Предприятия могут тратить на эти цели до 5 млн рублей в месяц, а расходы торговых сетей могут быть в три-пять раз выше, говорит источник.
- Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (включает Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo) Алексей Поповичев попросил Минфин и ФНС разъяснить, может ли бизнес учитывать расходы на тестирование сотрудников на Covid-19 при уплате налогов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
- Сейчас компании могут перед уплатой налогов вычитать из суммы доходов расходы на покупку медизделий, средств защиты и дезинфекцию помещений для борьбы с Covid-19, уточняет издание. Поповичев просит включить в этот список тестирование. В Минэкономики и ФНС не ответили на вопросы газеты.
- Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 по 31 мая 2020 года компании должны были проверить не менее 10% работников, а с 1 июня проводить тестирование каждые 15 дней, напоминает в письме представитель «Русбренда».
- Разовое тестирование на коронавирус 10% работников на заводе в Москве обходится примерно в 1,7 млн рублей, рассказал изданию источник в крупном производителе продуктов. Ежемесячные затраты крупных предприятий могут достигать 5 млн рублей, а расходы торговых сетей могут быть в три-пять раз выше, указал он.
- Общие расходы ритейлеров на санитарно-гигиенические меры — 5 млрд рублей в месяц, рассказали «Коммерсанту» в Ассоциации компаний розничной торговли (X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Лента» и другие), не уточнив данных о расходах конкретно на тесты.
- Тесты в аккредитованных Роспотребнадзором лабораториях растут в цене — их максимальную стоимость нужно ограничить, сообщил в письме к главе Роспотребнадзора президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.
- В Санкт-Петербурге в конце апреля — конце мая стоимость одного теста выросла в 1,5 раза, а срок проведения тестов увеличился с 3-4 до 7-8 суток, указал Шохин. Компании вынуждены выводить работников из производственного процесса — издержки крупных предприятий исчисляются десятками миллионов рублей в год, подчеркнул он.
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Arthur Niazyan
Хрень какая-то. Они что, не в курсе что эти затраты можно взять к вычету? Если тестирование является обязательным для ведения деятельности, всё это применимо к вычету. Точка.
Вася ПражкинArthur
А затраты спирт можно к вычету также отнести? Ну типа дезинфекция? А если спирта не было и взяли 3 ящика Лагавулина?
er.davidВася
А почему они делают такие странные тесты? В одном тесте и на ковид и на грипп Сарс? Это вообще как???
Что-то странное. И еще появились доказательства, что в сентябре все это могло начаться.
Дурачат нашего брата. Но раскошелиться на странные тесты всех заставляют.
alex twit
Попытка не пытка
Laugh Radiant
может ли бизнес учитывать расходы на тестирование сотрудников на Covid-19 при уплате налогов
Ха-ха, хорошая попытка приятель
Азат Салихов
«Мы тестируем сотрудников потому что нас заставили, а не потому что мы заботимся о них и потребителях. Верните деньги!»
er.davidАзат
Смысл тестить? Вылечиваются без лекарств. Болеют без симптомов.
Каждый день что ли всех тестить?
"Возовцы" вообще похоже доболтались до того, что маски и перчатки это ошибка, а самоизоляция (навязанная шизофрения - анахоретство) неудачный эксперимент.