435\u043a\u0438"],
"comments": 8,
"likes": 1,
"favorites": 3,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "trade",
"id": 131972,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 04 Jun 2020 16:06:53 +0300",
"is_special": false }
Gregory Golovanov
Это люди перестали покупать всякие эвалары четотамфероны и мумиё. Всё нормально 😆
Alexey BoGregory
Ты про фуфломецин забыл
Sasha BochkinGregory
Все проще. Других болезней не стало. А от ковида еще не продают в аптеках.
Vitold Sedyshev
Просто активно начали развивать доставку из аптек, так как решено меньше собирать в одном аптечном помещении заболевших.
АнтонVitold
Спасибо, кэп🤓
Serge Tikhonenko
Вот тебе и раз. И это при том, что аптеки не закрывали ни на 1 день. Падение продаж фуфломицына? Народ о чем-то стал догадываться?
Leo UvarovSerge
возможно народ опасается ходить в аптеки, чтобы не подхватить вирус - что разумно, на мой взгляд.
Arthur Niazyan
Маски по 80 р. продавать больше не могут...