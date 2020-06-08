Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
900

«Яндекс.Маркет» изменит систему расчёта рейтинга магазинов и начнёт учитывать все оценки пользователей Материал редакции

Раньше система считала только оценки покупателей, которые, по расчётам алгоритма, совершили покупку в конкретном магазине.

  • «Яндекс.Маркет» с 22 июня изменит систему расчёта рейтинга магазинов: раньше сервис учитывал только оценки покупателей, которые с большой долей вероятности сделали покупку в конкретном магазине, теперь он будет считать оценки всех пользователей за последние 90 дней. Об этом vc.ru сообщил представитель сервиса.
  • Вероятных покупателей определял специальный алгоритм. Если у магазина было меньше пяти рекомендованных оценок, он получал рейтинг в три звезды.
  • Теперь рейтинг будет рассчитываться как среднее арифметическое всех оценок, но сохранится проверка на накрутки и спам. Если у магазина меньше пяти оценок, то вместо рейтинга появится табличка «Мало оценок».

#новость #яндексмаркет

Лиана Липанова
+19 439
5
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 132719, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Jun 2020 15:41:14 +0300", "is_special": false }
Будущее
Generation П(ять)
Вокруг 5G, нового поколения беспроводных технологий, разворачивается по-настоящему пелевинская реальность. Базовые…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Vladimir Mirolubow

3

Скрин для истории

Ответить

Пластиковое Окно

Vladimir
2
Ответить

Шамиль Джанболатов

0

Если бы показывал ещё и с учётом доставки ... Так что пока Озон - там хоть бесплатная доставка, при заказе от 3500р. Конечно, напрямую сравнивать эти площадки нельзя - один агрегатор , другой - типа рынка, как Али или Беру. Но, с учётом того, что покупателю по большому счету безразлично где брать, то и сталкивать эти площадки можно, с некоторыми оговорками. Ни разу не заказывал через Яндекс Маркет, моя сестра заказывала , и осталась довольна. Есть ли механизм защиты от кидалова продавцов на Яндекс Маркете, вроде есть?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Зачем мы запустили первый в России банковский сервис для микроинвестирования «Инвесткопилка»
Мы запустили первый в России банковский сервис для автоматического микроинвестирования «Инвесткопилка» — он позволяет н…
1
Selectel
Подписан
Отписаться
«Железный» островок: о жизни в зарубежном облаке и возвращении на землю
Четыре года назад крупный сервис онлайн-бронирования отелей переехал с облака иностранного провайдера на российские сер…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Сохраняем производительность при участии в соревнованиях Kaggle
Многие DS специалисты для прокачки своих навыков и повышения компетенций участвуют на Kaggle в различных IT соревновани…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergey Luchin
за день
«Тинькофф» запустил сервис для инвестирования «сдачи» с покупок в биржевые фонды
Igor Kachura
за неделю
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России

Прямой эфир

Kelerius

Собянин объявил график…

Serge Ovchinnikov

«Тинькофф» два месяца не…

Ilya Brin

Путин подписал закон о создании…

Felix Makarov

Путин подписал закон о создании…

Kostya Golikov

Исследователи из Стэнфорда…

Георгий

Собянин объявил график…

Валентин…

Собянин объявил график…

Kelerius

Собянин объявил график…

Kelerius

Собянин объявил график…

Kelerius

Собянин объявил график…

Юля Субботина

Одежда за экологию: как бренды…

Владимир Легкий

«Тинькофф» запустил сервис для…

Юрий Другач

Собянин объявил график…

Serge Ovchinnikov

«Тинькофф» два месяца не…

Sabit Sugirov

Брендинг лофт-комплекса Fabrik

Kelerius

Собянин объявил график…

Георгий

Собянин объявил график…

Kelerius

Собянин объявил график…

Nikita Rogatov

Радиостанция «Серебряный дождь…

Вера Гагарина

«Тинькофф» запустил сервис для…