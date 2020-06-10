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Торговля
Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: производители продуктов попросили Минфин и ФНС учесть расходы на тесты на Covid-19 при уплате налогов Материал редакции

Предприятия могут тратить на эти цели до 5 млн рублей в месяц, а расходы торговых сетей могут быть в три-пять раз выше, говорит источник.

  • Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (включает Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo) Алексей Поповичев попросил Минфин и ФНС разъяснить, может ли бизнес учитывать расходы на тестирование сотрудников на Covid-19 при уплате налогов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
  • Сейчас компании могут перед уплатой налогов вычитать из суммы доходов расходы на покупку медизделий, средств защиты и дезинфекцию помещений для борьбы с Covid-19, уточняет издание. Поповичев просит включить в этот список тестирование. В Минэкономики и ФНС не ответили на вопросы газеты.
  • Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 по 31 мая 2020 года компании должны были проверить не менее 10% работников, а с 1 июня проводить тестирование каждые 15 дней, напоминает в письме представитель «Русбренда».
  • Разовое тестирование на коронавирус 10% работников на заводе в Москве обходится примерно в 1,7 млн рублей, рассказал изданию источник в крупном производителе продуктов. Ежемесячные затраты крупных предприятий могут достигать 5 млн рублей, а расходы торговых сетей могут быть в три-пять раз выше, указал он.
  • Общие расходы ритейлеров на санитарно-гигиенические меры — 5 млрд рублей в месяц, рассказали «Коммерсанту» в Ассоциации компаний розничной торговли (X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Лента» и другие), не уточнив данных о расходах конкретно на тесты.
  • Тесты в аккредитованных Роспотребнадзором лабораториях растут в цене — их максимальную стоимость нужно ограничить, сообщил в письме к главе Роспотребнадзора президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.
  • В Санкт-Петербурге в конце апреля — конце мая стоимость одного теста выросла в 1,5 раза, а срок проведения тестов увеличился с 3-4 до 7-8 суток, указал Шохин. Компании вынуждены выводить работников из производственного процесса — издержки крупных предприятий исчисляются десятками миллионов рублей в год, подчеркнул он.

#новость #снятиеограничений #роспотребнадзор

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Arthur Niazyan

1

Хрень какая-то. Они что, не в курсе что эти затраты можно взять к вычету? Если тестирование является обязательным для ведения деятельности, всё это применимо к вычету. Точка.

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Вася Пражкин

Arthur
0

А затраты спирт можно к вычету также отнести? Ну типа дезинфекция? А если спирта не было и взяли 3 ящика Лагавулина?

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er.david

Вася
–1

 А почему они делают такие странные тесты? В одном тесте и на ковид  и на грипп Сарс? Это вообще как???
Что-то странное. И еще появились доказательства, что в сентябре все это могло начаться. 
Дурачат нашего брата. Но раскошелиться на странные тесты всех заставляют.

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alex twit

0

Попытка не пытка

Ответить

Laugh Radiant

0

может ли бизнес учитывать расходы на тестирование сотрудников на Covid-19 при уплате налогов

Ха-ха, хорошая попытка приятель

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Азат Салихов

–2

«Мы тестируем сотрудников потому что нас заставили, а не потому что мы заботимся о них и потребителях. Верните деньги!»

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er.david

Азат
0

Смысл тестить? Вылечиваются без лекарств. Болеют без симптомов. 
Каждый день что ли всех тестить? 
"Возовцы" вообще похоже доболтались до того, что маски и перчатки это ошибка, а самоизоляция (навязанная шизофрения - анахоретство) неудачный  эксперимент.

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