Раньше система считала только оценки покупателей, которые, по расчётам алгоритма, совершили покупку в конкретном магазине.
- «Яндекс.Маркет» с 22 июня изменит систему расчёта рейтинга магазинов: раньше сервис учитывал только оценки покупателей, которые с большой долей вероятности сделали покупку в конкретном магазине, теперь он будет считать оценки всех пользователей за последние 90 дней. Об этом vc.ru сообщил представитель сервиса.
- Вероятных покупателей определял специальный алгоритм. Если у магазина было меньше пяти рекомендованных оценок, он получал рейтинг в три звезды.
- Теперь рейтинг будет рассчитываться как среднее арифметическое всех оценок, но сохранится проверка на накрутки и спам. Если у магазина меньше пяти оценок, то вместо рейтинга появится табличка «Мало оценок».
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Vladimir Mirolubow
Скрин для истории
Пластиковое ОкноVladimir
Шамиль Джанболатов
Если бы показывал ещё и с учётом доставки ... Так что пока Озон - там хоть бесплатная доставка, при заказе от 3500р. Конечно, напрямую сравнивать эти площадки нельзя - один агрегатор , другой - типа рынка, как Али или Беру. Но, с учётом того, что покупателю по большому счету безразлично где брать, то и сталкивать эти площадки можно, с некоторыми оговорками. Ни разу не заказывал через Яндекс Маркет, моя сестра заказывала , и осталась довольна. Есть ли механизм защиты от кидалова продавцов на Яндекс Маркете, вроде есть?